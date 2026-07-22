Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Марксистская версия «Унесенных ветром»

«Двадцатый век» Бернардо Бертолуччи в пяти фактах

В этом году исполняется 50 лет с выхода «Двадцатого века» Бернардо Бертолуччи. На днях в Риме показали новейшую реставрацию этого масштабного (пять с лишним часов!) кинополотна, пригласив Роберта Де Ниро, сыгравшего главную роль, поучаствовать в обсуждении. Weekend рассказывает, чем примечательна и важна эта лента.

Текст: Павел Пугачев

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film

Кинороман без первоисточника 

В истории о двух друзьях детства — Ольмо Далько (Жерар Депардье), сына неграмотной крестьянки, и Альфредо Берлингьери (Роберт Де Ниро), наследника богатого поместья, родившихся в один зимний день 1901 года в одной итальянской провинции,— легко увидеть черты эпоса. Эпохи и мировые войны сменяются стихийно, как и отношения Ольмо и Альфредо. Фильм вбирает в себя историю первой половины XX века — режиссер планировал и продолжение, но ему не суждено было состояться.

Сценарий, написанный Бертолуччи вместе с его братом Джузеппе и монтажером Франко Аркалли, не был основан ни на какой прозе. Это полностью оригинальная история. Но вот что по-настоящему удивительно: режиссер мечтал о том, чтобы этот фильм приняла не столько критика и интеллектуалы, а как можно более широкий зритель. Оттого в фильме несколько мелодраматическое устройство, прямолинейный политический (левее некуда) пафос и минимум сложных материй и неоднозначности. Так что часто используемое критиками определение «марксистская версия "Унесенных ветром"» для самого автора нисколько не было уничижительным. Жаль только, что целевая аудитория фильм не то что не приняла — а практически не увидела.

Самый большой фильм

Изначально планировалось, что это будет шестисерийный телефильм для итальянского телевидения, но продюсер Альберто Гримальди, воодушевленный (в том числе кассовым) успехом предыдущего фильма Бертолуччи «Последнее танго в Париже» (1972) привлек к производству голливудские студии Paramount, United Artists и Twentieth-Century Fox, каждая из которых вложила по $2 млн. Однако в процессе производства оказалось, что нужно еще $3 млн, которые продюсер дособирал уже по Европе.

Получившийся фильм шел 317 минут — больше пяти часов, но в таком виде его невозможно было выпустить в прокат. Как шутливо рассказывал Бертолуччи годы спустя, в знак солидарности его коллега и приятель Фрэнсис Форд Коппола обещал сделать свой «Апокалипсис сегодня» (1979) длиннее хотя бы на минуту (что ему не удалось даже в максимально расширенной режиссерской версии, идущей 202 минуты). В итоге продюсер Альберто Гримальди ужал «Двадцатый век» в 195 минут — и именно в таком виде картину выпустили в американский прокат и затем на видео. Правда, в некоторых странах, включая Италию, картину показывали, поделенной на две части, но зачастую все равно в сокращенных редакциях.

Первозданная режиссерская версия единым неделимым фильмом вышла к широкому зрителю только в 2012 году — вместе с переизданием картины на видео и единичными случаями ретроспективных показов.

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film; Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film; Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film; Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Следующая фотография
1 / 6

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film; Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film; Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film; Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Незабываемые актерские опыты

Изначально в главной роли Бертолуччи видел Джека Николсона, но, получив отказ, остановился на Роберте Де Ниро, которого режиссеру порекомендовал как раз Фрэнсис Форд Коппола, работавший с актером над «Крестным отцом — 2» (1974). Звездой его еще трудно было назвать, но во время съемок «Двадцатого века» (они шли с июля 1974-го по май 1975-го) Де Ниро получил «Оскар» за роль молодого Вито Корлеоне, а в один год с фильмом Бертолуччи вышли «Таксист» Мартина Скорсезе и «Последний магнат» Элиа Казана с этим же артистом в главных ролях.

