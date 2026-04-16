Наследники «Престолов»
Как появилось одно из главных шоу современности и что ждет его в будущем
15 лет назад, 17 апреля 2011 года, вышла первая серия «Игры престолов». Татьяна Алешичева осмысляет значение эпохального сериала для истории телевидения, оценивает качество уже существующих спин-оффов и рассуждает о возможности пополнения.
Кадр из сериала «Игра престолов», 2011–2019
Фото: Bighead Littlehead, Generator Entertainment, HBO, Television 360
«Игра престолов» (2011–2019) — величие и закат оригинального замысла
До появления «Игры престолов» фэнтези на экране было детским жанром: эльфы с гоблинами, Гриффиндор со Слизерином и ведьмы в остроугольных шляпах. В 2011 году сказки кончились: «Игрой престолов» накрыло даже тех, кто презирал фэнтези. Джордж Мартин был фанатом исторического цикла романов Мориса Дрюона «Проклятые короли», где средневековые феодалы без устали прелюбодействовали, интриговали, травили друг друга ядом и гноили в тюрьмах. Мартин добавил к этому празднику жизни немного магии — и дело пошло: фэнтезийные лютоволки и драконы в его истории стали фоном для сюжета о борьбе за власть. Политический триллер в средневековом антураже не стеснялся секса и насилия и утвердил на ТВ новый жанр «фэнтези для взрослых».
Сериал нарушил все общепринятые на тот момент правила телевизионной драматургии. Персонажи перестали делиться на героев и злодеев, доблесть выглядела вялой, а порок очаровательным. Сценаристы под присмотром Мартина могли выкинуть слово из песни, убить ключевого персонажа (и не одного!) и воткнуть итоговую сцену посреди сезона. С пятого сезона начались расхождения между сериалом и текстом Мартина, а финальные седьмой и восьмой сезоны шоураннеры Вайс и Бениофф, по мнению самых преданных фанатов Вестероса, попросту загубили. Поклонники сериала до сих пор требуют от НВО переснять финал и исправить важнейшие сюжетные арки Дейенерис, Джона Сноу и Короля Ночи.
Приквел: «Дом Дракона» (2022 — настоящее время) — обмельчание сюжета
Действие сериала начинается за 172 года до появления на свет Дейенерис Бурерожденной из дома Таргариенов, когда Вестеросом уже девятый год правит ее не слишком выдающийся предок Визерис. Спин-офф сузил тему и географию в сравнении с оригиналом: вместо широкой панорамы Вестероса действие сосредоточилось на одних Таргариенах, дом Старков остался за скобками, а Баратеоны и Ланнистеры — на побегушках. Былинные предки знатных семейств из «Игры престолов» оказались недостойными подражания, а их легендарное прошлое выглядит в сериале не доблестным, а порочным (инцест, бывший в «Игре престолов» страшной тайной Серсеи и Джейме, у Драконов-Таргариенов в порядке вещей). Поставивший самые выдающиеся эпизоды «Игры престолов» Мигель Сапочник дорос до разработчика, драконов в кадре прибавилось, вместо 6 млн на эпизод, как в оригинальном сериале, спин-офф тратит 20, но Таргариены в белесых париках все равно выглядят как недоделанные эльфы. И таких ярких персонажей, как Мизинец, Ходор, Арья, Джон Сноу или Тирион, сериал на свет не произвел — за всех пришлось отдуваться колоритному злодею Деймону (Мэтт Смит). Грядущий четвертый и последний сезон сериала запланирован на 2028 год, но своевольный шоураннер Райан Кондал вел себя непочтительно по отношению к Мартину, не учитывал его правок — и Мартин оформил громкий развод: в интервью открестился от продолжения. А все мы знаем, что бывает, когда Вестерос живет «не по Мартину».
