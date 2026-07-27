Что в Тарусе
Путеводитель по городу и окрестностям — от Музея AZ и Weekend
В конце XIX — начале XX века здесь прятались от городской суеты и тревог, чтобы творить. Позже, во второй половине того же столетия, здесь оказывались в изоляции — и на свободе. Теперь сюда едут, чтобы понять, чем Таруса когда-то манила тех, кому сегодня тут стоят памятники. И насколько высокий берег Оки сохраняет свое очарование.
Арт-адреса
1. Дом литераторов
ул. Веселая, 23
Проект Фонда Исмаила Ахметова объединяет музей, галерею и концертный зал под одной крышей: мозаики Марко Бравура во дворе и на фасаде, большой зал с роялем и камерный оркестр — все это часть тарусского маршрута.
Здесь проходит выставка «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе».
2. Мастерская Эдуарда Штейнберга
Проект ГМИИ им. А.С. Пушкина в доме художника
ул. Паустовского, 15
Штейнберг — один из ключевых мастеров второй волны русского авангарда; рабочее пространство сохранено почти таким, каким оно было при нем. Летом здесь бывают концерты под открытым небом и лекции.
3. Тарусская картинная галерея
ул. Ленина, 1А
Небольшая, но с характером: коллекция Николая Ракицкого, работы анималиста Василия Ватагина, отдельный зал Эдуарда Штейнберга и сменные выставки.
4. Дом творчества МСХ
ул. Комсомольская, 25
Арт-резиденция Союза художников: мастерская, постоянные выставки и маленькая гостиница. До набережной Оки — три минуты пешком.
5. Выставочное пространство на Луначарского
ул. Луначарского, 9/7
Деревянный особняк XIX века принимает экспозиции относительно недавно. Прошлым летом тут выставлялся Александр Петлюра, зимой показывали коллекцию саней, в августе обещают новый проект.
Литературные адреса
1. Музей семьи Цветаевых
ул. Розы Люксембург, 30
Сердце литературной Тарусы. Детство Марины Цветаевой прошло на семейной даче «Песочное», и любовь к этим местам она пронесла через всю жизнь.
2. Дом-музей Константина Паустовского
ул. Пролетарская, 2
Маленький деревянный дом с садом и видом на реку Тарусу, где писатель жил в последние годы. Именно Паустовский в свое время заступился за город и фактически помог сохранить его от безликой застройки.
3. Сад и дом-музей Николая Ракицкого
ул. Шмидта, 38
Тот самый сад, ради которого в Тарусу можно приехать отдельно,— редкие растения и очень тихая красота. Тут же дом, восстановленный с любовью. Ракицкий — ученый-агроном и ботаник, изучал вопросы акклиматизации растений. А еще был страстным коллекционером и выступил инициатором создания в Тарусе картинной галереи.
Городские достопримечательности
1. Соборная площадь и собор Петра и Павла
ул. Ленина, 1в
Центр города: белокаменный собор конца XVIII века и памятник Ленину напротив. На табличках площадь зовется и Соборной, и площадью Ленина — местный парадокс, который многих умиляет. Мозаики на фасаде и внутри собора — работа Ирины Старженецкой, а каменный резной иконостас выполнил Анатолий Комелин.
2. Воскресенская церковь
ул. Ефремова, 13а
Одна из старейших церквей Тарусы: первое упоминание относится к 1572 году. В Воскресенской церкви бывали многие известные люди, связанные с Тарусой: Поленовы, Цветаевы, Ватагины, Виктор Борисов-Мусатов, Алексей Толстой и другие. Современное оформление храма выполнили тарусские художники Ирина Старженецкая, Анатолий Комелин, Евгений Утенков, реставратор Ирина Ватагина и другие.
3. Набережная Оки
Лучшая смотровая точка в городе — высокий берег у памятника Марине Цветаевой работы Владимира Соскиева. Рядом — памятник Белле Ахмадулиной по эскизам Бориса Мессерера, а чуть дальше, за Воскресенской церковью,— цветаевский кенотаф с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Готовая прогулка на полчаса — особенно красиво на закате.
Окрестные достопримечательности
1. Усадьба Истомино
Около 8 км от центра Тарусы. Восстановленная церковь Успения, грот и усадебный дом, где проходят выставки. Тихо, красиво и уже совсем другое дыхание окрестностей.
2. Музей-заповедник Василия Поленова
Страхово, через Оку. Дом-музей художника, парк и пляж на Оке; летом можно приплыть на лодке. Отличная идея для тех, кто остается в Тарусе на два дня. Важно: это уже другой регион — Тульская область, а Таруса относится к Калужской.
Переночевать
1. «Красный угол»
ул. Ленина, 4
Премиальный бутик-отель в купеческом доме 1890 года, окнами на собор и площадь. В некоторых номерах — изразцовые печи, антиквариат и завтраки с цветаевским пирогом.
2. «Хоромы»
ул. Октябрьская, 4
Камерный отель в купеческом особняке 1887 года: десять авторских номеров, посвященных тарусским дачникам — Цветаевой, Рихтеру, Ахмадулиной. До набережной Оки — около ста метров.
3. «Частная территория»
ул. Володарского, 10А
Авторский гостевой дом в самом центре в эстетике писательских дач. Можно снять дом целиком или один из трех номеров; до площади и Оки — пять минут пешком. Можно жить с животными.
4. «Онегин»
ул. Октябрьская, 5
Небольшой бутик-отель у самой набережной, в шаге от Соборной площади. Тихо, уютно и по-домашнему.
5. Welna Eco Spa Resort
Серпуховское ш., 69
Спа-резорт чуть за городом: бассейны, сауны и японский сад. Для тех, кто хочет добавить к поездке несколько дней неспешного отдыха вдали от суеты.
6. «Серебряный век»
ул. Маяковского, 5
Дом отдыха на берегу Оки: коттеджи в сосновом лесу, тишина и вид на реку.
Подкрепиться
1. «Голубчики»
ул. Ленина, 22
Провинциальная французская кухня в доме, который художник Лаврентий Бруни спас от разрушения и вернул к жизни вместе с архитектором Александром Бродским. Пожалуй, самое атмосферное место в городе.
2. «Маруся»
Соборная пл., 4
Кафе в центре, у собора: европейская кухня, завтраки и летняя веранда для тех, кто хочет остаться на площади еще ненадолго.
3. «Дядя Дымов»
ул. Розы Люксембург, 20/11
Кафе рядом с музеем Цветаевых. Хвалят борщ с уткой и черносливом. На выходных бывает людно — стоит бронировать.
4. «Где-то здесь»
Октябрьская, 6
Уютное кафе у площади. Здесь делают цветаевский пирог — местный специалитет, который стоит попробовать именно тут.
5. Кондитерская «Провинция»
Октябрьская, 14
Сюда — за чашкой кофе или чая и куском пирога. Просто, спокойно и по-тарусски.
Почитать в поездке или заранее
- Георгий Апазидис. «Тарусой полна голова» — книга о городе и его людях.
- Галина Маневич. «Цвет прошедшего времени» и «Опыт благодарения»: воспоминания вдовы Эдуарда Штейнберга о Тарусе, художниках-нонконформистах и времени, которое их свело.
- «Тарусские страницы» (1961) — легендарный альманах оттепели.
- Белла Ахмадулина. «Тарусский цикл», а также цикл «101-й километр»
- Марина Цветаева. Ранние стихи и очерк «Хлыстовки».
- Константин Паустовский. Малая проза и «Повесть о жизни».
- Николай Заболоцкий. Тарусский цикл, в том числе «Вечер на Оке».