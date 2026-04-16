Музей русского импрессионизма в Москве объявил всероссийские планы

На встрече с прессой 14 апреля директор музея Юлия Петрова рассказала о проектах институции в этом году. И они выходят далеко за пределы столицы. Но начинается все, конечно, в ней. После гремящей сейчас выставки «Под маской» последуют еще три. Летом откроются «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» о художественных экспериментах начала XX века в кругу ученицы Ильи Репина и «Музей в объективе Игоря Мухина» — от фотографа, который не нуждается в представлении. С октября будет запущен проект, посвященный Вадиму Знаменову, хранителю, а потом и генеральному директору музея-заповедника «Петергоф».

Одновременно выставки музея развернутся далеко за пределами Москвы. Для путешествующих событийно: в Ростове Великом покажут «Митрополичье варенье», в Великом Новгороде — «Русскую сказку», а во Владивосток отвезут проект «Изображая воздух. Русский импрессионизм», ставший знаковым для институции в 2025-м.

Также музей обещает расширить книгоиздательскую деятельность и помимо выставочных каталогов выпускать фолианты о художниках и их творениях. А в рамках празднования своего 10-летия, которое длится весь 2026 год, музей обещает круиз «Очарованный странник» с художественной программой и фестиваль пленэров.