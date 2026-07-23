Мы часто впадаем в безумие
Кинопремьеры недели
Помимо нового неонового кошмара Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад» (если вы любите этого режиссера — никакие другие аргументы для бега до кинотеатра вам не нужны) до российского проката добрались и другие по-разному замечательные кинокартины. Weekend рассказывает о двух ярких новинках и одном нестареющем шедевре.
Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025
Фото: Русский Репортаж
«Безумная старуха»
Режиссер Мартин Мореги
О чем фильм: Педро (Даниель Эндлер) по звонку своей бывшей ринулся проведать ее страдающую деменцией маму Алисию (Кармен Маура — легенда испанского кино, звезда ранних фильмов Альмодовара), сиделка которой не выходит на связь. Вот только Алисия принимает экс-зятька за своего давно почившего мужа-садиста и решает все ему наконец высказать — с холодным оружием и раскаленной кочергой в руках для большей убедительности.
Кто снял: написал и срежиссировал картину опытнейший аргентинский кинодраматург Мартин Мореги, в фильмографии которого есть недавно гремевшая судебная драма «Аргентина, 1985» (2023). Продюсировать «Безумную старуху» взялся Хуан Антонио Байона, режиссер «Приюта» (2007) и «Голоса монстра» (2016).
Кому понравится: тем, кто в хоррорах способен обращать внимание на актерскую игру.
На что похоже: на «Мизери», в которой и сентиментальность, и мрачный юморок выкрутили на максимум.
«Дни Сакамото»
Режиссер Юити Фукуда
О чем фильм: Таро Сакамото (Рэн Мэгуро) был профессиональным киллером, но ушел на покой, женился, растолстел и «оскуфел». Правда, в один день ему придется снова прийти в форму и вспомнить былое — ради семьи, разумеется.
Кто снял: за экранизацию хитовой манги взялся Юити Фукуда, в бурной фильмографии которого есть и экшен-адаптации хитового аниме (дилогия «Гинтама»), комедийный детектив «Красная Шапочка находит труп» (2023), эксцентрично-лирическая комедия «700 дней войны: Мы против участкового» (2008) и не поддающаяся пересказу пародия «Извратная маска» (2013) про супергероя по прозвищу Трусонюх.
Кому понравится: верящим в то, что до конца лета еще можно вернуться в форму, а также тем, кого японский юмор не сводит с ума.
На что похоже: как если бы «Джона Уика» пересняли авторы самой дикой японской телерекламы.
«Короткий фильм о любви»
Режиссер Кшиштоф Кесьлёвский
О чем фильм: 19-летний Томек (Олаф Любашенко) подглядывает в бинокль за привлекательной незнакомкой (Гражина Шаполовская), живущей по соседству. Но что, если его вожделение перерастет в их связь?
Кто снял: Кшиштоф Кесьлёвский, один из величайших режиссеров польского и в целом европейского кино. В конце 1980-х он один из немногих задумался, что проблемы жителей соцблока могут крыться не в политическом режиме, а комплексе духовных проблем, которые можно обобщить словом «безбожие».
Кому понравится: для сильнейшего эффекта воздействия рекомендуем посмотреть и остальные эпизоды мини-сериала «Декалог» (1988), одной из составных частей которого является этот фильм.
На что похоже: на наглядную и красочную иллюстрацию одного из самых острых пассажей Нагорной проповеди, который многие предпочитают игнорировать: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его».