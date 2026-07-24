Андреа Паллаоро экранизировал последний сценарий Бернардо Бертолуччи

Последний сценарий итальянского режиссера «Эхо-камера» (The Echo Chamber) получил экранизацию — премьера состоится в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в сентябре. Постановкой занялся итальянский режиссер Андреа Паллаоро совместно с соавторами Бертолуччи — Иларией Бернардини и Людовикой Рампольди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лука Маринелли и Сюзан Сарандон в фильме «Эхо-камера» (2026)

Фото: Indigo Film Лука Маринелли и Сюзан Сарандон в фильме «Эхо-камера» (2026)

Фото: Indigo Film

Главные роли исполнили Алисия Викандер, Лука Маринелли и Сюзан Сарандон. Викандер и Маринелли играют скромного физиотерапевта Энн и успешного, но страдающего от зависимости музыкального продюсера Лео, между которыми возникает роман. Сарандон исполнит роль певицы Авы, которая очаровывает Лео своими рассказами о жизни и любви, пока они работают над ее альбомом.

Ранее Паллаоро участвовал в Венецианском кинофестивале с фильмами «Медея», «Ханна» и «Моника», однако этот проект он назвал особенно значимым: в интервью для Deadline режиссер рассказал, что идею сделать фильм по сценарию Бертолуччи, ушедшего из жизни в 2018 году, предложила продюсер. «Я прекрасно понимал, что унаследовал сценарий от режиссера, чья роль в истории кинематографа оказала такое сильное влияние. Это вызывает огромное чувство ответственности и уважения к материалу. С самого начала я понимал, что оказываюсь в долгу не только перед этим сценарием, но и перед всей съемочной командой, внесшей свой вклад в создание этого фильма. Это весьма смело — сделать его самостоятельно и взглянуть на него под своим личным углом».

Фильм создан совместно Бельгией и Италией. На родине покойного режиссера фильм выйдет в прокат 10 сентября силами 01 Distribution.

В этом году исполняется 50 лет, возможно, самому радикальному фильму Бертолуччи — «Двадцатому веку». Подробнее о мегаломанском эксперименте режиссера читайте в материале Weekend.