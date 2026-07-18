Фестивальные маршруты

Выходные короткие, а успеть хочется многое — и чтобы было интересно для всех возрастов, с пользой, весело и вкусно. Посетить музей, послушать музыку, попробовать что-то новое и сделать необычные фото на память. На площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», который продолжается в столице и окрестностях, все это можно совместить — с удовольствием и без спешки. Weekend рассказывает об основных площадках фестиваля.

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Что такое «Усадьбы Москвы»?

Рассказывает куратор фестиваля Ирина Кокорева

За три года фестиваль стал одним из флагманских культурных проектов столицы: его посетили более 3,5 млн человек, состоялось свыше 7,7 тыс. событий. Проект не просто снова открывает страницы истории — он меняет городские привычки: москвичи и туристы включают усадьбы в свои повседневные маршруты в любое время года. В этом летнем сезоне маршрут посвящен теме «По следам культурных сокровищ» и объединяет усадьбы, связанные с литературой, музыкой, театром и живописью. Впервые к проекту присоединились пять региональных усадеб — это важный шаг, укрепляющий культурный диалог и стимулирующий взаимный туристический обмен между столицей и регионами.

Дом графа Остермана Москва, ул. Делегатская, д. 3, стр. 1 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник канцлеру Российской империи Ивану Андреевичу Остерману на территории Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Агентство «Москва» Памятник канцлеру Российской империи Ивану Андреевичу Остерману на территории Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Агентство «Москва» Архитектурный ансамбль усадьбы формировался в XVIII–XIX веках. В 1786 году граф Иван Остерман построил дворец в три этажа. Полукруглыми переходами со сквозными арками хозяин соединил главное здание с флигелями. В парадном дворе обустроили декоративные пруды, за особняком разбили парк. В 1827 году усадьба была продана, в нее переехала Московская семинария. Здание расширили, но его исторический облик сохранился — до наших дней оно дошло практически в неизменном виде. Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная», летний форум «Русский КоТ» в рамках проекта «Лето в Москве». Часы работы: понедельник — выходной день; вторник, среда — с 11:00 до 19:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; суббота, воскресенье — с 12:00 до 20:00.

Усадьба Останкино — Египетский павильон Москва, ул.1-я Останкинская, 5, стр. 1 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Египетский павильон усадьбы «Останкино» Фото: Агентство «Москва» Египетский павильон усадьбы «Останкино» Фото: Агентство «Москва» В Египетском павильоне усадьбы «Останкино» Фото: Агентство «Москва» В Египетском павильоне усадьбы «Останкино» Фото: Агентство «Москва» Следующая фотография 1 / 4 Египетский павильон усадьбы «Останкино» Фото: Агентство «Москва» Египетский павильон усадьбы «Останкино» Фото: Агентство «Москва» В Египетском павильоне усадьбы «Останкино» Фото: Агентство «Москва» В Египетском павильоне усадьбы «Останкино» Фото: Агентство «Москва» Павильон, памятник деревянного зодчества XVIII века, открылся осенью 2025 года после масштабной реставрации. В его возрождении участвовали сотни специалистов, был изучен большой массив архивных документов. Фасад павильона получил свой подлинный светло-розовый цвет, а в интерьеры вернулись лепной декор, паркет, позолоченная резьба дверей и порталов, а также изразцовые печи. Павильон отличает воздушность и легкость, которая возникает благодаря обилию света из больших окон и верхнего светового фонаря. Внутри же лучи солнца преломляются, отражаясь от хрустальных и золотых элементов отделки. Своим появлением павильон обязан так называемой египтомании в России и Европе конца XVIII — начала XIX века. Николай Шереметев использовал Египетский павильон для торжественных приемов и камерных концертов. Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная». Часы работы: Среда, четверг, суббота, воскресенье — с 10:00 до 18:00, пятница — с 12:00 до 20:00.

Городская усадьба Цурикова—Нарышкиных Москва, Гоголевский бульвар, д. 10 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городская усадьба Цурикова—Нарышкиных

Фото: Фотобанк Лори Городская усадьба Цурикова—Нарышкиных

Фото: Фотобанк Лори «Место, где Репин написал Тургенева» — это про усадьбу на Гоголевском бульваре. Построенная по проекту Матвея Казакова в конце XVIII века, она принимала штаб декабристов — здесь читал стихи Кондратий Рылеев, тут же арестовали Михаила Нарышкина. В ней проходили литературные вечера московского дворянства, на которых бывали Афанасий Фет, Александр Островский и Иван Тургенев. Сегодня величественный портик с шестью колоннами скрывает не старинные интерьеры, а авангард: с 2008 года здесь располагается Московский музей современного искусства. Здание пережило пожары, декадентскую перестройку в «русском стиле» и советскую реконструкцию, но сохранило дух благородной торжественности в парадных залах и даже в сводчатых подвалах XVII века. Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная». Часы работы: вторник-воскресенье — с 12:00 до 21:00, понедельник — выходной.

