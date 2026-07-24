Маск пообещал «исторически точный» ИИ-фильм по «Одиссее»

Илон Маск анонсировал, что его инструмент Grok Imagine до конца 2026 года выпустит полнометражную экранизацию «Одиссеи» Гомера. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся критики миллиардером нового блокбастера режиссера Кристофера Нолана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Одиссея» (2026)

Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Одиссея» (2026)

Фото: Universal Pictures

В соцсети X предприниматель написал, что лента останется «исторически точной и верной искусству Гомера», и сопроводил пост трехминутным ИИ-роликом со сценой между Одиссеем и нимфой Калипсо. Ранее Маск называл решение Нолана отдать роли Елены Троянской и Клитемнестры афроамериканке Лупите Нионго, а Синона — трансгендерному Эллиоту Пейджу (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), погоней за наградами и утверждал, что режиссер «потерял честность». Однако фильм Нолана собрал $264 млн в мировом прокате за первые выходные и заработал 97% зрительского рейтинга на Rotten Tomatoes.