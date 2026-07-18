Фестивальные маршруты
Куда отправиться в Москве и окрестностях за разносторонними впечатлениями
Выходные короткие, а успеть хочется многое — и чтобы было интересно для всех возрастов, с пользой, весело и вкусно. Посетить музей, послушать музыку, попробовать что-то новое и сделать необычные фото на память. На площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», который продолжается в столице и окрестностях, все это можно совместить — с удовольствием и без спешки. Weekend рассказывает об основных площадках фестиваля.
Что такое «Усадьбы Москвы»?
Рассказывает куратор фестиваля Ирина Кокорева
За три года фестиваль стал одним из флагманских культурных проектов столицы: его посетили более 3,5 млн человек, состоялось свыше 7,7 тыс. событий. Проект не просто снова открывает страницы истории — он меняет городские привычки: москвичи и туристы включают усадьбы в свои повседневные маршруты в любое время года.
В этом летнем сезоне маршрут посвящен теме «По следам культурных сокровищ» и объединяет усадьбы, связанные с литературой, музыкой, театром и живописью. Впервые к проекту присоединились пять региональных усадеб — это важный шаг, укрепляющий культурный диалог и стимулирующий взаимный туристический обмен между столицей и регионами.
Дом графа Остермана
Москва, ул. Делегатская, д. 3, стр. 1
Памятник канцлеру Российской империи Ивану Андреевичу Остерману на территории Всероссийского музея декоративного искусства
Фото: Агентство «Москва»
Архитектурный ансамбль усадьбы формировался в XVIII–XIX веках. В 1786 году граф Иван Остерман построил дворец в три этажа. Полукруглыми переходами со сквозными арками хозяин соединил главное здание с флигелями. В парадном дворе обустроили декоративные пруды, за особняком разбили парк. В 1827 году усадьба была продана, в нее переехала Московская семинария. Здание расширили, но его исторический облик сохранился — до наших дней оно дошло практически в неизменном виде.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная», летний форум «Русский КоТ» в рамках проекта «Лето в Москве».
Часы работы: понедельник — выходной день; вторник, среда — с 11:00 до 19:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; суббота, воскресенье — с 12:00 до 20:00.
Усадьба Останкино — Египетский павильон
Москва, ул.1-я Останкинская, 5, стр. 1
Павильон, памятник деревянного зодчества XVIII века, открылся осенью 2025 года после масштабной реставрации. В его возрождении участвовали сотни специалистов, был изучен большой массив архивных документов. Фасад павильона получил свой подлинный светло-розовый цвет, а в интерьеры вернулись лепной декор, паркет, позолоченная резьба дверей и порталов, а также изразцовые печи. Павильон отличает воздушность и легкость, которая возникает благодаря обилию света из больших окон и верхнего светового фонаря. Внутри же лучи солнца преломляются, отражаясь от хрустальных и золотых элементов отделки. Своим появлением павильон обязан так называемой египтомании в России и Европе конца XVIII — начала XIX века. Николай Шереметев использовал Египетский павильон для торжественных приемов и камерных концертов.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная».
Часы работы: Среда, четверг, суббота, воскресенье — с 10:00 до 18:00, пятница — с 12:00 до 20:00.
Городская усадьба Цурикова—Нарышкиных
Москва, Гоголевский бульвар, д. 10
Городская усадьба Цурикова—Нарышкиных
Фото: Фотобанк Лори
«Место, где Репин написал Тургенева» — это про усадьбу на Гоголевском бульваре. Построенная по проекту Матвея Казакова в конце XVIII века, она принимала штаб декабристов — здесь читал стихи Кондратий Рылеев, тут же арестовали Михаила Нарышкина. В ней проходили литературные вечера московского дворянства, на которых бывали Афанасий Фет, Александр Островский и Иван Тургенев.
Сегодня величественный портик с шестью колоннами скрывает не старинные интерьеры, а авангард: с 2008 года здесь располагается Московский музей современного искусства. Здание пережило пожары, декадентскую перестройку в «русском стиле» и советскую реконструкцию, но сохранило дух благородной торжественности в парадных залах и даже в сводчатых подвалах XVII века.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная».
Часы работы: вторник-воскресенье — с 12:00 до 21:00, понедельник — выходной.