Но помнит Роберт Де Ниро это кино не только за то, что его съемки пришлись на карьерный взлет. На площадке он здорово сдружился с Жераром Депардье, который, помимо прочего, дал одну незабываемую рекомендацию для съемок откровенных постельных сцен (способных шокировать и современного зрителя, чего только не видевшего): использовать для поддержания эрекции смесь из воды и китайской согревающей мази, которой нужно натереть причинное место.

Но не все участники актерского состава любят вспоминать это кино. Дональд Сазерленд, сыгравший оголтелого фашистского психопата, впоследствии неоднократно признавался, что долгие годы не решался на пересмотр фильма, поскольку ненавидел своего героя.

Величайший провал

В отличие от снимавшегося в близкие даты «Апокалипсиса сегодня», работу Бертолуччи не ждал триумф. Даже премьера на Каннском кинофестивале прошла явно не так, как ее представлял режиссер. Вот что об этом писал американский кинокритик Роджер Эберт: «Я помню волнение перед мировой премьерой фильма на Каннском кинофестивале в мае 1976 года. <...> Давка на первом утреннем показе была настолько неистовой, что одного человека протолкнули сквозь стеклянную дверь. К концу дня <...> атмосфера была совершенно иной. Люди молчали, недоумевали и были встревожены: как Бертолуччи мог так ошибиться?»

Даже восхищенная «Последним танго в Париже» и считавшая Бертолуччи важнейшим режиссером своего поколения критик Полин Кейл скорее развела руками, отмечая безрассудство режиссера, хоть и подытожив, что «по сравнению с ним все остальные новые фильмы похожи на то, что вы держите в руках, поддев зубочисткой».

Фильм ругали за лобовые формальные решения, избыточную откровенность и жестокость, распадающуюся драматургию и... избыточный хронометраж. Он не получил значимых кинонаград, провалился в американском прокате, хоть и пользовался спросом в некоторых странах Европы, включая Италию, где предыдущий фильм режиссера, «Последнее танго в Париже», был запрещен к прокату.

Годы спустя «Двадцатый век» обрел культовый статус и задним числом считается одним их важнейших фильмов Бертолуччи, а среди его горячих поклонников есть такие кинематографисты как Бела Тарр, Марко Беллоккьо, Джулиан Шнабель. Особой любовью фильм пользуется у российских киноманов: в 1990-м его выпустили в советский прокат — и долгие годы он был в базовом наборе обязательного к просмотру кино у практически каждого уважающего себя ценителя данного искусства.

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati (PEA

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati (PEA

Следующая фотография
1 / 5

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati (PEA

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati

Кадр из фильма «Двадцатый век» (1976)

Фото: Artemis Film, Les Productions Artistes Associes, Produzioni Europee Associati (PEA

Такого больше не будет 

Что могло пойти не так с задумкой создать эпос в постмодернистскую эпоху, вместив три четверти века истории Италии на примере двух героев из разных общественных слоев?

«Двадцатый век» остался одним из последних всполохов большого кинематографического модернизма — той прекрасной и дикой эпохи, когда режиссеры могли возомнить себя богами и даже получить некоторые материальные подтверждения этой веры. Сегодняшнее, даже глубоко авторское, кино существует в куда более жестких индустриальных и, что еще важнее, эстетических рамках: да, Кристофер Нолан или Джеймс Кэмерон могут получить практически любой желаемый бюджет и полный творческий контроль над своими кинополотнами, но они ни в коем случае не будут эпатировать публику, смешивать высокую культуру с низовой, снимать несимулируемый половой акт и надеяться одновременно на цеховое, кинокритическое и зрительское признание. Это был самый масштабный киноэксперимент в истории. И то, что он вообще был доведен до конца,— это триумф.

