Амстердам запретил рекламу мяса и авиаперелетов

Амстердам стал первым среди мировых столиц, где запрещена наружная реклама мяса, автомобилей на ископаемом топливе и авиапутешествий.

Власти объясняют решение курсом на углеродную нейтральность к 2050 году и планом вдвое сократить потребление мяса горожанами. «Если ты называешь себя лидером в климатической политике, но сдаешь общественные стены под рекламу прямо противоположного — это лицемерие»,— заявила Аннеке Веенхофф из партии «Зеленые левые». Руководитель амстердамского отделения Партии защиты животных Анке Баккер добавила, что запрет не ущемляет свободу, а напротив, убирает навязанный корпорациями выбор и снижает импульсивные покупки.

На долю мяса приходилось около 0,1% затрат на наружную рекламу, на ископаемое топливо — примерно 4%. Отраслевые ассоциации выступили против. Производители мяса назвали шаг нежелательным влиянием на потребителей, а туристические операторы сочли его непропорциональным ограничением коммерческой свободы.

Запрет опирается на опыт голландского Харлема — первый в мире город ввел аналогичные ограничения в 2022 году, позже к нему присоединились Утрехт и Неймеген. Ожидается, что мера поддержит местный бизнес и вынудит крупные компании пересмотреть ассортимент. Эксперты утверждают, что после запрета рекламы вредной еды в метро Лондона в 2019 году ее покупки в городе упали на 10–20% в неделю.

Милена Двойченкова