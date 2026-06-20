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Проверь себя на львотолстовость

От байбака до щелкопёра, или вы языком классика владеете?

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В июне этого года цифровой проект «Слово Толстого», где собраны все произведения писателя, множество фото, дневники его родственников и людей из его окружения, представил очередные обновления. Weekend поспешил воспользоваться одной из опций — и предлагает вам пройти тест на знание толстовского лексикона.

Проект «Слово Толстого» был запущен в 2022 году. Это цифровой архив творческого наследия писателя, а также его дневники, переписка с женой, детьми, друзьями и знакомыми. Добавлены и некоторые книги воспоминаний и свидетельства очевидцев. Weekend уже пользовался базой «Слова Толстого» год назад при работе над проектом о последнем месяце жизни писателя.

В июне этого года создатели «Слова Толстого» рассказали об обновлениях. Теперь на сайте можно строить родственные и дружеские связи — и получать фактически социальную сеть контактов Льва Николаевича и его окружения. Серьезно пополнился и обновился технически раздел фотографий — там теперь можно сортировать снимки — а их всего в базе более 9000, и многие раньше не публиковались — по месту, где сделан кадр, по тематике, по людям на снимках.

Один из разделов проекта — «Словарь редких слов в произведениях Толстого». Речь о нечасто используемых или совсем вышедших из употребления понятиях. Weekend изучил словарь и на его основе подготовил небольшой тест на владение языком классика.

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«На четыре тысячи квадратных верст нашего уезда, с нашими зажорами, метелями, рабочею порой, я не вижу возможности давать повсеместно врачебную помощь. Да и вообще не верю в медицину» («Анна Каренина»). Каково значение слова «зажоры»?

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«Пьер, обутый в башмаки, сшитые для него Каратаевым из цибика, который принес француз для подшивки себе подошв, подпоясанный веревкою, подошел к больному и присел перед ним на корточки» («Война и мир»). Цибик — это…

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«Дома-то у отца, за золовками, в холе жила, нужды не видала, и как к нам поступила, как нашу работу узнала — и на барщину, и дома, и везде» («Утро помещика»). Что за «холя»?

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«“Знаю, знаю, что он фармазон”,— сказала графиня» («Война и мир»). Как мать Наташи Ростовой охарактеризовала Пьера Безухова?

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«Позовите всех этих тютьков (так князь называл московских молодых людей), позовите тапёра, и пускай пляшут, а не так, как нынче,— женишков, и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонке» («Анна Каренина»). Кого требовалось позвать?

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Кажется все эти слова, встречающиеся в текстах Толстого, обозначают одежду. Или есть что-то лишнее?

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«Да дела, братец. Дела по опеке. Я опекун ведь. Управляю делами Саманова. Знаешь, богача. Он рамоли» («Воскресение»). Что значит «рамоли»?

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«Утро — к заутрене или на ученье, отец Никандр пожалован в мантию, Соколов получил Анну, вечером — всенощная, на послушанье, к адъютанту на жженку, а как там Сперанский и дела с Австрией, им дела нет». Жженка — это…

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«Как и всегда при отъездах, многое было забыто и не так уложено, и довольно долго _________ стояли с обеих сторон отворенной дверцы и ступенек кареты, готовясь подсадить графиню» («Война и мир»). Кто бы тут мог подсадить графиню?

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И наконец, кого раньше называли щелкопёром?