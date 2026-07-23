Мы часто впадаем в безумие

Помимо нового неонового кошмара Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад» (если вы любите этого режиссера — никакие другие аргументы для бега до кинотеатра вам не нужны) до российского проката добрались и другие по-разному замечательные кинокартины. Weekend рассказывает о двух ярких новинках и одном нестареющем шедевре.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025

Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025

Фото: Русский Репортаж

«Безумная старуха» Режиссер Мартин Мореги О чем фильм: Педро (Даниель Эндлер) по звонку своей бывшей ринулся проведать ее страдающую деменцией маму Алисию (Кармен Маура — легенда испанского кино, звезда ранних фильмов Альмодовара), сиделка которой не выходит на связь. Вот только Алисия принимает экс-зятька за своего давно почившего мужа-садиста и решает все ему наконец высказать — с холодным оружием и раскаленной кочергой в руках для большей убедительности. Кто снял: написал и срежиссировал картину опытнейший аргентинский кинодраматург Мартин Мореги, в фильмографии которого есть недавно гремевшая судебная драма «Аргентина, 1985» (2023). Продюсировать «Безумную старуху» взялся Хуан Антонио Байона, режиссер «Приюта» (2007) и «Голоса монстра» (2016). Кому понравится: тем, кто в хоррорах способен обращать внимание на актерскую игру. На что похоже: на «Мизери», в которой и сентиментальность, и мрачный юморок выкрутили на максимум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Следующая фотография 1 / 9 Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Безумная старуха». Режиссер Мартин Мореги, 2025 Фото: Русский Репортаж

«Дни Сакамото» Режиссер Юити Фукуда О чем фильм: Таро Сакамото (Рэн Мэгуро) был профессиональным киллером, но ушел на покой, женился, растолстел и «оскуфел». Правда, в один день ему придется снова прийти в форму и вспомнить былое — ради семьи, разумеется. Кто снял: за экранизацию хитовой манги взялся Юити Фукуда, в бурной фильмографии которого есть и экшен-адаптации хитового аниме (дилогия «Гинтама»), комедийный детектив «Красная Шапочка находит труп» (2023), эксцентрично-лирическая комедия «700 дней войны: Мы против участкового» (2008) и не поддающаяся пересказу пародия «Извратная маска» (2013) про супергероя по прозвищу Трусонюх. Кому понравится: верящим в то, что до конца лета еще можно вернуться в форму, а также тем, кого японский юмор не сводит с ума. На что похоже: как если бы «Джона Уика» пересняли авторы самой дикой японской телерекламы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures Кадр из фильма «Дни Сакамото». Режиссер Юити Фукуда, 2025 Фото: World Pictures

«Короткий фильм о любви» Режиссер Кшиштоф Кесьлёвский О чем фильм: 19-летний Томек (Олаф Любашенко) подглядывает в бинокль за привлекательной незнакомкой (Гражина Шаполовская), живущей по соседству. Но что, если его вожделение перерастет в их связь? Кто снял: Кшиштоф Кесьлёвский, один из величайших режиссеров польского и в целом европейского кино. В конце 1980-х он один из немногих задумался, что проблемы жителей соцблока могут крыться не в политическом режиме, а комплексе духовных проблем, которые можно обобщить словом «безбожие». Кому понравится: для сильнейшего эффекта воздействия рекомендуем посмотреть и остальные эпизоды мини-сериала «Декалог» (1988), одной из составных частей которого является этот фильм. На что похоже: на наглядную и красочную иллюстрацию одного из самых острых пассажей Нагорной проповеди, который многие предпочитают игнорировать: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его».