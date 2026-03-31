Сыр, мухи и атомная бомба

В 1931 году Сальвадор Дали создал «Постоянство памяти» — свою самую знаменитую картину и одно из самых узнаваемых произведений сюрреализма. Разбираемся, как родилась идея мягких часов, откуда на полотне взялись муравьи и мухи и почему образ оказался подвержен распаду.

Текст: Ульяна Волохова

Сальвадор Дали. «Постоянство памяти», 1931

Фото: © 2026 Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York Сальвадор Дали. «Постоянство памяти», 1931

1

«Постоянство памяти» возникло из пейзажа, сдобренного расплавленным сыром. Весной 1931 года Дали писал одно из самых любимых своих мест — виды рыбацкой бухты Порт-Льигат, рядом с которой стоял его дом. На небольшом холсте художник изобразил скалы на берегу моря и ствол засохшей маслины, однако, как признался Дали в «Тайной жизни», пейзаж требовал какого-то «дивного изображения». И оно пришло к нему вечером во время приступа мигрени. На ужин он ел камамбер, размягчившийся от жары, и размышлял над тем, «как “супермягок” плавленый сыр», а затем отправился выключать свет в мастерской и «буквально “увидел” решение: мягкие часы, одни, жалобно свисают с ветки маслины. Через два часа картина была готова». Часов в итоге на ней оказалось четверо — трое мягких, расплывшихся, и одни твердые.

2

«Постоянство памяти» не единственная работа Дали, вдохновленная сыром. В 1951 году правительство Италии заказало художнику серию иллюстраций для издания «Божественной комедии» к 700-летию Данте Алигьери в 1965 году — по одному рисунку на каждую песнь. Сыр и размышления Дали о нем сыграли большую роль в разработке этого проекта: «Мне хотелось, чтобы мои иллюстрации к Данте получились словно легкие следы сырости на божественном сыре. Вот откуда эти пестрые разводы, напоминающие крылья бабочки. Мистика — это сыр; Христос тоже из сыра, даже более того, он целая гора сыра! Не упоминал ли святой Августин, что в Библии Христос назван “montus coagulatus, montus fermentatus” (с псевдолатыни “свернувшаяся гора, забродившая гора”.— Weekend)».

Впрочем, итальянское правительство отменило заказ после яростных протестов местных художников, оскорбленных тем, что столь ответственное задание поручили испанцу. Но к тому моменту Дали уже закончил акварельную серию и нашел французского издателя, который выпустил коллекционное издание «Божественной комедии» с гравюрами по его рисункам.

Сальвадор Дали. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери. 1959–1963
Фото: © 2026 Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation

3

«Постоянство памяти» считали иллюстрацией к теории относительности. В 1905 году Альберт Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности, из которой среди прочего следовало, что время не абсолютно и может замедляться по отношению к наблюдателю у объекта, движущегося с высокой скоростью. Весь XX век и для науки, и для культуры прошел в попытках осмыслить это явление. К началу 1930-х теория относительности уже стала частью массовой культуры. Говорили о ней часто, но понимали ее немногие, и она часто превращалась в метафору нестабильности времени и реальности. Образ мягких часов Дали стал наглядной иллюстрацией такой трактовки. Однако сам художник отрицал, что «Постоянство памяти» вдохновлено теорией относительности. В 1985 году лауреат Нобелевской премии по химии Илья Пригожин спросил Сальвадора Дали, имеет ли картина отношение к работам Эйнштейна. Художник ответил ему письмом, в котором подчеркивал ее связь с философией, но не с физикой: «Я отвечаю вам отрицательно. <...> Свое преклонение перед связкой “пространство — время” я смог выразить благодаря сыру, паранойя-критическому камамберу, растаявшему и меланхолично растекшемуся, но не ставшему из-за этого менее аппетитным. В тот момент, когда я рисовал свои мягкие часы, я много думал о Гераклите. Именно поэтому моя картина носит название “Постоянство памяти”. Памяти о взаимосвязи пространства и времени».

