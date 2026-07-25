В Нидерландах запретят фейерверки
С 1 августа 2026 года покупка, продажа и запуск бытовой пиротехники в Нидерландах станут незаконными.
Фото: Cris Toala Olivares / Reuters
Исключения сделают лишь для местных ассоциаций и фондов, которые смогут получить разрешение на организованные запуски при соблюдении безопасных расстояний — 15, 40 или 60 метров в зависимости от типа заряда. Однако десятки муниципалитетов, включая Амстердам, Маастрихт и Делфт, уже объявили, что не будут выдавать таких разрешений, ссылаясь на нехватку инспекторов и риски для персонала.
Запрет стал результатом многолетнего давления врачей и экстренных служб. Каждая новогодняя ночь приводила к сотням травм и ущербу частной собственности на миллионы евро. Опросы показывают, что ограничения поддерживают три четверти жителей страны. Во время пандемии COVID-19 власти уже вводили временный мораторий на пиротехнику, чтобы снизить нагрузку на больницы. Новый закон, инициированный Прогрессивной партией и Партией защиты животных, принят обеими палатами парламента и делает запрет постоянным. Инициатива продолжает политику Нидерландов по защите климата: ранее Амстердам запретил наружную рекламу мяса и авиаперелетов, чтобы сократить углеродный след.