Несомненное счастье сцены

В юбилейный год темами фестиваля стали духовные поиски писателя и попытки ответить на ключевые жизненные вопросы. В театральной программе были, например, «Обыкновенная смерть» Валерия Фокина (по повести «Смерть Ивана Ильича») с Евгением Мироновым, балет «Анна Каренина» в постановке Максима Севагина и аудиоспектакль Евгения Маленчева о последних днях жизни Толстого, в котором звучат голоса Юрия Погребничко и Евгения Цыганова. А еще спектакль-променад, фолк-постановка и инсценировка на пасеке. Weekend провел часть выходных среди актеров, танцоров, зрителей и пчел — и делится впечатлениями.

Текст: Мария Шаипова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Павильон Театра Наций, 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна», 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Театр «Пух и Прах». Спектакль «Дом, которыий покинул Лев», 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Красная шапочка» театра «Туки-Луки» (детская программа), 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Люди и птицы» театра кукол «Туки-Луки» (детская программа), 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Интеллектуальный клуб «Лев». Владимир Толстой и Евгений Миронов, 2026 Фото: Валерий Белобеев Следующая фотография 1 / 6 Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Павильон Театра Наций, 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна», 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Театр «Пух и Прах». Спектакль «Дом, которыий покинул Лев», 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Красная шапочка» театра «Туки-Луки» (детская программа), 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Люди и птицы» театра кукол «Туки-Луки» (детская программа), 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Интеллектуальный клуб «Лев». Владимир Толстой и Евгений Миронов, 2026 Фото: Валерий Белобеев

Музей-усадьба писателя Льва Толстого принимает театральный фестиваль с 2016 года — и каждый раз его территория превращается в сцену под открытым небом для камерных и весьма масштабных проектов. В этом году фестиваль шел три дня — с 3 по 5 июля. В программе значились 24 показа спектаклей и более 20 мероприятий на 15 площадках музея-усадьбы.

«В этом году настроение фестиваля очень философское и задумчивое,— рассказала руководитель фестиваля, прапраправнучка писателя Екатерина Толстая.— Мы постарались, чтобы он был интересен всем, все нашли для себя занятия. Поэтому у нас предусмотрены и образовательные площадки, и театральные постановки, и музыка. Очень много внимания в этом году уделили детям и подросткам. Наша мечта сбывается, к нам приезжают семьями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Дневник для одного себя». Режиссер Евгений Маленчев, 2026

Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Дневник для одного себя». Режиссер Евгений Маленчев, 2026

Фото: Валерий Белобеев

Театральную программу «Толстого» открывал аудиоспектакль-променад «Дневник для одного себя», созданный Евгением Маленчевым специально для фестиваля. В основе сценария — два дневника. Тайную записную тетрадь Лев Толстой начал вести в 1910 году, хранил ее за голенищем сапога и никому не показывал. До конца жизни писатель доверял этому дневнику свои мысли и чувства, рассказывал — пронзительно — о самых важных событиях. Вторым источником стали «Яснополянские записки» доктора Душана Маковицкого, который провел с писателем последние дни жизни.

Режиссер стремится не столько разобраться в причинах ухода писателя из имения незадолго до смерти, сколько рассказать историю о двух близких людях, которые отправились в путь, ставший для одного из них последним. Толстого в спектакле-променаде озвучивает Юрий Погребничко, а Душана Маковицкого — Евгений Цыганов.

Следом по программе гости фестиваля перемещались наблюдать за игральным столом, где встретились четыре ипостаси писателя — юноша, юнкер, зрелый мужчина и старец. В такой необычной форме режиссер Анна Потебня и драматург Егор Зайцев представили «Историю одного проигрыша» — рассказ о том, как на протяжении жизни менялись взгляды, убеждения и жизненные ориентиры писателя. И лишь одно в ней оставалось неизменным — пристрастие к игре в вист. Жена Льва Толстого Софья Андреевна в спектакле — свидетельница происходящих с ним перемен. Из пяти игроков только один получит все: деньги, имение, имя и, самое ценное, ощущение истины, чувство собственной правоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «История одного проигрыша». Режиссер Анна Потебня, 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Гулянье». Режиссер Дмитрий Мульков, 2026 Фото: Валерий Белобеев Следующая фотография 1 / 2 Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «История одного проигрыша». Режиссер Анна Потебня, 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Гулянье». Режиссер Дмитрий Мульков, 2026 Фото: Валерий Белобеев

