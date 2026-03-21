Жизнь-пьеса

Она жила в особняках, построенных Шехтелем и украшенных работами Врубеля. В ее светском салоне можно было увидеть Чехова, Левитана, Бенуа, Шаляпина. Она была пайщицей Московского художественного театра. Таинственная смерть второго мужа сделала ее самой богатой вдовой Российской империи. Усадьба третьего мужа прекрасно сохранилась благодаря тому, что в ней закончил жизнь Ленин. Из истории жизни Зинаиды Морозовой получился бы отличный сценарий для театра.

Текст: Алексей Алексеев

Зинаида Морозова, 1887

I акт. Не сошлись характерами Она родилась в октябре или ноябре 1867 года. 30 октября отмечается память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии. (Здесь и далее все даты до февраля 1918 года приводятся по старому стилю, после — по новому.) В старообрядческих семьях имена давали строго по святцам — девочкам в пределах восьми дней до или после даты рождения. Новорожденную окрестили Зиновией. Во взрослом возрасте она предпочитала называть себя Зинаидой — шла против правил. Всю жизнь — и не только в этом. Отец Зиновии, Григорий Ефимович Зимин, житель села Зуево (сейчас — в составе города Орехово-Зуево Московской области), был купцом второй гильдии. Он торговал мануфактурой фабрики Зиминых в Москве — в Зеркальном ряду в Китай-городе, а затем — на Кокоревском подворье. Зиновию выдали замуж в 17 лет. За третьего из пяти сыновей Викулы Елисеевича Морозова, внука основателя династии купцов и промышленников старообрядцев Морозовых Саввы Васильевича. Брак был заключен по согласию. Викуловичи — одна из четырех ветвей династии купцов Морозовых по именам внуков Саввы Васильевича, также были Захаровичи, Абрамовичи, Тимофеевичи. Сергей Викулович Морозов был членом правления семейной фирмы — Товарищества мануфактур Викулы Морозова с сыновьями в местечке Никольском,— но делами фирмы не занимался. Об отношениях с мужем Зиновия-Зинаида вспоминала так: «Он очень меня любил, но всегда мне говорил: "Я тебе не пара". Он был немного странный человек, и я его любила как друга». Супруги жили в особняке Викулы Морозова во Введенском (сейчас — Подсосенском) переулке. Там царила гнетущая атмосфера. Дом был разделен на две половины, мужскую и женскую. Очень строго соблюдались посты. Гостей принимали крайне редко — и обычно лишь из числа близких родственников. В тех редких случаях, когда гость не был старовером, ему подавали особую посуду с отметкой красным сургучом на дне — чтобы не перепутать и не воспользоваться самим. Особняк Морозовых в Подсосенском переулке Интерьер особняка Морозовых в Подсосенском переулке Когда Зиновии исполнилось 19, она развелась с мужем. К тому моменту она уже была влюблена в другого. Решение ей далось нелегко — она сама признается в дневниках, что постоянно плакала, никак не могла решиться. Еще и потому, что в старообрядческой среде развод считался позором. Отец, узнав о ее шаге, заявил Зиновии, что предпочел бы видеть ее в гробу. Но развод был лишь первой частью скандала. Через год с небольшим Зиновия снова вышла замуж. И снова за Морозова.

II акт. Красавец мужчина Со вторым мужем она познакомилась на своей первой свадьбе, где тот был гостем. Савва Морозов был внуком и тезкой основателя династии и двоюродным дядей Сергея Викуловича, при этом он был на год младше племянника. Савва принадлежал к ветви Тимофеевичей, владельцев Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°»,— кстати, из-за схожести названий двух мануфактур у Тимофеевичей и Викуловичей был конфликт.

Фото: wikipedia.org Годы с 1885 по 1887-й Савва провел в Англии, где изучал химию в Кембридже и текстильный бизнес в Манчестере. По возвращении он возглавил Товарищество Никольской мануфактуры и Трехгорное пивоваренное товарищество. Вот как его описывала Мария Гарелина, за которой Савва ухаживал и чей брат был женат на сестре Саввы: «Годом меня старше, был невысок ростом, но коренасто сложенный. Прекрасные волнистые русые волосы и необыкновенно приятный рот с полными губами и белыми ровными зубами, а главное, необыкновенно прямая, добрая и милая улыбка по временам делала его очень красивым». Вскоре после возвращения в Россию у Саввы начался тайный роман с Зиновией, женой племянника. Тайное быстро стало явным. Тянуть с венчанием было нельзя. Зиновия была беременна. Мать Саввы была крайне недовольна, что он, первый жених России, привел в дом «бесприданницу» и «разводку».