Особняк Рябушинского
Москва, ул. Малая Никитская, д. 6/2, стр. 5
Это, пожалуй, самый изящный московский образец эпохи модерна. Облицованный охристой плиткой, украшенный мозаичной полосой с ирисами и ажурными переплетами, напоминающими кроны деревьев, этот особняк задал новую архитектурную планку для всей Москвы. Федор Шехтель, приняв дерзкий вызов заказчика Степана Рябушинского построить дом «лучше, чем у Саввы Морозова», создал здание, лишенное строгой симметрии и более всего напоминающее шкатулку с сюрпризом.
Внутри посетителя встречает парадная лестница, застывшая волной в мраморе, а весь интерьер посвящен морской стихии — от светильника в виде медузы-черепахи до витражей с изображением дождя и стеклянного потолка, сквозь который видно небо. У дома удивительная судьба: после революции здесь был устроен сад для детей партийных руководителей, а затем в особняк пришла большая литература. Сегодня особняк занимает музей Максима Горького, а во флигеле, где когда-то находился гараж купца Степана Рябушинского, увлеченного автолюбителя, расположился музей Алексея Толстого.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная».
Часы работы: среда-воскресенье — с 10:00 до 18:00, понедельник, вторник — выходные.
Петровский путевой дворец
Москва, Ленинградский пр-т, вл. 40, стр. 6
Неоготическую постройку по проекту Матвея Казакова возвели в конце XVIII века: здесь перед въездом в Москву отдыхала императорская семья и ее свита. Первой высокопоставленной гостьей была Екатерина II, по приказу которой дворец и был построен. Остановку на Тверском тракте делали и другие монархи, тут же проводили торжественные обеды. Из дворца осенью 1812 года Наполеон наблюдал, как горит сданная ему Москва: пожар он назвал «самым великим и ужасным спектаклем» из тех, которые ему доводилось видеть.
Мероприятия фестиваля: экскурсии, лекции и дискуссии. Необходима регистрация.
Часы работы: с 10:00 до 19:00, понедельник-воскресенье.
Музей-заповедник «Горки Ленинские»
Московская область, пгт Горки Ленинские, ул.Центральная, 1
Построенная в XIX веке, сменившая нескольких владельцев и при последней хозяйке, вдове Саввы Морозова Зинаиде Рейнбот, превратившаяся в образец технического прогресса с электричеством, водопроводом и телефоном, усадьба пережила 1917 год в целости. В 1918-м национализированное имение стало резиденцией Владимира Ленина, нуждавшегося в реабилитации на природе после пережитого покушения. И это спасло поместье от разрушения и разграбления.
Тут и сегодня в изобилии представлена неоклассическая мебель, тяжелые люстры и гобелены дореволюционной эпохи. И показывают интерьеры и даже сантехнику, которой пользовался вождь мирового пролетариата и его родственники. Тут же Ленина не стало, и первое бальзамирование было проведено в местной ванне.
Сегодня музей-заповедник «Горки Ленинские» — комплекс, помимо главной усадьбы включающий перевезенный из Московского Кремля кабинет Ленина с рабочей библиотекой из 10,7 тыс. книг, футуристический Научно-культурный центр с иммерсивными мультимедийными инсталляциями в виде пяти стеклянных кубов и даже единственный в мире Rolls-Royce «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу в местном музее-гараже. Любителей природы и прогулок порадуют фруктовые сады, французский и английский парки, розарий, каскадные пруды, грот и беседки, сохранившиеся тут с начала XX века.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная», совместное мероприятие музея и фестиваля 18 июля.
Часы работы: с 10:00 до 18:00, ежедневно.
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Тульская область, Щёкинский район, сельское поселение Яснополянское, деревня Ясная Поляна
Занимающий 412 гектаров музей-усадьба — это мир, где можно на целый день погрузиться в эпоху Толстого. Здесь есть дом-музей писателя, старинная конюшня с полутора десятками лошадей, кучерская изба, где воссозданы элементы крестьянского быта, прогулочные дорожки между прудов, купальня, здание Яснополянской школы с детским пространством.
Первое упоминание о Ясной Поляне относится к 1603 году. Первой владелицей из Толстых была мать Льва Николаевича. Сам будущий писатель тут родился и провел много лет жизни. Он унаследовал усадьбу и много тут работал: писал «Войну и мир», «Анну Каренину» и еще много произведений.
В скромном доме семейства Льва Толстого сохранены подлинные интерьеры и хранятся личные вещи писателя и его родственников: рукописи, художественное собрание с работами Николая Ге, Ивана Крамского, Ильи Репина и Валентина Серова, библиотека, фотографии, мебель и посуда, белье и предметы быта.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная». Специальная программа фестиваля 8–9 августа.