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. По линии отца имеет ирландские и итальянские корни, по линии матери — немецкие, французские и голландские. В 16 лет решил изучать актерское мастерство. Посещал школу HB Studio, студию Ли Страсберга, который вел обучение по методике, основанной на системе Станиславского

Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. По линии отца имеет ирландские и итальянские корни, по линии матери — немецкие, французские и голландские. В 16 лет решил изучать актерское мастерство. Посещал школу HB Studio, студию Ли Страсберга, который вел обучение по методике, основанной на системе Станиславского

Фото: Warner Brothers / Getty Images

Известность пришла к Де Ниро после роли бейсболиста в фильме Джона Хинкока «Бей в барабан медленно» (1973). В том же году он встретил начинающего режиссера Мартина Скорсезе. Драма «Злые улицы» (1973) стала одним из первых крупных успехов Скорсезе и началом их творческого союза. Позже актер сыграл у Фрэнсиса Форда Копполы во второй части гангстерской саги «Крестный отец» (на фото). Работа в фильме принесла Де Ниро «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Известность пришла к Де Ниро после роли бейсболиста в фильме Джона Хинкока «Бей в барабан медленно» (1973). В том же году он встретил начинающего режиссера Мартина Скорсезе. Драма «Злые улицы» (1973) стала одним из первых крупных успехов Скорсезе и началом их творческого союза. Позже актер сыграл у Фрэнсиса Форда Копполы во второй части гангстерской саги «Крестный отец» (на фото). Работа в фильме принесла Де Ниро «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: Paramount Pictures

Среди наиболее известных его работ — роль ветерана Вьетнамской войны в фильме Скорсезе «Таксист» (на фото, 1976), саксофониста в его же мюзикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), где партнершей Де Ниро стала легендарная Лайза Минелли

Среди наиболее известных его работ — роль ветерана Вьетнамской войны в фильме Скорсезе «Таксист» (на фото, 1976), саксофониста в его же мюзикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), где партнершей Де Ниро стала легендарная Лайза Минелли

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

Актеру повезло сниматься у самых известных и ключевых режиссеров современности. На фото актер исполняет роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» (1976)

Актеру повезло сниматься у самых известных и ключевых режиссеров современности. На фото актер исполняет роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» (1976)

Фото: P.E.A/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom / P.E.A / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1980 году актер снова снялся у Мартина Скорсезе. За роль боксера Джейк ЛаМотта он впервые получил Оскар за главную мужскую роль. Примечательно, что для этой роли актер набрал 20 кг веса. В 2013 году актер (в возрасте 70 лет) снова снялся в роли боксера в комедийном фильме «Забойный реванш», где его партнером по экрану был Сильвестр Сталлоне

В 1980 году актер снова снялся у Мартина Скорсезе. За роль боксера Джейк ЛаМотта он впервые получил Оскар за главную мужскую роль. Примечательно, что для этой роли актер набрал 20 кг веса. В 2013 году актер (в возрасте 70 лет) снова снялся в роли боксера в комедийном фильме «Забойный реванш», где его партнером по экрану был Сильвестр Сталлоне

Фото: AP

В 1980 году актер снялся в крайне успешной британской драме «Миссия» о об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1986), премию «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1987).

В 1980 году актер снялся в крайне успешной британской драме «Миссия» о об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1986), премию «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1987).

Фото: Warner Bros/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom / Warner Bros / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

Фильм «Славные парни» (1990) часто называют одним из самых важных в карьере Роберта Де Ниро. Картина стала лауреатом многочисленных наград и современниками считается классикой фильма об итальянской мафии наравне с «Крестным отцом»

Фильм «Славные парни» (1990) часто называют одним из самых важных в карьере Роберта Де Ниро. Картина стала лауреатом многочисленных наград и современниками считается классикой фильма об итальянской мафии наравне с «Крестным отцом»

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

В фильме «Крестный отец 2» самые известные гангстеры в кино Аль Пачино и Роберт Де Ниро играли вместе, однако на экране они так и не встретились. Это было исправлено в культовой криминальной драме «Схватка» (1996)