Особняк Рябушинского Москва, ул. Малая Никитская, д. 6/2, стр. 5 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Особняк Степана Рябушинского Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Особняк Степана Рябушинского Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Особняк Степана Рябушинского Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Особняк Степана Рябушинского Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Особняк Степана Рябушинского Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Особняк Степана Рябушинского Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Это, пожалуй, самый изящный московский образец эпохи модерна. Облицованный охристой плиткой, украшенный мозаичной полосой с ирисами и ажурными переплетами, напоминающими кроны деревьев, этот особняк задал новую архитектурную планку для всей Москвы. Федор Шехтель, приняв дерзкий вызов заказчика Степана Рябушинского построить дом «лучше, чем у Саввы Морозова», создал здание, лишенное строгой симметрии и более всего напоминающее шкатулку с сюрпризом. Внутри посетителя встречает парадная лестница, застывшая волной в мраморе, а весь интерьер посвящен морской стихии — от светильника в виде медузы-черепахи до витражей с изображением дождя и стеклянного потолка, сквозь который видно небо. У дома удивительная судьба: после революции здесь был устроен сад для детей партийных руководителей, а затем в особняк пришла большая литература. Сегодня особняк занимает музей Максима Горького, а во флигеле, где когда-то находился гараж купца Степана Рябушинского, увлеченного автолюбителя, расположился музей Алексея Толстого. Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная». Часы работы: среда-воскресенье — с 10:00 до 18:00, понедельник, вторник — выходные.

Петровский путевой дворец Москва, Ленинградский пр-т, вл. 40, стр. 6 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Петровский путевой дворец Фото: Агентство «Москва» Петровский путевой дворец Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Интерьеры Петровского путевого дворца Фото: Агентство «Москва» Следующая фотография 1 / 4 Петровский путевой дворец Фото: Агентство «Москва» Петровский путевой дворец Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Интерьеры Петровского путевого дворца Фото: Агентство «Москва» Неоготическую постройку по проекту Матвея Казакова возвели в конце XVIII века: здесь перед въездом в Москву отдыхала императорская семья и ее свита. Первой высокопоставленной гостьей была Екатерина II, по приказу которой дворец и был построен. Остановку на Тверском тракте делали и другие монархи, тут же проводили торжественные обеды. Из дворца осенью 1812 года Наполеон наблюдал, как горит сданная ему Москва: пожар он назвал «самым великим и ужасным спектаклем» из тех, которые ему доводилось видеть. Мероприятия фестиваля: экскурсии, лекции и дискуссии. Необходима регистрация. Часы работы: с 10:00 до 19:00, понедельник-воскресенье.

Музей-заповедник «Горки Ленинские» Московская область, пгт Горки Ленинские, ул.Центральная, 1 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музей-заповедник «Горки Ленинские» Фото: Коммерсантъ / Алексей Филиппов Музей-заповедник «Горки Ленинские» Фото: Коммерсантъ / Алексей Филиппов Музей-заповедник «Горки Ленинские» Фото: Коммерсантъ / Алексей Филиппов Памятники вождям Владимиру Ленину, Иосифу Сталину в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Музей-заповедник «Горки Ленинские» Фото: Коммерсантъ / Алексей Филиппов Музей-заповедник «Горки Ленинские» Фото: Коммерсантъ / Алексей Филиппов Музей-заповедник «Горки Ленинские» Фото: Коммерсантъ / Алексей Филиппов Памятники вождям Владимиру Ленину, Иосифу Сталину в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Построенная в XIX веке, сменившая нескольких владельцев и при последней хозяйке, вдове Саввы Морозова Зинаиде Рейнбот, превратившаяся в образец технического прогресса с электричеством, водопроводом и телефоном, усадьба пережила 1917 год в целости. В 1918-м национализированное имение стало резиденцией Владимира Ленина, нуждавшегося в реабилитации на природе после пережитого покушения. И это спасло поместье от разрушения и разграбления. Тут и сегодня в изобилии представлена неоклассическая мебель, тяжелые люстры и гобелены дореволюционной эпохи. И показывают интерьеры и даже сантехнику, которой пользовался вождь мирового пролетариата и его родственники. Тут же Ленина не стало, и первое бальзамирование было проведено в местной ванне. Сегодня музей-заповедник «Горки Ленинские» — комплекс, помимо главной усадьбы включающий перевезенный из Московского Кремля кабинет Ленина с рабочей библиотекой из 10,7 тыс. книг, футуристический Научно-культурный центр с иммерсивными мультимедийными инсталляциями в виде пяти стеклянных кубов и даже единственный в мире Rolls-Royce «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу в местном музее-гараже. Любителей природы и прогулок порадуют фруктовые сады, французский и английский парки, розарий, каскадные пруды, грот и беседки, сохранившиеся тут с начала XX века. Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная», совместное мероприятие музея и фестиваля 18 июля. Часы работы: с 10:00 до 18:00, ежедневно.