Часы работы: вторник-пятница — с 09:00 до 20:00; суббота, воскресенье — с 09:00 до 21:00; понедельник — выходной.
Музей-заповедник «Усадьба Мураново»
Московская область,деревня Мураново, владение 1
История усадьбы началась в 1816 году, а в 1826-м с усадьбой навсегда переплелась судьба поэта Евгения Баратынского, который построил здесь по собственным чертежам двухэтажный деревянный дом. Позже имение перешло к Путятам, потом к Тютчевым. Здесь кипела литературная и культурная жизнь.
Сегодня здесь по-прежнему живут потомки Тютчева — можно встретить его прапраправнука. В главном доме, где больше 20 комнат, сохранились исторические интерьеры: кабинет, библиотека, Гоголевская комната, а на первом этаже — спальня с личными вещами владельцев. В коллекции — вещи и фотографии, в архивах — дневники и переписка многих поколений. И никаких музейных табличек: дом выглядит так, будто хозяева где-то тут, а вы — их дорогой гость.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная». 23 августа — кулинарный фестиваль «День варенья».
Часы работы: усадебный парк работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (в летний период — до 20:00), экспозиции музея — со среды по воскресенье, с 10:00 до 17:30.
Галерея Ильи Глазунова
Картинная галерея Ильи Глазунова
Фото: Фотобанк Лори
В небесно-голубом особняке 1812 года постройки современное искусство встречается с историей. Здание неоднократно меняло владельцев — в их числе были и княжна Оболенская, и полковник Трубецкой. Оно успело побывать Домом культуры и техники. А в 1969 году здесь прошла персональная выставка Ильи Глазунова.
В 2004 году художник передал городу более 1300 своих работ, и сегодня они все здесь: от монументальных творений «Вечная Россия», «Мистерия XX века» и «Рынок нашей демократии» до трепетных иллюстраций к Федору Достоевскому, Александру Блоку и другим русским писателям. Есть тут портреты Джины Лоллобриджиды, Микеланджело Антониони, Фиделя Кастро, Никиты Михалкова, других современников. Есть и исторические полотна.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная», лекции, экскурсии, тематические дискуссии. Необходима регистрация.
Часы работы: вторник-воскресенье — с 11:00 до 19:00, четверг — с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной день.
Усадьба Муравьевых-Апостолов
Москва, ул. Старая Басманная, д. 23/9, стр. 1
История этого места трагична и кинематографична: в начале XIX века дом достался сенатору Ивану Муравьеву-Апостолу, чьи трое сыновей были в числе декабристов. Средний, Сергей, возглавил бунт Черниговского полка и оказался в числе пятерых повешенных — после этой драмы отец навсегда покинул Россию. Усадьба уцелела во время пожара 1812 года, затем здесь был детский приют, а в советское время — музей декабристов.
В 2013 году, после реставрации, которую провел Кристофер Муравьев-Апостолов, потомок рода, доступ сюда снова открылся. Памятник позднего классицизма с портиком и коринфскими колоннами и с изящной полуротондой бережно восстановлен снаружи и внутри. Анфилада из пяти парадных залов, действующие печи, подлинные барельефы. Можно подняться на антресоли, где когда-то играл оркестр, или спуститься в цокольный этаж с кирпичными сводами середины XVIII века. Кстати, именно здесь снимали фильм «Союз спасения».
Мероприятия фестиваля: пешие экскурсии.
Часы работы: только с экскурсией и по предварительной записи.
Музей-заповедник «Царицыно»
Екатерина II задумала здесь свою загородную резиденцию и поручила проект Василию Баженову, но в 1785 году внезапно отстранила его от работ, заменив учеником Матвеем Казаковым. Тот снес уже готовые корпуса главного дворца и начал возводить новые. После смерти Екатерины пришедший к власти Павел I повелел заморозить стройку. На протяжении XIX века Царицыно оставалось публичным парком и дачным поселком для творческой интеллигенции.
Восстановленный и открытый публике в 2007 году дворцово-парковый ансамбль — один из крупнейших в Европе памятников русской псевдоготики. В оранжереях, сконструированных по старинным чертежам, высажены пальмы и созревают ананасы. Вечером на Среднем пруду более 800 струй танцуют под музыку и свет почти 4 тыс. подводных ламп.
Мероприятия фестиваля: маршрут «Москва усадебная». Исторические игры, ретроателье, усадебные гостиные в парке.
Часы работы: вторник-четверг — с 10:00 до 18:00; пятница, суббота — с 10:00 до 20:00; воскресенье — с 10:00 до 18:00; понедельник — выходной.