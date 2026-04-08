Языки кино

Кинофестивали, особенно в не самых обычных локациях, часто сами похожи на кино: на них завязывается дружба, возникают договоренности о партнерстве, истории находят своего зрителя, а режиссеры — новых героев. А порой и вовсе случаются чудеса. О том, насколько на самом деле тонка грань между кино и реальностью,— автор Weekend.

Текст: Полина Сурнина

Губернатор Руслан Кухарук и режиссер Эмир Кустурица на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба фестиваля XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба фестиваля

Кино про своих

На третий день кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске под вечер показывали картину «Ночь уже близится к концу» аргентинцев Эсекьеля Салинаса и Рамиро Сонсини, снятую в их родной Кордове.

Сюжет незатейлив. Дела у Пелу идут не очень: сначала ему приходится перейти из киномехаников в ночные сторожа, а потом и вовсе переехать жить по месту работы — в муниципальный киноклуб. Там по ночам он крутит сам для себя старые фильмы в пустом кинозале — не мечта ли? Но он грустит. До тех пор, пока не обнаруживает, что в Кордове есть люди, которым еще хуже, чем ему: кто-то моет машины, а кто-то просит милостыню, изображая слепого. Пелу милосердно открывает им двери пустого кинозала в ночи, и вот они уже вместе наслаждаются «Крепостью Человека» Фрэнка Борзейги о харизматичном бездомном по имени Билл. Завершается фильм так убедительно, что тревожно становится за будущее не только Пелу, но и за самих аргентинских режиссеров — впрочем, совершенно зря.

Когда после титров Салинас и Сонсини вышли к зрителям (а их в зале оставалось немало, несмотря на то что ночь близилась к середине), обсуждение началось не с сетований на кризис в стране, а с того, что эта картина — признание в любви кинематографу. Отборщик фестиваля Ася Колодижнер даже попросила перечислить режиссеров, которым была отдана дань. Авторы назвали Жана Ренуара, Ясудзиро Одзу, Альфреда Хичкока и других. «Мы выросли настоящими синефилами, потому что всю жизнь смотрели фильмы и продолжаем это делать. Кино способно передать разные картины мира»,— резюмировали они.

И тогда Ася процитировала основателя фестиваля «Дух огня» Сергея Соловьева: «Кино — это вся моя жизнь», напомнив, что и в его отсутствие с нами эти слова отражают суть его любимого детища. Кино и жизнь снова переплелись на фестивале самым удивительным образом.

XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба фестиваля Актриса Елизавета Боярская и азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба фестиваля Режиссер Эмир Кустурица на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба фестиваля Оператор Мария Соловьева, музыкант Евгений Маргулис, режиссер Андрей Прошкин и актер Леонид Ярмольник Фото: пресс-служба фестиваля

Кино про мечту

Антон Мамыкин, чей фильм «Космос засыпает» увез с «Духа огня» пять наград, решил снимать картину, после того как посмотрел документальное кино о Шойне — исчезающем в песках поселке в Ненецком автономном округе. Монументальная фактура — как сказал в интервью Weekend исполнитель главной роли Марк Эйдельштейн, «другие планеты выглядят как Шойна» — стала бэкграундом для притчи о том, что мечтать надо, только когда дома все в порядке. Реальная жизнь поселка нашла отражение в эпизоде про сбор морошки — а еще в съемках участвовали местные жители, поскольку везти на место массовку на вертолете, который летает раз в неделю, было бы расточительством.

Как уже было сказано, главную роль в первом в карьере фильме у Антона Мамыкина сыграл Марк Эйдельштейн. Актриса и член жюри фестиваля Александра Урсуляк в том числе и в связи с этим отметила: «Когда ты смотришь фильмы дебютантов, ты мысленно примеряешь, что вот эту фамилию надо запомнить и ту. Конечно же, я присматривалась, мне было интересно, как развиваются молодые режиссеры, какие артисты соглашаются сниматься в их дебютных фильмах».

