Проверь себя на львотолстовость

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В июне этого года цифровой проект «Слово Толстого», где собраны все произведения писателя, множество фото, дневники его родственников и людей из его окружения, представил очередные обновления. Weekend поспешил воспользоваться одной из опций — и предлагает вам пройти тест на знание толстовского лексикона.

Проект «Слово Толстого» был запущен в 2022 году. Это цифровой архив творческого наследия писателя, а также его дневники, переписка с женой, детьми, друзьями и знакомыми. Добавлены и некоторые книги воспоминаний и свидетельства очевидцев. Weekend уже пользовался базой «Слова Толстого» год назад при работе над проектом о последнем месяце жизни писателя. В июне этого года создатели «Слова Толстого» рассказали об обновлениях. Теперь на сайте можно строить родственные и дружеские связи — и получать фактически социальную сеть контактов Льва Николаевича и его окружения. Серьезно пополнился и обновился технически раздел фотографий — там теперь можно сортировать снимки — а их всего в базе более 9000, и многие раньше не публиковались — по месту, где сделан кадр, по тематике, по людям на снимках.

Один из разделов проекта — «Словарь редких слов в произведениях Толстого». Речь о нечасто используемых или совсем вышедших из употребления понятиях. Weekend изучил словарь и на его основе подготовил небольшой тест на владение языком классика.