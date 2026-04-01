«Думаю, другие планеты выглядят как Шойна»
Марк Эйдельштейн — о заочных знакомствах, космосе и мечтах
2 апреля в прокат выходит дебютный фильм режиссера Антона Мамыкина «Космос засыпает». На премьере в Москве Weekend поговорил с Марком Эйдельштейном, который сыграл в фильме главную роль. Его герой — студент престижного ракетостроительного университета в Петербурге, но отчаянный мечтатель Паша — получает печальную новость из далекого родного села Шойна и отправляется в отчий край.
Режиссер Антон Мамыкин сказал, что шел к выпуску своего дебютного фильма семь лет. Было ли для вас это важным фактором? Когда вы подключились к проекту?
Я присоединился к команде за полтора года до съемок. Я как раз вернулся после дальнего путешествия домой в Нижний Новгород и вот ехал из Нижнего в Москву в поезде. Тогда у меня в руках оказался сценарий. Я его прочел и сразу подумал: «Ого, как он попадает в то, что меня сейчас волнует: мысли о доме, о мечте, о пути, о самоопределении и поиске своего места — даже в этом поезде, который мчится из Нижнего Новгорода в Москву».
Дальше я посмотрел, кто режиссер: Антон Мамыкин — имя я не знал. Кто это. Дебютант? Ну ладно. Потом глянул, кто написал сценарий — тоже Мамыкин. Мне показалось это очень важным: автор ведь будет создавать историю от начала и до конца. Я очень захотел попасть в проект.
В одном из интервью вы сказали, что тема дома вас очень зацепила. Что это про «тонкую-тонкую и хрупкую леску», которая связывает вас с домом. Что чем вы от него дальше, тем сильнее она натягивается. И что это жутко. Что именно?
Жутко потерять связь с домом. Жутко, что она порвется.
Что вы подумали, когда в первый раз увидели Шойну и ее пески? С кем там удалось познакомиться?
Там живут удивительные люди. Они строят невероятные средства передвижения — каракаты. С колесами, под которые можно лечь,— и тебе ничего не будет из-за особого давления. Мне постоянно под них предлагали лечь, попробовать. Но я побоялся.
Эти люди практически каждый день откапывают свои дома из песка и берегут каждый цветочек, потому что там не так уж и просто их сохранить. Эти люди напитаны безумным уважением, любовью и благодарностью к суровому и аскетичному пространству, где они живут. Конечно, было очень интересно с ними общаться и учиться у них чему-то.
Мы все-таки живем в капиталистическом мире изобилия — я имею в виду города. Мы можем что-то заказать, сразу что-то посмотреть. И в момент, когда всего этого у тебя нет, начинаешь учиться ценить то, насколько свободным стало пространство.
Зато там ты можешь сближаться с природой: там полярный день, море, пески… Это все соединяет тебя с самим собой и пространством вокруг тебя. Такая вот Шойна, место силы.
Сейчас уже трудно представить, что вашу маму играет не Дарья Екамасова — вы с ней такое родство на экране изображали раз пять. Есть ли у вас уже с ней домашние прозвища? Семейные традиции?
Не-а, такого нет. Единственное, из интересного, что могу вспомнить… У Даши есть дочь Варя. И первый раз я увиделся с Варей, когда мы с Дашей были на пробах фильма «Страна Саша». А на днях в Петербурге Даша рассказала, что на пробы того фильма приходила беременная Варей. Потом я говорил с Варей по телефону и она сообщила, что прочитала «Властелина колец». Получается, я знаю Варю с момента, когда она еще даже не родилась, а сейчас она уже читает серьезные книги.
Ты раньше говорил, что проектам надо отдавать душу. По-прежнему так считаешь?
Нужно выбирать такие истории, в которые тебе бы хотелось положить частичку души, поделиться ей. Так с «Космосом» и получилось — частичка моей души осталась в Шойне.
Не распыляться, а поделиться?
Ну да, душа-то у тебя одна. Как ты ее можешь отдать целиком? Фильмы, пространства, места и люди — они с тобой тоже делятся. И твоя душа от этого расширяется.
Знаю, что в Шойне практикуют сэндбординг — катание по песку на сноуборде? Успели попробовать?
Нет. Съемки были физически тяжелыми, поэтому в свободное время я старался спать и набираться сил, чтобы дальше отдавать фильму то, что у меня есть. Но я туда вернусь — обязательно покатаюсь!
Если бы вам надо было придумать историю, происходящую в таком аскетичном и пустом месте, о чем бы она была?
Думаю, о кочевнике. И о миражах.
А вообще те пейзажи какие ассоциации вызывают?
Это как раз то, как мне представляется другая планета. Мы-то другие планеты особо не видим, на них не приземляемся пока. Скоро доберемся, надеюсь… А пока думаю, что другие планеты выглядят так, как Шойна.
Один из зрителей так сказал о фильме: «В нашем современном мире тема, что обязательно нужно реализоваться, очень важна. А там будто бы другая сторона, что не нужно реализовываться, не нужно угождать чьим-то представлениям. Ты можешь просто жить. Герой делает этот выбор, он просто остается жить дома. И это чудесно». Вы согласны с этим?
Я не считаю, что мой герой остается. Но я и не говорю, что он уехал. Мне просто кажется, что внутри фильма есть открытый финал и пространство для разговора с собой. В этом и заключается его ценность. Все-таки история про человека, который где-то на горизонте, далеко-далеко, смог разглядеть свою мечту. Не обманывая себя и не предавая семью, не оставляя брата, он продолжил движение к этой мечте.
Получается, мыслей оставить теперь уже международную карьеру, вернуться в Нижний Новгород и «просто жить» у вас не возникло?
Мне интересно пробовать совмещать. Это же очень любопытно: вот сейчас — после нашего разговора, после премьеры — я поеду домой и увижу свою семью.
Насколько свободным вы себя сейчас ощущаете?
Я чувствую себя сейчас счастливым, потому что вот уже совсем скоро сяду на поезд в Нижний.