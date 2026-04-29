Самые читаемые материалы апреля в Weekend

В середине весны мы писали о модных показах FW 2026 в Париже, вселенной «Игры престолов», самой яркой паре в русском искусстве XX века, советской цивилизации как геологическом явлении, «Постоянстве памяти» Сальвадора Дали.

Зависающая красота

Pret-a-porter FW 2026: парижская модная сцена в смутное время

Показ коллекций pret-a-porter FW 2026



Все зависло — между привычным оверсайзом и вернувшимся секси, между волочащимися по полу штанами и обтягивающими мини-юбками, между стремлением защитить тело и желанием выставить его напоказ. В этом состоянии мода и предстала в коллекциях осени-2026, пытаясь ответить на вопрос, что такое современная красота. И то культурное воздействие, которое мода вообще способна производить, зависит от ответа на него. Вернее, от того, насколько этот ответ будет далек от клише.

Наследники «Престолов»

Как появилось одно из главных шоу современности и что ждет его в будущем

Кадр из сериала «Игра престолов», 2011–2019

Фото: Bighead Littlehead, Generator Entertainment, HBO, Television 360

15 лет назад, 17 апреля 2011 года, вышла первая серия «Игры престолов». Татьяна Алешичева осмысляет значение эпохального сериала для истории телевидения, оценивает качество уже существующих спин-оффов и рассуждает о возможности пополнения.

Вначале была пастель

Шесть историй о самой яркой паре в русском искусстве XX века

Михаил Ларионов и Наталия Гончарова, 1932

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

В Пушкинском музее продолжается выставка «Ларионов / Гончарова. Начало». На ней нет авангардных экспериментов, с которыми эти художники вошли в историю,— только нежные рисунки и пастели в импрессионистском стиле, которому они следовали до середины 1900-х. Но Weekend все же решил не ограничивать их молодостью и напоминает самые яркие эпизоды их долгой совместной жизни.

Город двух тысяч пятиэтажек

Красноярск, где советская цивилизация превратилась в геологическое явление

Панорама Красноярска и река Енисей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Это огромный город —1,2 млн населения, и это бескрайнее поле брежневской селитьбы и заводов, в котором нет событий, кроме пьяного у фонарного столба — и его увековечили в металле. Чего еще там нет, а чего в избытке — в материале Weekend.

Сыр, мухи и атомная бомба

Краткая история самой известной картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти»

Сальвадор Дали. «Постоянство памяти», 1931

Фото: © 2026 Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York Сальвадор Дали. «Постоянство памяти», 1931

В 1931 году Сальвадор Дали создал «Постоянство памяти» — свою самую знаменитую картину и одно из самых узнаваемых произведений сюрреализма. Разбираемся, как родилась идея мягких часов, откуда на полотне взялись муравьи и мухи и почему образ оказался подвержен распаду.