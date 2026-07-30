«Marvel — все еще Marvel»: появились первые рецензии на нового «Человека-паука»

В прокат 31 июля выходит «Человек-паук: Новый день» — четвертая часть франшизы с Томом Холландом, и уже вышедшие рецензии рисуют смешанную, но в основном позитивную картину. Так, The Hollywood Reporter называет фильм лучшей ролью Холланда в серии: актер раскрывает новые, более душевные ноты в Питере Паркере, который тоскует по погибшей тете Мэй и вынужден наблюдать издалека, как Мишель «Эм-Джей» (Зендая) и Нед (Джейкоб Батальон) живут своей жизнью, не помня о нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день» (2026)

Фото: Pascal Pictures Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день» (2026)

Фото: Pascal Pictures

Variety оказался куда сдержаннее: критик сравнивает героя с «Таксистом» Скорсезе и отмечает, что фильм слишком стремится к вдумчивости, а потому оказался перегружен деталями; злодейка (Сэди Синк) оборачивается персонажем с «благородной и вызывающей сочувствие целью», а сюжет в конце концов скатывается в «любовную феерию». The Guardian, в свою очередь, проводит аналогию с фильмами Дэвида Кроненберга, описывая проблемы Питера Паркера со своим ментальным здоровьем, и добавляет, что Зендея — персонаж, спасающий не только главного героя, но и сам фильм своим актерским талантом.

Deadline также хвалит актерскую магию между Холландом и Зендеей (в реальной жизни уже супругами): автор отмечает, что поддерживать их любовную связь в сюжете, который специально держит героев на расстоянии друг от друга, было непросто, но паре это удалось блестяще. Time оценил эмоциональную сторону истории и отмечает, что новый фильм превосходит все предыдущие во франшизе.

В новой картине Дестина Креттона был замечен русский след: в сцене, где главный герой попадает на Брайтон-Бич, звучит песня певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Монополия». Трек указали в финальных титрах картины, как и имя артистки, и ее мужа — продюсера Виктора Исаева.

На Rotten Tomatoes фильм на момент выхода рецензий держится в районе 90–92%, а на IMDb рейтинг составляет 8,2/10. Картина выйдет в мировой прокат 31 июля.