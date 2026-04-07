Что такое возраст

Конкурс проводят школа «Хороший текст» и myweekend.ru.

Возраст — это когда ты, вместо того чтобы закатиться куда-нибудь вечерком с коллегами и основательно покуролесить, ссылаешься на означенное выше непреодолимое обстоятельство и с чистым сердцем едешь домой, где тебя ждут жена и блинчики с куриной грудкой. Дома ты включаешь футбол и достаешь заветную бутылочку с нарисованными на ней тремя звездочками, однако не присасываешься к ней, как в золотую пору своей молодости, но весь вечер степенно цедишь пару рюмок этого божественного напитка. Ибо у тебя возраст.

Правда, сие совершенно не означает, что ты не преминул бы сейчас, не сходя с места, накидаться по полной программе. Отнюдь. Просто ты хорошо помнишь про свое давление и холецистит, к тому же завтра тебя ждет важная деловая встреча, и потому с твоей стороны было бы крайне неосмотрительно начинать следующий день с «Утра стрелецкой казни». Да и цепкий, суровый взгляд супруги по привычке отслеживает каждое твое движение; он испепелит тебя прежде, чем ты нальешь себе третью: «Нет уж, душевный комфорт дороже». И ты, улыбнувшись ей безвольно, идешь налить себе чаю. Хотя, кажется, еще совсем недавно такая пустяковина тебя не останавливала.

А завтра, по дороге на работу, вспомнив про возраст, ты заскочишь в аптеку, где тебе вдруг улыбнется прелестная молодая чертовка, раскладывающая препараты по ту сторону витрины.

И не просто улыбнется, а сделает это дерзко, с вызовом, долго не сводя бессовестного и любопытного взгляда с твоей персоны. И вот ты уже ловишь себя на том, что сам с удовольствием разглядываешь ямочки на ее упругих щечках, русую челку, выбившуюся из-под медицинского колпака, ну и, само собой, будоражащие воображение изгибы в области глубокого декольте. Все остальное, к сожалению, сокрыто от твоего пристального внимания за неуместно высоким прилавком.

«Стоп, а если это любовь? — бьет тебя словно током.— Похоже, дружище, наступает подходящий момент, чтобы определиться по поводу своего ближайшего будущего».

За какое-то мгновение на твою голову обрушивается целая гамма самых разных чувств и умозаключений.

В принципе оно и понятно, рассуждаешь ты. На улице весна, гормональный фон в атмосфере зашкаливает, вокруг порхают не по погоде раздетые дамы и косят во все стороны не по карману одетые, свежевыбритые мужики.

Впрочем, и сам ты вроде как еще ничего — орел: некоторая твоя ощипанность покамест успешно скрывается за дорогим костюмом и модельной стрижкой.

«А не тряхнуть ли тебе?..» — задумываешься ты уже на полном серьезе.

«Не знаю, право, как-то неожиданно это… Хотя… Может быть, или точнее даже — пожалуй».

Горячий взгляд фармацевтши между тем настойчиво вопрошает:

— Ну так как, мужчина, «брать» будете?

Еще чуть-чуть, и по твоему размякшему телу разольется сладкая истома, а ум усиленно начнет подбирать что-нибудь сообразное моменту из Лорки или Рембо, но…

Но тут, совершенно некстати, вмешивается возраст.

— Послушай, кобель.— говорит он тебе.— Ну возьмешь ты у нее телефончик, ну закрутишь с ней сумасшедший карамболь. И это хорошо еще, если все обойдется без обязательств и иных тяжких последствий, которыми порой заканчиваются подобные легкомысленные амуры. Но даже при удачном стечении обстоятельств будь готов неопределенно долго сидеть на двух стульях, причем на каждом из них твое мягкое место будет ощущать под собой множество острых копий. Также приготовься выворачиваться наизнанку с двойной бухгалтерией, напрягаться с двумя телефонами и, сам понимаешь, врать, врать, врать. Со временем придут разочарования, начнутся обиды, встрепенутся уязвленное самолюбие и дикая ревность. А у тебя гипертония, холецистит и невыплаченный кредит в Сбербанке. Хочешь сказать, что оно тебе надо? То-то же.

И тогда, вместо того чтобы обнажить ей в ответ свои тридцать два, пардон,— двадцать три зуба, ты хмуришься и переводишь свой потухший взгляд на витрину.

— Мне, пожалуйста, «Ессентуки» и еще что-нибудь от давления, дочка…

Сейчас ты уже абсолютно уверен, что поступаешь правильно, хотя понимаешь, что весь остаток дня будешь об этом жалеть.

Неожиданно в твою голову приходит одна очень простая мысль: возраст — это не тогда, когда тебе столько лет, что ничего уже больше не хочется, а всего лишь такой период жизни, когда ты предельно четко представляешь себе наиболее вероятные последствия осуществления желаемого.

Однако на улице все та же весна и тебя по-прежнему не оставляет смутное чувство, что надо ловить момент, надо успеть оторваться, взбрыкнуть, дав выплеск накопившейся за зиму потенциальной энергии.

Некоторое время ты стоишь так в раздумьях на крыльце аптеки, немного ошалевший от напекающего макушку горячего апрельского солнца, и, точно конь, всасываешь ноздрями аромат распускающихся тополиных почек.

— Эврика! — наконец говоришь ты с облегчением, и лицо твое осеняет блаженная, местами дебиловатая ухмылка.— И как это я сразу не догадался!

Вечером, схватив под мышку жену, под другую кота, ты сиганешь в машину и, заскочив по пути в магазин с манящей вывеской «Семена», воодушевленно почешешь на дачу — поднимать целину.

В дороге ты будешь мечтать о том, как сгоряча распашешь пару гектаров стерни, как потом начнешь их усердно с утра до вечера полоть, поливать и окучивать, а по осени станешь гадать — куда же девать весь этот необыкновенный урожай пасленовых, из-за которого в местной аптеке сметут последний валидол твои несчастные соседи. Но эта перспектива тебя не пугает. Пока…

Ну что тут можно еще сказать — какие твои годы, чувак!