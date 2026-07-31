Человек-паук и Супермен стали самыми обсуждаемыми супергероями в рунете

Первое место по количеству сообщений в соцсетях с большим отрывом занимает Человек-паук (838 тыс.), дальше идут Супермен (305,4 тыс.), Железный человек (265,3 тыс.), Бэтмен (259,2 тыс.) и Дэдпул (208,8 тыс.). К таким выводам пришли эксперты онлайн-кинотеатра «Кион» и системы мониторинга и анализа «Медиалогия», приурочившие совместное исследование к Дню Человека-паука 1 августа и выходу в мировой прокат нового фильма — продолжения франшизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

Фото: Marvel Studios Inc. Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

Фото: Marvel Studios Inc.

Своей популярностью новой картине обязан и Том Холланд, вернувшийся к роли Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Новый день». Он занял первое место среди актеров, играющих супергероев, с 34,6 тыс. сообщений в соцсетях. Кроме него в топ-5 вошли Роберт Дауни-младший (15,3 тыс.), исполнитель роли Железного человека, Милли Олкок (11,8 тыс. сообщений), известная как Супергерл, а также «классический Человек-паук» Тоби Магуайр и Крис Хемсворт, он же Тор. Беспрецедентная популярность альтер эго Питера Паркера видна и в том, что в топ-10 вошел актер Эндрю Гарфилд, также известный этой ролью.

Топ-3 самых обсуждаемых супергеройских вселенных закономерно открывают Marvel (820 тыс. сообщений) и DC (225 тыс.), а третью строчку заняла российская Bubble (16,6 тыс.), известная, в частности, комиксами и фильмами о майоре Громе.

Исследование основано на анализе сообщений пользователей, оставленных с 1 января по 26 июля 2026 года в русскоязычных социальных сетях.