«Рыцарь Семи Королевств» (2026) — возрождение и новая надежда
Действие сериала по повести Джорджа Мартина «Межевой рыцарь» происходит в 209 году от Завоевания Эйгона (З.Э.), спустя 80 лет после событий «Дома Дракона» — все драконы уже вымерли, но дом Таргариенов до сих пор правит Вестеросом. На временной шкале сериал предшествует «Игре престолов» — она начнется спустя 90 лет, то есть это сиквел «Дома Дракона» и приквел «Игры престолов». История простодушного странствующего рыцаря Дунка и лысого мальчишки-оруженосца Эгга (между тем он — будущий король Эйгон Таргариен Пятый) началась как пародия на рыцарский жанр вроде «Дон Кихота» — в первом же эпизоде Дунк картинно испражнялся под деревом, чем вызвал ярость и неприятие подлинных фанатов Вестероса. Но к середине сезона сериал внезапно поменял тон и встал вровень с героическим пафосом «Игры престолов»: в истории снова засверкала доблесть, а эпизод битвы на рыцарском турнире сделал ее настоящим эпосом, которого все так долго ждали и не находили в «Доме Дракона». Джордж Мартин трогательно опекает маленький сериал с получасовыми эпизодами и сулит цикл из 12 повестей про приключения Дунка и Эгга, но надеяться в настоящий момент мы твердо можем лишь на второй сезон по повести «Присяжный рыцарь».
Возможные спин-оффы
«Морской змей»
Еще в 2021 году Джордж Мартин обмолвился, что шоураннер сериала «Рим» Бруно Хеллер пишет сценарий пилота к сериалу про Корлиса Велариона. Лорда Корлиса (Стив Туссен) мы знаем по «Дому Дракона» — он шурин короля Визериса Таргариена, бывалый мореплаватель, который подбивает правителя сразиться с Вольными городами, потому что считает их обитателей пиратами. Вначале проект назывался «Девять путешествий», но его переименовали, чтобы не было двух сериалов с цифрами в названии. За прошедшие годы проект изменился: теперь его планируют как анимацию, а в сценаристах ходит Геннди Тартаковский, создатель «Самурая Джека».
«Блошиный Конец»
Блошиный Конец — это трущобы в Королевской гавани, где скрывалась Арья Старк после бегства из Красного замка в «Игре престолов». Их же мы видели и в пятом эпизоде «Рыцаря», когда сраженный на турнире Дунк потерял сознание и снова пережил в беспамятстве события своего детства. В Блошином Конце он мальчишкой воровал, попрошайничал и мечтал купить место на корабле и уплыть в Вольные города. Именно там жестоким стражником была убита его подруга Рафе. Учитывая возродившийся интерес к сюжетам про «маленького человека на фоне большой истории» вроде сериала «Андор», перенести действие вселенной «Престолов» из дворцов в клоаку — богатая идея.
«Завоевание Эйгона»
В названии спин-оффа — то самое событие, от которого отсчитывается время в Вестеросе, как в человеческой истории от Рождества Христова. События развернутся за сто лет до «Дома Дракона» и покажут, как Эйгон Первый Завоеватель, женатый, как принято у Таргариенов, аж на двух своих сестрах, подчиняет своей власти Семь королевств с помощью драконов Балериона, Вхагар и Мераксиса. Точнее, шесть королевств — свободолюбивый Дорн десятилетиями сопротивляется. Вот тут возможен настоящий эпик масштаба «Игры престолов»: с помощью дракона Эйгон сжигает Харренхолл, перед ним склоняются предки уже известных нам Старков, Ланнистеров и Грейджоев: в случае воплощения проекта охват ожидается географически и стилистически широкий — как если бы саму «Игру престолов» скрестили с «Домом Дракона».
«Десять тысяч кораблей»
Древняя история королевы-ведьмы Нимерии, которая когда-то, спасаясь от войны, повела народ ройнаров искать лучшей доли. Ройнары покинули родину на десяти тысячах кораблей, но к концу путешествия Нимерия обосновалась в Дорне лишь с остатками своего племени из нескольких десятков человек и породнилась с правящим там домом Мартеллов. В ее честь Арья назвала свою лютоволчицу. Разработкой сюжета занимался сценарист Брайан Хелгеленд (автор «Робин Гуда», «Истории рыцаря», а также нуара «Секреты Лос-Анджелеса»). История Нимерии происходит за тысячу лет до событий «Игры престолов», и о ней остались только легенды и предания.
«Золотая империя»
Еще один возможный спин-офф в формате анимации, который наобещал широкой души человек Джордж Мартин. Здесь ожидается живописная китайщина — действие происходит на континенте Эссос, который расположен восточнее Вестероса. В Золотой империи И-Ти, где правят императорские династии, по преданиям путешественников из Вестероса, даже руины своими размерами затмевают действующие города Вестероса.