Литературный конкурс «Хороший Weekend» объявляет тему марта

«Коммерсант Weekend» и школа «Хороший текст» в течение первого месяца весны предлагают конкурсантам создать рассказы на тему «Грачи прилетели?».

Подать работу для участия в конкурсе можно на платформе textore.ru школы «Хороший текст». Четырех победителей будет определять независимая комиссия по итогам рассмотрения всех заявок. Главный приз — публикация четырех рассказов-победителей на сайте издания «Коммерсантъ Weekend».

Сроки подачи материалов

C 11 по 30 марта.

Обязательные требования к авторам и произведениям:

Объем одного рассказа — не более 6000 знаков с пробелами;

заявка на участие должна подаваться через портал textore.ru;

один автор может подать на конкурс несколько рассказов в течение заявочного периода, но не более одного рассказа в течение 24 часов.

Внимание! Авторство всех произведений будет проверено комиссией.

Жюри

Независимая комиссия из числа экспертов школы «Хороший текст» во главе с Марией Голованивской, основателем и директором школы, и Анной Черниковой, заместителем шеф-редактора ИД «Коммерсантъ».

Как подать рассказ на конкурс:

зарегистрироваться на сайте textore.ru — или, если у вас уже есть свой аккаунт, войти в него;

выбрать в верхнем горизонтальном меню раздел «Мой текст» и нажать в нем «Публиковать текст» на зеленой плашке справа под тизерами;

в открывшейся форме выбрать в первом поле раздел «Конкурс», во втором поле — «Конкурс Коммерсантъ Weekend»;

далее добавить заголовок, текст и по желанию фото автора.

Когда будут названы победители февраля?

Сбор заявок на конкурс закрывается 27 марта в 15:00 мск.

Комиссия приступает к работе и в понедельник, 13 апреля, в 15:00 объявляет четырех победителей, чьи работы в течение следующего месяца будут опубликованы на myweekend.ru.

Когда состоится конкурс в апреле?

Сбор заявок на участие в конкурсе в апреле откроется с 6 апреля, тема и время старта будут объявлены отдельно на textore.ru и myweekend.ru.

По всем вопросам пишите по адресу: text@textore.ru