Актриса Александра Урсуляк на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Фото: пресс-служба фестиваля

Фото: пресс-служба фестиваля

Кино про чувства

Фильм Саида Толгурова «В горах. Он», отмеченный наградой режиссеру за лучшую работу с музыкой, пока не имеет прокатных планов — но он очень понравился зрителям фестиваля. Это второй полный метр Толгурова, первый назывался «В горах. Она» и был курсовой работой в Московской школе нового кино. Вторая лента — диплом режиссера.

«Если в первом фильме сердцевиной были нежность и трепетность женской души, то во втором в центре уже грани мужской души. Где-то придурковатость, где-то инфантильность, а где-то их внутренняя темнота, которую мы не всегда имеем право показывать»,— говорит Толгуров. Оба фильма он снял на собственные деньги. В планах третий — альманах «В горах. Мы», где он хочет собрать новеллы начинающих режиссеров из родного Нальчика, чтобы помочь им дебютировать.

Что касается собственных планов, Толгуров, как любитель Эдгара Райта, Тайки Вайтити и Квентина Тарантино, намерен когда-нибудь начать снимать жанровое развлекательное кино, куда он сможет привнести чувства из кино другой природы. Кино, где наступает рассвет, пролетает орел — и зрители плачут, как это было на показе «В горах. Он». «Я сейчас что-то нащупываю в своих фильмах, и мне нужно продолжить. Они хоть и не зарабатывают, не выигрывают, но для меня это очень искренне. Я что-то чувствую. И хочется дотянуться до этого»,— говорит он.

Кино про намек

Победитель фестиваля в номинации «Короткий метр» «Варвара Святая» Полины Капантиной никакой реальной истории под собой не имеет и больше всего напоминает народную сказку — в исконном ее виде. И все же жизни там хоть отбавляй, только вот объяснять в чем, было бы спойлером — зрителю лучше разобраться с этим самому, благо после нескольких фестивалей фильм должен появиться на одной из онлайн-платформ. Интересный факт: созданию этого кино препятствовала погода. Съемки шли прошлой зимой, и художницам, перед которыми стояла задача налепить великое множество снеговиков, в отсутствие природного снега приходилось складывать сухой в ведра, поливать кипятком и формировать фигуры.

Сессия «Сказочный бум: устойчивый тренд или точка перегрева» на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба фестиваля XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба фестиваля

Кино в работе

В фестивальной программе «Фильм-в-работе» режиссеры и продюсеры представляют пока не оконченные фильмы, а победителю вручается приз в 1 млн рублей. Жюри выбрало проект Евгении Громовой «Падает снег» — печальную комедию, как ее называют в аннотации. В основе истории корейский миф о том, что у каждого человека есть двойник и если они встретятся, то один умрет.

По сюжету одна героиня Саша живет в Петербурге, переводит на русский французскую литературу, мечтает поехать в Париж и написать книгу. Вторая героиня, россиянка Сандра, живет в Париже, книга у нее уже написана, и она получает известие, что нужно вернуться в Петербург. На обсуждении член жюри Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» (компания поддерживает фестиваль с 2007 года) взволнованно призналась, что от фильма веет ностальгией по кино 10–15-летней давности. И стало сразу понятно, что она про время, когда люди ходили в кино за хорошим настроением и симпатичными человеческими историями. Громова при этом говорит, что не ставит себе задачу общаться со зрителем именно в такой интонации, но снимает кино, которое ей самой было бы интересно смотреть.

Совсем как кино

Перед одним из мероприятий фестиваля на красной дорожке на входе в КТЦ «Югра» появился пес — огромный, похожий на лайку, худой и с раной на носу. Он был в ошейнике, но без медальона с контактами хозяина. Зверь лег в бессилии на красную дорожку и, конечно, сразу привлек к себе внимание. Мероприятие недосчиталось нескольких гостей. Два режиссера короткого метра, член оргкомитета фестиваля, врач местной ОКБ и журналистка занялись псом — обогрели, накормили, свозили к врачу, пес стал героем телесюжета. А на следующее утро нашелся его хозяин. Он рассказал, что пса зовут Карат, что он любитель удрать за забор — и вот снова смог выйти на волю. Вечером о счастливом разрешении истории с Каратом под всеобщие аплодисменты рассказывали со сцены на церемонии закрытия фестиваля. Может, кто-то из участников и вдохновится ею в будущем?