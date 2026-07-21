Бобры спасли жителей одного из районов Лондона от потопов

Колония бобров, выпущенная в парке Paradise Fields на северо-западе Лондона в 2023 году, остановила наводнения, от которых с 1970-х страдали дома, улицы и станция метро Greenford. Практически за год животные построили более пяти плотин и превратили заболоченный участок в естественную губку, способную вбирать огромные объемы воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Sibley / Reuters Фото: John Sibley / Reuters

Координатор городской бобровой службы Сениз Мустафа рассказала, что впервые за много лет район не ушел под воду. «2024-й стал первым годом без потопов для жителей Гринфорда. Раньше вода мешала людям добираться до метро и школ, затапливала дома»,— пояснила она. Сейчас колония насчитывает восемь особей.

Помимо защиты от паводков бобры оживили ручей: поваленные деревья открыли доступ солнцу, замедление течения очистило воду, в нее вернулась рыба, что привлекло насекомых, птиц, летучих мышей и амфибий. Член совета района Илинг Доминик Моффитт назвал проект естественным ответом на климатические вызовы и добавил, что ранее власти безуспешно пытались решить проблему бетонированием русла реки Брент.

Бобры исчезли из столицы больше 400 лет назад из-за охоты ради меха и мяса. Успех инициативы в Илинге уже вдохновил район Кройдон запустить собственный проект по возвращению бобров к 2028 году.