В фильме «Крестный отец 2» самые известные гангстеры в кино Аль Пачино и Роберт Де Ниро играли вместе, однако на экране они так и не встретились. Это было исправлено в культовой криминальной драме «Схватка» (1996)

Фото: Art Linson Productions

«Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор» &lt;br> В 2006 году актер наконец получил заветное итальянское гражданство

«Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор»
В 2006 году актер наконец получил заветное итальянское гражданство

Фото: Riccardo De Luca / AP

«Я вообще не особо люблю пересматривать свои фильмы. Меня от них в сон клонит»,— признается сам актер

«Я вообще не особо люблю пересматривать свои фильмы. Меня от них в сон клонит»,— признается сам актер

Фото: Carlo Allegri / AP

Помимо актерской деятельности, Роберт де Ниро преуспел в бизнесе — совместно с популярным в Америке шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и другими партнерами он является совладельцем сети ресторанов Nobu, а также вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой владеет рестораном «Рубикон» в Сан-Франциско

Помимо актерской деятельности, Роберт де Ниро преуспел в бизнесе — совместно с популярным в Америке шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и другими партнерами он является совладельцем сети ресторанов Nobu, а также вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой владеет рестораном «Рубикон» в Сан-Франциско

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

Де Ниро был дважды женат. В 1976-1988 годах он состоял в браке с певицей Дайэнн Эбботт, у пары есть совместный сын Рафаэль. Кроме того, актер официально удочерил первенца супруги — дочь Дрен. В 1997 году артист женился на бывшей стюардессе и фотомодели Грейс Хайтауэр (на фото). В 2018-м союз распался. От Хайтауэр у Де Ниро двое детей. Также у актера есть сыновья-близнецы, рожденные в 1995 году суррогатной матерью

Де Ниро был дважды женат. В 1976-1988 годах он состоял в браке с певицей Дайэнн Эбботт, у пары есть совместный сын Рафаэль. Кроме того, актер официально удочерил первенца супруги — дочь Дрен. В 1997 году артист женился на бывшей стюардессе и фотомодели Грейс Хайтауэр (на фото). В 2018-м союз распался. От Хайтауэр у Де Ниро двое детей. Также у актера есть сыновья-близнецы, рожденные в 1995 году суррогатной матерью

Фото: AP

Всего актер снялся более чем в ста фильмах, среди которых как криминальные драмы, так и картины комедийного жанра. Многие из них стали культовыми — «Охотник на оленей» (1978), «Король комедии» (1982), «Бразилия» (1985), «Неприкасаемые« (1987), «Сердце ангела» (1987), «Успеть до полуночи» (1988), «Мыс страха» (1991), «Анализируй это» (1999), «Казино» (1995), «Знакомство с родителям» (2000), «Знакомство с Факерами» (2004), «Мой парень — псих» (2012)

Всего актер снялся более чем в ста фильмах, среди которых как криминальные драмы, так и картины комедийного жанра. Многие из них стали культовыми — «Охотник на оленей» (1978), «Король комедии» (1982), «Бразилия» (1985), «Неприкасаемые« (1987), «Сердце ангела» (1987), «Успеть до полуночи» (1988), «Мыс страха» (1991), «Анализируй это» (1999), «Казино» (1995), «Знакомство с родителям» (2000), «Знакомство с Факерами» (2004), «Мой парень — псих» (2012)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Роберт Де Ниро придерживается демократических взглядов и неоднократно публично поддерживал Барака Обаму, а также активно выступал против Дональда Трампа &lt;br> На фото: 44-й президент США Барак Обама награждает актера медалью Свободы

Роберт Де Ниро придерживается демократических взглядов и неоднократно публично поддерживал Барака Обаму, а также активно выступал против Дональда Трампа
На фото: 44-й президент США Барак Обама награждает актера медалью Свободы

Фото: Reuters

Фильм «Однажды в Америке» Серджио Леоне также можно назвать классическим — в 2012 году в Каннах показали расширенную версию картины, которая на 22 минуты длиннее оригинальной