Любовь Льва Толстого к труду и его интерес к крестьянской жизни иллюстрировала музыкальная постановка «Гулянье» Дмитрия Мулькова и фолк-коллектива «Переплет». В нее авторы включили народные песни, которые собирал писатель. В ходе постановки зритель оказывается внутри хора народной песни и становится активным участником живого действа. Живописные окрестности с вековыми дубами и льющаяся по полям мелодия дают почувствовать жизнь усадьбы такой, какой она была 100 лет назад. Из спектакля узнается, как с годами музыкальные предпочтения Толстого трансформировались, восхищение сложной музыкой Фридерика Шопена и Людвига ван Бетховена сменилось тягой к народному творчеству, в котором он в том числе черпал представления о жизни в русской деревне. Любопытно, что среди объемного творческого наследия Толстого есть только одна песня. Зато строчку из нее слышали многие: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Эту сатирическую песню Толстой написал во время Крымских походов и сражения на реке Черной в 1855 году, и она сразу обрела популярность у военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Пчеловод». Режиссер Кирилл Люкевич, 2026

Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль «Пчеловод». Режиссер Кирилл Люкевич, 2026

Фото: Валерий Белобеев

Автор камерного сайт-специфик-спектакля «Пчеловод», режиссер Кирилл Люкевич и его театр «Блоха» следом приглашали гостей фестиваля на пасеку. Зрители надевали защитные костюмы и шли изучать ее устройство и размышлять о близости уклада жизни человека и насекомых, об истории и истинной вере. Пчеловодство было большим увлечением Льва Толстого, он изучал пчел и посвящал им работы, которыми и вдохновлялись авторы перформанса. Постановку в этом году привезли в Ясную Поляну второй раз подряд — в прошлом зрители тоже ее смотрели.

Вечерние сумерки — время для более сложных разговоров. Потому и «Обыкновенную смерть», спектакль Театра наций, поставленный Валерием Фокиным по повести «Смерть Ивана Ильича», показывали во второй половине дня. Один из организаторов фестиваля, праправнук писателя Владимир Толстой, называет это произведение писателя вершиной философского осмысления жизни. В спектакле Валерия Фокина герой воспринимает уход из жизни не как что-то пугающее или трагическое. Наоборот, конец жизни становится освобождением, моментом преодоления страха, прозрения и нравственного возрождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть», 2026 Фото: Александра Богомолова Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть», 2026 Фото: Александра Богомолова Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть», 2026 Фото: Александра Богомолова Следующая фотография 1 / 3 Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть», 2026 Фото: Александра Богомолова Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть», 2026 Фото: Александра Богомолова Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть», 2026 Фото: Александра Богомолова

Для постановки с участием Евгения Миронова в усадебном поле у любимой скамейки Толстого была выстроена огромная черная «коробка» со сценой и зрительскими местами внутри. Как пояснил Валерий Фокин, такое решение позволило иначе показать финал, не как в театре: герой уходит со сцены прямо на природу, удаляется в лучах заходящего солнца, подтверждая мысль, что смерти нет — а жизнь вечна.

И все же главным хитом Х фестиваля стал балет под открытым небом «Анна Каренина» в постановке Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого. Его привез в усадьбу Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Смысловой центр постановки — противопоставление судеб и мировоззренческих установок главных героев толстовского романа Анны Карениной и Константина Левина — разрушительной страстности одной и тихой созидательности другого. Сцены балета сопровождало живое исполнение оперной солисткой народных песен и вокализов, а впечатления от происходящего на сцене усиливала историческая эстетика костюмов. Финал поразил необычным решением и оглушающей игрой тишины и света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Балет «Анна Каренина» театра МАМТ, 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Балет «Анна Каренина» театра МАМТ, 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Балет «Анна Каренина» театра МАМТ, 2026 Фото: Валерий Белобеев Следующая фотография 1 / 3 Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Балет «Анна Каренина» театра МАМТ, 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Балет «Анна Каренина» театра МАМТ, 2026 Фото: Валерий Белобеев Х юбилейный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Балет «Анна Каренина» театра МАМТ, 2026 Фото: Валерий Белобеев

Фестиваль заставил как рефреном звучать в голове строку из повести Льва Толстого «Семейное счастие»: «В жизни есть только одно несомненное счастье — жить для другого».