Нолан назвал полной чушью идею замены человека искусственным интеллектом

Режиссер Кристофер Нолан убежден, что кинематограф, снятый в реальных локациях, переживет нашествие нейросетей, которые общественность откровенно презирает. «Идея о том, что ИИ полностью заменит человеческое творчество,— это полная чушь»,— подчеркнул Нолан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

По мнению постановщика, опасность кроется не столько в самой технологии, сколько в ее использовании управленцами. Он ожидает появления удобных инструментов для обработки изображений, однако настаивает: работодатели и производители не должны прикрываться действиями нейросетей, перекладывая на них ответственность за собственные ошибочные решения. Тревоги по поводу замены живых актеров и сценаристов ранее вылились в масштабную голливудскую забастовку 2023 года, парализовавшую индустрию.

Премьера нового блокбастера Нолана «Одиссея» с бюджетом $250 млн намечена на 17 июля. В звездный кастинг вошли Мэтт Деймон, Зендея, Том Холланд и Лупита Нионго. Решение пригласить темнокожую актрису на роль Елены Троянской раскритиковали некоторые публичные фигуры, включая Илона Маска. Режиссер называет споры до премьеры не имеющими значения и напоминает, что за десять лет работы над «Бэтменом» тоже сталкивался с противоречивыми трактовками.