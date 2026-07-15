В Ростове Великом пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Яблочный саунд»

17 и 18 июля в Ростове Великом состоится музыкально-гастрономический фестиваль «Яблочный саунд» — совместный проект Музея русского импрессионизма и Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», приуроченный к десятилетию музея. В программе — выступления музыкантов, мастер-классы от шеф-поваров ресторанов Ярославской области, ремесленные занятия, гастромаркет локальных производителей, а также лекции и дегустации для детей и взрослых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Яблочный саунд» Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Яблочный саунд»

Подробнее о выставке «Митрополичье варенье», которая работает в Ростовском кремле до 20 сентября, читайте в материале Weekend.