Фильм «Однажды в Америке» Серджио Леоне также можно назвать классическим — в 2012 году в Каннах показали расширенную версию картины, которая на 22 минуты длиннее оригинальной

Фото: Loic Venance, Pool / AP

Де Ниро был и остается альтер-эго знаменитого режиссера Мартина Скорсезе (на фото слева). Дуэт, который познакомился еще в начале 1970-х, считается одним из самых успешных в киноиндустрии. В числе лучших совместных работ — «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Король комедии» (1982), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995)

Де Ниро был и остается альтер-эго знаменитого режиссера Мартина Скорсезе (на фото слева). Дуэт, который познакомился еще в начале 1970-х, считается одним из самых успешных в киноиндустрии. В числе лучших совместных работ — «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Король комедии» (1982), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995)

Фото: Vince Bucci / Invision for Bright Future International / AP

В 2019 году состоялась премьера драмы Скорсезе «Ирландец» (кадр на фото), в которой с помощью цифровых технологий Роберта Де Ниро омолодили. В 2023-м запланирован выход еще одной совместной работы режиссера и актера — триллера-вестерна, основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Помимо Де Ниро, в главной роли заявлен также и Леонардо Ди Каприо

В 2019 году состоялась премьера драмы Скорсезе «Ирландец» (кадр на фото), в которой с помощью цифровых технологий Роберта Де Ниро омолодили. В 2023-м запланирован выход еще одной совместной работы режиссера и актера — триллера-вестерна, основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Помимо Де Ниро, в главной роли заявлен также и Леонардо Ди Каприо

Фото: Netflix

«Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго»&lt;br> Вклад Де Ниро в развитие кинематографа был неоднократно отмечен, в том числе премиями на Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также наградами Американского института киноискусства и Американской Гильдии режиссеров&lt;br> На фото: Роберт Де Ниро получает премию Cinema Verite на церемонии вручения наград CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе за достижения в области большого кино

«Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго»
Вклад Де Ниро в развитие кинематографа был неоднократно отмечен, в том числе премиями на Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также наградами Американского института киноискусства и Американской Гильдии режиссеров
На фото: Роберт Де Ниро получает премию Cinema Verite на церемонии вручения наград CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе за достижения в области большого кино

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

В мае 2023 года 79-летий Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Актеру родила дочь его новая подруга, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен

В мае 2023 года 79-летий Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Актеру родила дочь его новая подруга, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Следующая фотография
1 / 19

Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. По линии отца имеет ирландские и итальянские корни, по линии матери — немецкие, французские и голландские. В 16 лет решил изучать актерское мастерство. Посещал школу HB Studio, студию Ли Страсберга, который вел обучение по методике, основанной на системе Станиславского

Фото: Warner Brothers / Getty Images

Известность пришла к Де Ниро после роли бейсболиста в фильме Джона Хинкока «Бей в барабан медленно» (1973). В том же году он встретил начинающего режиссера Мартина Скорсезе. Драма «Злые улицы» (1973) стала одним из первых крупных успехов Скорсезе и началом их творческого союза. Позже актер сыграл у Фрэнсиса Форда Копполы во второй части гангстерской саги «Крестный отец» (на фото). Работа в фильме принесла Де Ниро «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: Paramount Pictures

Среди наиболее известных его работ — роль ветерана Вьетнамской войны в фильме Скорсезе «Таксист» (на фото, 1976), саксофониста в его же мюзикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), где партнершей Де Ниро стала легендарная Лайза Минелли

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

Актеру повезло сниматься у самых известных и ключевых режиссеров современности. На фото актер исполняет роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» (1976)

Фото: P.E.A / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom / P.E.A/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom

В 1980 году актер снова снялся у Мартина Скорсезе. За роль боксера Джейк ЛаМотта он впервые получил Оскар за главную мужскую роль. Примечательно, что для этой роли актер набрал 20 кг веса. В 2013 году актер (в возрасте 70 лет) снова снялся в роли боксера в комедийном фильме «Забойный реванш», где его партнером по экрану был Сильвестр Сталлоне

Фото: AP

В 1980 году актер снялся в крайне успешной британской драме «Миссия» о об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1986), премию «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1987).

