Русское хюгге

Музей русского импрессионизма в этом году отмечает десятилетие, и в череде праздничных событий — открытие выставки «Митрополичье варенье» в Ростовском кремле, на берегу озера Неро. Московская институция, уже ставшая образцом современного музейного дела, теперь экспортирует опыт в регионы. Weekend проверил, удается ли.

Первая выставка Музея русского импрессионизма, устроенная за пределами Москвы, стартовала 13 июня в Конюшенном дворе Ростовского кремля. Среди прочего здешняя крепость примечательна Митрополичьим садом — «земным воплощением небесных райских кущ», задуманным в конце XVII века митрополитом Ионой Сысоевичем. Именно этот редкий пример садово-паркового искусства допетровской России, где выращивали десятки наименований ягод, фруктов и полезных трав, и стал главным героем новой экспозиции.

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Прологом выставки служит раздел, посвященный Ростову Великому как полису: общие планы патриархального старорусского уголка, написанные Борисом Кустодиевым, Яковом Калиниченко и Константином Юоном. Последний, гостя в Ростове, писал: «Мне сейчас хорошо. Воскресенье; светит солнце сильно и ярко; звон густой; я это люблю». На тот же лад старается настроить гостей первый зал, чтобы затем продемонстрировать отдельные стороны этого благообразия, в центре которого, разумеется, сад — райский и монастырский.

Дальше в экспозиции представлен как научный взгляд на садоводство — например, живописные гербарии Николая Соболева, описавшего флору средней полосы, так и эстетические эксперименты начала XX века, где садовые кущи тяготеют к наивной манере у Александра Куприна или фрагментарной живописи «умиротворенного Врубеля» — Романа Бабичева.

Но даже в выставке, посвященной саду, люди остаются в центре: купчихи за чаем Александра Маковского, Яблочный Спас Николая Пимоненко, базарная атмосфера Ивана Куликова и другие сюжеты из жизни малых городов. Разграничены эти работы сообразно разным проявлениям «русского хюгге», по выражению генерального директора Ростовского кремля Сергея Мостового. В основном зале экспозиции разделы посвящены варенью из листьев крыжовника, ростовскому цикорию, чайным церемониям и не только.

Классический формат выставки команда Музея русского импрессионизма разнообразила ароматами, передающими настроение каждого из разделов и каждого из уголков сада. А больше узнать о контексте произведений предлагают с помощью аудиогида, записанного журналисткой Феклой Толстой.

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Логичным продолжением выставки может стать прогулка по территории кремля. Митрополичий сад, кстати, сегодня открыт для посетителей. Конечно, это реконструкция, но тщательно проработанная — здесь можно увидеть лавандовые заросли, арбузные бахчи и другие нетипичные для монастыря травы и плодовые растения.

«Митрополичье варенье» — первый региональный проект Музея русского импрессионизма, на подходе еще два: в Великом Новгороде и во Владивостоке.

Выставка открыта до 20 сентября.

Текст: Алексей Свиридов