III акт. Бешеные деньги После развода Зиновия некоторое время жила в доходном доме княгини Е.А. Голицыной на Пречистенке (д. 17/9) (именно так указывался ее адрес), но 11 июня 1888 года она стала хозяйкой дома на Большой Никитской улице, купив его у отставного гвардии штабс-капитана Матвея Азанчевского и погасив долг того перед банком в размере 115 355 руб. Разумеется, это были не ее деньги. В купеческой среде было принято записывать дома на жен, чтобы не потерять жилье в случае банкротства. Дом был свадебным подарком жениха. Уже 24 июня она обвенчалась с Саввой Морозовым. Дом на Большой Никитской, в котором Морозовы прожили десять лет, не сохранился. Но спустя пять лет супруги занялись строительством нового семейного дома — на Спиридоновке. Работы продолжались еще пять лет. Особняк Морозовых на Спиридоновке

Проект особняка в англо-готическом стиле был заказан Федору Шехтелю. Это была одна из первых крупных самостоятельных работ мастера московского модерна. Интерьерами занимался Михаил Врубель. Во дворец в неоготическом стиле, хозяйкой которого снова считалась Зинаида — теперь она называла себя только так,— супруги с тремя детьми, Тимофеем, Марией и Еленой, переехали в декабре 1898 года. Уже на Спиридоновке у них родился четвертый ребенок — Савва. Из воспоминаний Зинаиды Морозовой: «Когда мы выстроили наш дом на Спиридоновке, то мы решили сделать новоселие — бал-концерт, и мне очень хотелось пригласить Шаляпина... О цене я с ним не говорила и решила ему подарить золотой портсигар с бриллиантовым вензелем... Потом у нас были прекрасные простые отношения: он приезжал ко мне запросто и пел, как райская птица, у меня в будуаре». Особняк Морозовых на Спиридоновке (Дом приемов министерства иностранных дел Российской Федерации) Интерьер особняка Морозовых на Спиридоновке В особняке Зинаида Морозова устраивала богатые приемы. На них бывали министр Сергей Витте, супруга московского генерал-губернатора великая княгиня Елизавета Федоровна, Антон Чехов, Исаак Левитан, Александр Бенуа. Князь Сергей Щербатов в мемуарной книге «Художник в ушедшей России» писал: «Хозяйка, Зинаида Григорьевна Морозова... женщина большого ума, с прирожденным тактом и нарядной внешностью, ловкая, хитрая, острая на язык и не лишенная остроумия, равно как и художественного чутья, с черными умными и вкрадчивыми глазами на некрасивом, но значительном лице,— принимала с поистине королевским величием, вся увешанная дивными жемчугами». Савва Морозов был щедрым благотворителем. Константин Станиславский писал: «Этому человеку суждено было сыграть в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего не только приносить материальные жертвы искусству, но и служить ему со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции и личной выгоды». Без капиталов Морозова, скорее всего, не было бы ни Московского художественного театра (МХТ), ни здания МХТ в Камергерском переулке. На театр Савва потратил в общей сложности около полумиллиона рублей, в пересчете на современные деньги — около 800 млн руб. Пайщицей театра была и Зинаида Морозова. Она была знакома со всеми мхатовскими актерами. В театре у Морозовых была собственная ложа — первая слева в партере. Там же, в театре, Зинаида Морозова познакомилась с Чеховым. Она была большой поклонницей его творчества. Однажды, прочитав его рассказ «Душечка», она вышила подушечку с надписью «За Душечку» и послала ее Чехову в Ялту. Чехов ответил ей в письме: «Моя Душечка не стоит такой подушечки». А сама подушечка хранится в ялтинском доме-музее Чехова. Зинаида Морозова, 1890-е

В увлечении Саввы Морозова театром была одна неприятная для Зинаиды деталь. Савва был влюблен в красавицу актрису и при этом финансового агента партии РСДРП (большевиков) Марию Андрееву. Через Андрееву Морозов жертвовал большевикам деньги на издание газеты «Искра» (2 тыс. руб. в месяц), на помощь политзаключенным и организацию побегов большевиков из тюрем, на теплую одежду ссыльным. Но Андреева предпочла Савве Морозову Максима Горького. В начале 1905 года Морозов был отстранен от управления семейным делом. По Москве поползли слухи о его сумасшествии. Он отправился во Францию — поправить здоровье. 13 мая 1905 года он покончил с собой в отеле Royal в Канне. Несмотря на то, что он оставил предсмертную записку, высказывалось несколько версий его кончины, отличных от официальной. Первая — убийство: исполнители — большевики, так как он прекратил их финансировать, или черносотенцы — за помощь большевикам. Вторая — он имитировал самоубийство, а затем тайно жил под другим именем. По полису страхования его жизни Мария Андреева получила 100 тыс. руб.

IV акт. Доходное место Через два года после смерти мужа, в августе 1907-го, 39-летняя вдова и обладательница миллионного наследства Зинаида Морозова вышла замуж в третий раз. Избранником стал московский градоначальник, генерал-майор свиты его императорского величества Анатолий Рейнбот. Ради брака с Морозовой он развелся с первой женой. В конце того же года московский генерал-губернатор Сергей Гершельман снял Рейнбота с должности. Сенатор Николай Гарин провел ревизию московского градоначальства и московской полиции. В феврале 1909 года он представил доклад по делу о привлечении к ответственности генерала Рейнбота. В докладе объемом свыше 700 страниц отмечались различные служебные злоупотребления Рейнбота, в том числе «неизвестно куда девшейся» большей частью сумм, отпущенных на содержание московской полиции, составлявших около 2,5 млн руб.

