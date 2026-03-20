Конкурс «Хороший Weekend» объявляет победителей февраля

Решением жюри победителями февральского конкурса становятся: Влада Жнец и ее «Рассказ одной книги», Екатерина Крюкова с зарисовкой «Соседка», Александр Пономарев с эссе «Что такое возраст» и Чинк с работой «Ну да, зверь твой, нежный и ласковый...».

Поздравляем победителей! Все четыре произведения будут опубликованы на myweekend.ru в течение ближайшего месяца — по выходным. Последовательность публикаций определит наш бот случайного выбора.

Тем временем напоминаем, что продолжается сбор заявок для участия в конкурсе в марте.