Фото: Warner Bros / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom / Warner Bros/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom

Фильм «Славные парни» (1990) часто называют одним из самых важных в карьере Роберта Де Ниро. Картина стала лауреатом многочисленных наград и современниками считается классикой фильма об итальянской мафии наравне с «Крестным отцом»

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

В фильме «Крестный отец 2» самые известные гангстеры в кино Аль Пачино и Роберт Де Ниро играли вместе, однако на экране они так и не встретились. Это было исправлено в культовой криминальной драме «Схватка» (1996)

Фото: Art Linson Productions

«Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор»
В 2006 году актер наконец получил заветное итальянское гражданство

Фото: AP / Riccardo De Luca

«Я вообще не особо люблю пересматривать свои фильмы. Меня от них в сон клонит»,— признается сам актер

Фото: AP / Carlo Allegri

Помимо актерской деятельности, Роберт де Ниро преуспел в бизнесе — совместно с популярным в Америке шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и другими партнерами он является совладельцем сети ресторанов Nobu, а также вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой владеет рестораном «Рубикон» в Сан-Франциско

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Де Ниро был дважды женат. В 1976-1988 годах он состоял в браке с певицей Дайэнн Эбботт, у пары есть совместный сын Рафаэль. Кроме того, актер официально удочерил первенца супруги — дочь Дрен. В 1997 году артист женился на бывшей стюардессе и фотомодели Грейс Хайтауэр (на фото). В 2018-м союз распался. От Хайтауэр у Де Ниро двое детей. Также у актера есть сыновья-близнецы, рожденные в 1995 году суррогатной матерью

Фото: AP

Всего актер снялся более чем в ста фильмах, среди которых как криминальные драмы, так и картины комедийного жанра. Многие из них стали культовыми — «Охотник на оленей» (1978), «Король комедии» (1982), «Бразилия» (1985), «Неприкасаемые« (1987), «Сердце ангела» (1987), «Успеть до полуночи» (1988), «Мыс страха» (1991), «Анализируй это» (1999), «Казино» (1995), «Знакомство с родителям» (2000), «Знакомство с Факерами» (2004), «Мой парень — псих» (2012)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Роберт Де Ниро придерживается демократических взглядов и неоднократно публично поддерживал Барака Обаму, а также активно выступал против Дональда Трампа
На фото: 44-й президент США Барак Обама награждает актера медалью Свободы

Фото: Reuters

Фильм «Однажды в Америке» Серджио Леоне также можно назвать классическим — в 2012 году в Каннах показали расширенную версию картины, которая на 22 минуты длиннее оригинальной

Фото: AP / Loic Venance, Pool

Де Ниро был и остается альтер-эго знаменитого режиссера Мартина Скорсезе (на фото слева). Дуэт, который познакомился еще в начале 1970-х, считается одним из самых успешных в киноиндустрии. В числе лучших совместных работ — «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Король комедии» (1982), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995)

Фото: Vince Bucci / Invision for Bright Future International / AP

В 2019 году состоялась премьера драмы Скорсезе «Ирландец» (кадр на фото), в которой с помощью цифровых технологий Роберта Де Ниро омолодили. В 2023-м запланирован выход еще одной совместной работы режиссера и актера — триллера-вестерна, основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Помимо Де Ниро, в главной роли заявлен также и Леонардо Ди Каприо

Фото: Netflix

«Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго»
Вклад Де Ниро в развитие кинематографа был неоднократно отмечен, в том числе премиями на Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также наградами Американского института киноискусства и Американской Гильдии режиссеров
На фото: Роберт Де Ниро получает премию Cinema Verite на церемонии вручения наград CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе за достижения в области большого кино

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

В мае 2023 года 79-летий Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Актеру родила дочь его новая подруга, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Смотреть