Между дюной и орбитой

Актерский дуэт из «Аноры» вновь воссоединился, чтобы сыграть сына и мать в режиссерском дебюте Антона Мамыкина. Каким получился фильм, где трагедия российской неустроенности становится между героем и его мечтой о космосе, рассказывает Weekend.

Текст: Юлия Шампорова

Кадр из фильма «Космос засыпает». Режиссер Антон Мамыкин, 2025

Кадр из фильма «Космос засыпает». Режиссер Антон Мамыкин, 2025

2 апреля в прокат выходит «Космос засыпает» — один из самых сильных российских дебютов последних лет, во многом потому, что эта история смогла объединить в себе частное и общее: истории миллионов людей из простых семей, которые вынуждены покидать родные места в очень юном возрасте, чтобы получить высшее образование и при этом поддерживать свою семью. Сюжет построен на дилемме, с которой сталкивался каждый в похожих обстоятельствах: следовать за мечтой и собственной реализацией или посвятить себя семье в трудную минуту, пожертвовав тем, чего пришлось добиться с большим трудом.

По сюжету одаренный молодой человек Паша Ветров (Марк Эйдельштейн) приезжает в Санкт-Петербург, чтобы учиться на инженера-ракетостроителя. Он мечтает о внеземных просторах, рассуждает о космическом туризме для школьников и пенсионеров, о новом строении ракет, ступени которых не будут падать на Землю, прекрасно выполняет чертежи и на хорошем счету у преподавателей. Паша живет очень скромно: в то время как соседи по общежитию развлекаются на вечеринках, он готовит для них курсовые за небольшой гонорар и подрабатывает рытьем могил на местном кладбище. Родители ему помогают деньгами, но этого, конечно, недостаточно. Талантливого студента приглашают на презентацию Международного космического агентства (International Space Agency), где он заполняет заявку на стажировку в Америке.

Семья Паши тем временем осталась там, в другом мире, в маленьком селе под названием Шойна на полуострове Канин на Белом море в Заполярном районе Ненецкого автономного округа — в Арктике. Это место с уникальной природой, где находится самая северная в мире пустыня, соседствующая с морским побережьем. Это чрезвычайно живописное, но заброшенное место, откуда мечтает вырваться едва ли не каждый его житель. Внезапно отец Паши умирает, и герой — вместе со зрителями — оказывается в Шойне, чтобы увидеть, как красота природы здесь соседствует с социальной безнадежностью, а мечты о космосе разбиваются о ступень ракеты, которая сама прилетает к герою.

«Однажды я увидел документальный фильм о поселке, утопающем в песках в далекой Арктике. Меня сразу зацепило удивительное сочетание Севера и песчаных дюн. Я подумал о том, кто бы мог родиться и вырасти в этом поселке и уехать из него на Большую землю. И, самое главное, мне хотелось привязать это к своему опыту. Я сам появился на свет в маленьком городке на юге Урала и в 16 лет уехал учиться в Петербург, как и главный герой фильма. Я понимаю, как родные места часто тянут обратно: там все понятно, знакомо, живет любимая семья. Но в то же время в большом городе появляются новые перспективы, цели и мечты, и они тянут совершенно в другую сторону. И вот здесь возникает история. Что заставит героя вернуться, оставляя мечты где-то далеко? И стоит ли возвращаться, предавая мечту? В этом выборе и рождается история. То, что вы видите на экране, снято в Шойне и в Петербурге. То, как написано в сценарии, так и показано в кино. Это совершенно другое ощущение реальности, фактуры. Натурные съемки в Шойне дали изображению необходимую шероховатость и объем»,— говорит режиссер.

Село Шойна — самостоятельный и очень яркий герой картины. Порой кажется, что на экране — очередное киновоплощение романов Фрэнка Герберта «Дюна» в духе Дени Вильнёва. Это экзотически красивое место с совершенно нетипичным для российской глубинки пейзажем абсолютно заслуженно вдохновило Антона Мамыкина на съемки. Особенно ярко оно раскрывается в эпизодах снов героя. Некоторые критики благодаря им определяют жанр картины как магический реализм, но это не совсем так. «Магические» эпизоды не проникают в жизнь героев, что требуется по закону жанра, а остаются исключительно во сне, кинематографически воплощая собой скорее подсознание героя — его страхи, предчувствия, ожидания,— что характеризует жанр картины скорее как психологическую драму. Удачно найденный образ бушующей и при этом безжизненной пустыни — один из самых ярких и запоминающихся в картине.

Паша возвращается домой, чтобы увидеть свою некогда благополучную и дружную семью в развалинах: отец (Тихон Котрелев) на кладбище (на его похороны сын не успел, потому что самолет из Архангельска бывает раз в неделю), мать (Дарья Екамасова) лежит на кровати в глубокой депрессии, младший брат (Никита Конкин) в истерике просит вытащить его из этой дыры, где он не может жить. При этом дом Ветровых засыпает всепроникающий песок — чтобы помыть посуду, нужно набрать воду из колодца, потому что о водопроводе здесь не слышали; местная братва хочет отобрать у Паши трактор отца — он зарабатывал тем, что расчищал сельские дома от песка; врача в Шойне нет, зато в вечный путь всегда готов проводить местный батюшка. Между космической стажировкой в Америке и Пашей становится трагическая российская неустроенность и ненужность человека в собственной стране.

Мамыкин говорит о жизни своих персонажей с прямотой и честностью Андрея Звягинцева, без прикрас и слащавости. Из сюжета и быта героев картины, живущих в Шойне, очень быстро складывается понимание их жизни. А песок, заметающий дома в этом Богом забытом, хоть и красивом месте, становится страшной метафорой никому не нужной жизни этих маленьких людей. Они вынуждены сами бороться с постигающими их несчастьями и трагедиями.

