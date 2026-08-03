В Москве протестируют «бобровый менеджмент»

Экспериментальный проект «бобрового менеджмента» для мирного сосуществования горожан и бобров готовятся запустить на Бобровом острове в Москве-реке, сообщил ТАСС старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Башинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Остров уже много лет служит домом для одной бобровой семьи. По словам ученого, с территории вывезли более 100 тонн строительного и бытового мусора, а прибрежную полосу шириной около 30 метров огородили, чтобы сохранить кормовую растительность — кустарники и деревья. Работы ведутся в противоположной части острова и не тревожат животных.

Бобры исчезли из окрестностей Москвы еще в XVI–XVII веках и вернулись лишь к концу 1990-х. Сегодня в пределах старой Москвы обитает около 250 особей, главным образом на западе — в Строгино, Покровском-Стрешнево, Митино и вдоль рек Сетуни, Яузы, Сходни. В парках «Яуза» и «Покровское-Стрешнево» вокруг бобровых поселений уже проложены экотропы.