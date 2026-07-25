В Нидерландах запретят фейерверки

С 1 августа 2026 года покупка, продажа и запуск бытовой пиротехники в Нидерландах станут незаконными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cris Toala Olivares / Reuters Фото: Cris Toala Olivares / Reuters

Исключения сделают лишь для местных ассоциаций и фондов, которые смогут получить разрешение на организованные запуски при соблюдении безопасных расстояний — 15, 40 или 60 метров в зависимости от типа заряда. Однако десятки муниципалитетов, включая Амстердам, Маастрихт и Делфт, уже объявили, что не будут выдавать таких разрешений, ссылаясь на нехватку инспекторов и риски для персонала.