Паша пытается помочь матери выйти из депрессии, однако случается новое несчастье. В Архангельской области, рядом с городом Мирный, есть крупнейший северный космодром Плесецк, обеспечивающий пуски для оборонных, научных и коммерческих программ, а также используемый для испытания ракет. Оттуда регулярно осуществляют запуск космических ракет-носителей семейства «Союз», «Ангара», «Рокот» и межконтинентальных баллистических ракет. Братья Ветровы с детства привыкли ездить в дюны смотреть на взлет ракет и мечтать о карьере ракетостроителей. Именно это место, скорее всего, дало им мечту о космосе, но оно же и отнимает. Один из обломков ракеты-носителя при очередном пуске, за которым братья следят в пустыне, падает на их дом — прямо на лежащую в постели мать. Младший брат в гневе громит в доме все, что напоминает ему о космосе: чертежи брата, собственные макеты, собранные в пустыне раньше фрагменты ракетных ступеней. А старший, прождав врача три дня, сам везет раненую мать в город для ампутации ног.

Сюжетный поворот после смерти отца выглядит несколько сюрреалистично, как будто автору не хватило черной краски, чтобы усложнить существование героев — и без того выживающих в нечеловеческих условиях. Однако именно ранение матери, как это ни парадоксально, запускает череду событий, которые проведут героев через желание уйти из жизни к возрождению. И с этой точки зрения, сцены, которые играет Дарья Екамасова так точны и трагичны, вызывают настолько сильные эмоции, что порой просто хочется выбежать из зрительного зала от боли,— особенно когда смотришь на женщину, которая закапывает себя в песок, чтобы не быть обузой сыновьям.

«Когда была написана первая версия сценария, я сразу показал его Даше Екамасовой и сказал, что хотел бы видеть ее в роли мамы. Даша очень вдохновилась историей, местом и ролью. Очень сложным был кастинг на роль главного героя. Нужен был одновременно простой, но в то же время интеллигентный парень, вдумчивый, мечтательный. В процессе кастинга мы нашли двух кандидатов, каждый из которых был по-своему прекрасен. Это один из самых сложных моментов, когда нужно выбрать одного. Того, кто будет воплощать героя на экране, кто станет носителем смыслов, заложенной энергетики. И как раз энергетикой более всех зацепил Марк Эйдельштейн. Он пробивает экран своим светом. Его Паша — тот самый студент, мечтающий о космосе»,— поясняет режиссер.

Дуэт Эйдельштейна и Екамасовой запомнился зрителям еще по оскароносной картине «Анора» Шона Бейкера (триумфатор «Оскара-2025» завоевал пять статуэток, включая награды за лучший фильм, режиссуру, сценарий, монтаж и женскую роль для Майки Мэдисон). Актер там исполняет российского мажора, живущего в Америке, а актриса — его мать, обеспеченную женщину, замужем за олигархом. В картине «Космос засыпает» актеры перемещаются на противоположный край социальной иерархии российского общества, воплощая образы скромных героев из российской глубинки, попавших в трагические обстоятельства, при этом сохраняя душевную связь, которая очень сильно чувствуется на экране.

Мамыкин в своей картине ставит универсальные вопросы, балансирующие на грани совести, социальных и общественных условий жизни людей и даже классового неравенства, на которые нет правильных и неправильных ответов. Мальчику из простой провинциальной семьи удалось пробиться в престижный университет, изучать строение ракет, получить шанс поехать в Америку на стажировку и в перспективе стать успешным человеком и специалистом в своей области. Но ему же пришлось бросить это ради того, чтобы спасать мать, на которую упал обломок ступени ракеты-носителя, тянуть брата, который мечтает уехать, пытаться привести их разрушенную жизнь в порядок, потому что никто, кроме него, этого сделать не может. Никакой ощутимой поддержки или социальной помощи у этих людей нет. Рассчитывать они могут только на себя. И основной их заботой становятся не ракеты и космос, а элементарное выживание в российской действительности.

У канадского журналиста Малкольма Гладуэлла есть всемирно известная теория 10 000 часов, в книге «Гении и аутсайдеры: почему одним все, а другим ничего?» он анализирует, почему люди добиваются успеха. Среди главных факторов — трудолюбие, талант, хорошая генетика. А еще Гладуэлл говорит о том, что очень часто успеха добиваются люди из успешных обеспеченных семей. Даже при равных исходных данных дети из таких семей могут посвятить все свое время выбранному занятию, в то время как дети из бедных слоев вынуждены помогать родителям, следить за младшими братьями и сестрами, делать необходимую для семьи работу по дому или вне его и, как следствие, меньше времени посвящать выбранному с детства занятию и в перспективе преуспеть в нем. Гладуэлл показывает, как социальное расслоение и бедность препятствует успеху талантливых людей, вышедших из этой среды.

Антон Мамыкин оставляет финал картины открытым, пройдя все препятствия и сумев организовать жизнь близких так, как мечтал, герой, возможно, и сможет вернуться к обучению. Но надолго ли? Настроенчески фильм скорее заканчивается на мажорной ноте, однако режиссер в картине склонен реально изображать и оценивать события, происходящие с героями. Имея на руках безногую мать-инвалида и несовершеннолетнего брата где-то в песочных архангельских дюнах, Паша точно не сможет сосредоточиться на обучении, а значит, скорее всего, его мечта о космосе, как и мечты тысяч других людей в похожих обстоятельствах, заснет навсегда.