4

Муравьи появились на картине из-за презрения Дали к механизмам. Трое «мягких» часов обычно трактуются как отображающие время — прошлое (те, что висят на маслине), настоящее (те, что лежат на прямоугольном блоке) и будущее (те, что на лице). Сам художник не комментировал изображенное детально, но про свое отношение к часам высказывался. В «Тайной жизни» он писал: «Механизм изначально был моим вечным врагом, а что до часов, то они были обречены растечься или вовсе не существовать». В письме к Федерико Гарсиа Лорке он рассуждал: «Стрелки часов обретают достоинство только тогда, когда перестают сообщать, который час, прекращают бег по кругу, презрев задание, произвольно навязанное им человеческим разумом, и покидают циферблат». Таким образом, «мягкие» часы, избавленные от своей функции,— единственные возможные в сюрреалистическом мире Дали. А «твердые», лежащие в нижнем левом углу и, как принято считать, обозначающие реальное, линейное время, обречены на распад. Такую трактовку поддерживает и изображенная на них группа муравьев. Эти насекомые часто появлялись в работах художника и всегда были связаны с разложением и смертью. Такое отношение к муравьям — из детства Дали. Он вспоминал, как пытался выходить раненую летучую мышь, но наутро нашел ее умирающей — «кишащей муравьями, хрипящей, с раскрытой пастью, обнажающей мелкие стариковские зубки».

Сальвадор Дали. «Муравьи», 1929

Фото: © 2026 Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation Сальвадор Дали. «Муравьи», 1929

5

Муха в «Постоянстве памяти», напротив, светлый образ. Этих насекомых Дали очень любил: «Я просто обожаю мух. Я могу чувствовать себя счастливым, только когда лежу — на солнце, совершенно голый и весь облеплен мухами». Однако признавался, что и среди них есть неприятные: «Не выношу даже вида грязной городской или даже хоть бы и деревенской мухи». Вот его предпочтения: «Я люблю только мух чистоплотнейших, сверхвеселых, наряженных в этакие серенькие альпаковые одеяньица от Баленсиаги, сверкающих что сухая радуга, ясных как слюда, с гранатовыми глазками и брюшком благородного неаполитанского желтого цвета».

Таких мух он называл «феями Средиземноморья» и музами античных философов. Одно из таких элегантных существ и изображено на картине «Постоянство памяти».

6

На «Постоянстве памяти» можно найти самого Дали. В центре картины лежит растекшийся профиль с длинными ресницами и характерным носом — деформированный автопортрет художника. Это скорее не лицо, а его сюрреалистический образ: обмякший, почти лишенный формы. Впервые похожий силуэт появился на картине «Великий мастурбатор» (1929) и превратился в сквозной мотив творчества Дали, который он будет переосмыслять на протяжении всей жизни. Очень похожий фантазийный профиль можно найти на картине мастера аллегории Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» (1503–1515). Эту работу Дали досконально изучал в мадридском музее Прадо в годы учебы в Академии изящных искусств. И влияние босховской логики странных тел и превращений надолго осталось в его творчестве.

Сальвадор Дали. «Великий мастурбатор», 1929 Фото: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid Иероним Босх. Фрагмент картины «Сад земных наслаждений», 1503–1515 Фото: Museo del Prado

7

Ядерная бомба заставила Сальвадора Дали переосмыслить «Постоянство памяти». Картина была написана в период, когда он разрабатывал свой параноидально-критический метод. Эта сюрреалистическая техника, возникшая под влиянием работ Зигмунда Фрейда, позволяла художнику работать с подсознанием, имитируя параноидальный бред, а затем критически осмыслять иррациональные образы. Так расплавившийся на жаре камамбер превратился в мягкие часы. Но в августе 1945 года США предприняли две атомные бомбардировки Японии, а затем провели серию испытаний ядерного оружия на атолле Бикини, продемонстрировав миру его разрушительную силу. «Отныне любимой моей темой сделался атом. Многие пейзажи, написанные мной в тот период, отчетливо выражают глубочайшее чувство страха, который я испытал, узнав о взрывах»,— писал Дали. Он сменил свой параноидально-критический метод на ядерный мистицизм, с помощью которого исследовал распад реальности на элементарные частицы и пытался заново собрать мир, опираясь на атомную теорию и христианскую мистику.

Сальвадор Дали. «Дезинтеграция постоянства памяти», 1954

Фото: The Dali Museum, St. Petersburg Сальвадор Дали. «Дезинтеграция постоянства памяти», 1954

В 1952 году он вернулся к «Постоянству памяти» и создал ее версию в духе ядерного мистицизма — «Дезинтеграция постоянства памяти». На ней пейзаж с мягкими часами распадается на мелкие, но находящиеся в равновесии друг с другом элементы, а к первоначальным объектам добавлены рыба и летящие пули. Чуть позже Дали написал картину «Мягкие часы в момент первого взрыва», в которой знаменитый мотив окончательно потерял устойчивость: часы разлетаются и плавятся изнутри под действием сверхмощной силы, способной разорвать не только материю, но и время.