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» Московская область,деревня Мураново, владение 1 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музей-заповедник «Усадьба Мураново» Фото: Фотобанк Лори Интерьеры музея-заповедника «Усадьба Мураново» Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Музей-заповедник «Усадьба Мураново» Фото: Фотобанк Лори Интерьеры музея-заповедника «Усадьба Мураново» Фото: Алексей Куденко / РИА Новости История усадьбы началась в 1816 году, а в 1826-м с усадьбой навсегда переплелась судьба поэта Евгения Баратынского, который построил здесь по собственным чертежам двухэтажный деревянный дом. Позже имение перешло к Путятам, потом к Тютчевым. Здесь кипела литературная и культурная жизнь. Сегодня здесь по-прежнему живут потомки Тютчева — можно встретить его прапраправнука. В главном доме, где больше 20 комнат, сохранились исторические интерьеры: кабинет, библиотека, Гоголевская комната, а на первом этаже — спальня с личными вещами владельцев. В коллекции — вещи и фотографии, в архивах — дневники и переписка многих поколений. И никаких музейных табличек: дом выглядит так, будто хозяева где-то тут, а вы — их дорогой гость. Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная». 23 августа — кулинарный фестиваль «День варенья». Часы работы: усадебный парк работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (в летний период — до 20:00), экспозиции музея — со среды по воскресенье, с 10:00 до 17:30.

Галерея Ильи Глазунова Москва, ул. Волхонка, д. 13 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картинная галерея Ильи Глазунова

Фото: Фотобанк Лори Картинная галерея Ильи Глазунова

Фото: Фотобанк Лори В небесно-голубом особняке 1812 года постройки современное искусство встречается с историей. Здание неоднократно меняло владельцев — в их числе были и княжна Оболенская, и полковник Трубецкой. Оно успело побывать Домом культуры и техники. А в 1969 году здесь прошла персональная выставка Ильи Глазунова. В 2004 году художник передал городу более 1300 своих работ, и сегодня они все здесь: от монументальных творений «Вечная Россия», «Мистерия XX века» и «Рынок нашей демократии» до трепетных иллюстраций к Федору Достоевскому, Александру Блоку и другим русским писателям. Есть тут портреты Джины Лоллобриджиды, Микеланджело Антониони, Фиделя Кастро, Никиты Михалкова, других современников. Есть и исторические полотна. Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная», лекции, экскурсии, тематические дискуссии. Необходима регистрация. Часы работы: вторник-воскресенье — с 11:00 до 19:00, четверг — с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной день.

Усадьба Муравьевых-Апостолов Москва, ул. Старая Басманная, д. 23/9, стр. 1 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Усадьба Муравьевых-Апостолов Фото: Фотобанк Лори Усадьба Муравьевых-Апостолов Фото: Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 2 Усадьба Муравьевых-Апостолов Фото: Фотобанк Лори Усадьба Муравьевых-Апостолов Фото: Фотобанк Лори История этого места трагична и кинематографична: в начале XIX века дом достался сенатору Ивану Муравьеву-Апостолу, чьи трое сыновей были в числе декабристов. Средний, Сергей, возглавил бунт Черниговского полка и оказался в числе пятерых повешенных — после этой драмы отец навсегда покинул Россию. Усадьба уцелела во время пожара 1812 года, затем здесь был детский приют, а в советское время — музей декабристов. В 2013 году, после реставрации, которую провел Кристофер Муравьев-Апостолов, потомок рода, доступ сюда снова открылся. Памятник позднего классицизма с портиком и коринфскими колоннами и с изящной полуротондой бережно восстановлен снаружи и внутри. Анфилада из пяти парадных залов, действующие печи, подлинные барельефы. Можно подняться на антресоли, где когда-то играл оркестр, или спуститься в цокольный этаж с кирпичными сводами середины XVIII века. Кстати, именно здесь снимали фильм «Союз спасения». Мероприятия фестиваля: пешие экскурсии. Часы работы: только с экскурсией и по предварительной записи.