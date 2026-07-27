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Что в Тарусе

Путеводитель по городу и окрестностям — от Музея AZ и Weekend

В конце XIX — начале XX века здесь прятались от городской суеты и тревог, чтобы творить. Позже, во второй половине того же столетия, здесь оказывались в изоляции — и на свободе. Теперь сюда едут, чтобы понять, чем Таруса когда-то манила тех, кому сегодня тут стоят памятники. И насколько высокий берег Оки сохраняет свое очарование.

Арт-адреса

1. Дом литераторов
ул. Веселая, 23

Проект Фонда Исмаила Ахметова объединяет музей, галерею и концертный зал под одной крышей: мозаики Марко Бравура во дворе и на фасаде, большой зал с роялем и камерный оркестр — все это часть тарусского маршрута.

Здесь проходит выставка «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе».

Дом Литераторов

Дом Литераторов

Фото: Пресс-служба Музея AZ

2. Мастерская Эдуарда Штейнберга
Проект ГМИИ им. А.С. Пушкина в доме художника
ул. Паустовского, 15

Штейнберг — один из ключевых мастеров второй волны русского авангарда; рабочее пространство сохранено почти таким, каким оно было при нем. Летом здесь бывают концерты под открытым небом и лекции.

Мастерская Эдуарда Штейнберга

Мастерская Эдуарда Штейнберга

Фото: Пресс-служба Музея AZ

3. Тарусская картинная галерея
ул. Ленина, 1А

Небольшая, но с характером: коллекция Николая Ракицкого, работы анималиста Василия Ватагина, отдельный зал Эдуарда Штейнберга и сменные выставки.

Тарусская картинная галерея и Петропавловский собор

Тарусская картинная галерея и Петропавловский собор

Фото: Фотобанк Лори

4. Дом творчества МСХ
ул. Комсомольская, 25

Арт-резиденция Союза художников: мастерская, постоянные выставки и маленькая гостиница. До набережной Оки — три минуты пешком.

Дом творчества Московского союза художников

Дом творчества Московского союза художников

Фото: Дом творчества МСХ

5. Выставочное пространство на Луначарского
ул. Луначарского, 9/7

Деревянный особняк XIX века принимает экспозиции относительно недавно. Прошлым летом тут выставлялся Александр Петлюра, зимой показывали коллекцию саней, в августе обещают новый проект.

Выставочное пространство на Луначарского

Выставочное пространство на Луначарского

Фото: Виктория Лабыгина

Литературные адреса

1. Музей семьи Цветаевых
ул. Розы Люксембург, 30

Сердце литературной Тарусы. Детство Марины Цветаевой прошло на семейной даче «Песочное», и любовь к этим местам она пронесла через всю жизнь.

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Памятник Марине Цветаевой на набережной Оки

Памятник Марине Цветаевой на набережной Оки

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Музей семьи Цветаевых

Музей семьи Цветаевых

Фото: Калужский объединённый музей-заповедник

Музей семьи Цветаевых

Музей семьи Цветаевых

Фото: Калужский объединённый музей-заповедник

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2. Дом-музей Константина Паустовского
ул. Пролетарская, 2

Маленький деревянный дом с садом и видом на реку Тарусу, где писатель жил в последние годы. Именно Паустовский в свое время заступился за город и фактически помог сохранить его от безликой застройки.

Дом-музей Константина Паустовского

Дом-музей Константина Паустовского

Фото: Музей К. Г. Паустовского

3. Сад и дом-музей Николая Ракицкого
ул. Шмидта, 38

Тот самый сад, ради которого в Тарусу можно приехать отдельно,— редкие растения и очень тихая красота. Тут же дом, восстановленный с любовью. Ракицкий — ученый-агроном и ботаник, изучал вопросы акклиматизации растений. А еще был страстным коллекционером и выступил инициатором создания в Тарусе картинной галереи.

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Сад и дом-музей Николая Ракицкого

Сад и дом-музей Николая Ракицкого

Фото: Пресс-служба Музея AZ

Сад и дом-музей Николая Ракицкого

Сад и дом-музей Николая Ракицкого

Фото: Пресс-служба Музея AZ

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Городские достопримечательности

1. Соборная площадь и собор Петра и Павла
ул. Ленина, 1в

Центр города: белокаменный собор конца XVIII века и памятник Ленину напротив. На табличках площадь зовется и Соборной, и площадью Ленина — местный парадокс, который многих умиляет. Мозаики на фасаде и внутри собора — работа Ирины Старженецкой, а каменный резной иконостас выполнил Анатолий Комелин.

Собор святых апостолов Петра и Павла

Собор святых апостолов Петра и Павла

Фото: Фотобанк Лори

2. Воскресенская церковь
ул. Ефремова, 13а

Одна из старейших церквей Тарусы: первое упоминание относится к 1572 году. В Воскресенской церкви бывали многие известные люди, связанные с Тарусой: Поленовы, Цветаевы, Ватагины, Виктор Борисов-Мусатов, Алексей Толстой и другие. Современное оформление храма выполнили тарусские художники Ирина Старженецкая, Анатолий Комелин, Евгений Утенков, реставратор Ирина Ватагина и другие.

Церковь Воскресения Христова

Церковь Воскресения Христова

Фото: iStock

3. Набережная Оки

Лучшая смотровая точка в городе — высокий берег у памятника Марине Цветаевой работы Владимира Соскиева. Рядом — памятник Белле Ахмадулиной по эскизам Бориса Мессерера, а чуть дальше, за Воскресенской церковью,— цветаевский кенотаф с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Готовая прогулка на полчаса — особенно красиво на закате.

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Памятник = писателю Константину Паустовскому на берегу Оки

Памятник = писателю Константину Паустовскому на берегу Оки

Фото: Фотобанк Лори

Памятник Белле Ахмадулиной на набережной реки Оки

Памятник Белле Ахмадулиной на набережной реки Оки

Фото: Фотобанк Лори

Цветаевский кенотаф с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева

Цветаевский кенотаф с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева

Фото: Анна Черникова / Коммерсантъ

Набережная Оки

Набережная Оки

Фото: iStock

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Окрестные достопримечательности

1. Усадьба Истомино

Около 8 км от центра Тарусы. Восстановленная церковь Успения, грот и усадебный дом, где проходят выставки. Тихо, красиво и уже совсем другое дыхание окрестностей.

Усадьба Истомино

Усадьба Истомино

Фото: Shakko / wikipedia.org

2. Музей-заповедник Василия Поленова

Страхово, через Оку. Дом-музей художника, парк и пляж на Оке; летом можно приплыть на лодке. Отличная идея для тех, кто остается в Тарусе на два дня. Важно: это уже другой регион — Тульская область, а Таруса относится к Калужской.

Музей-заповедник Василия Поленова

Музей-заповедник Василия Поленова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Переночевать

1. «Красный угол»
ул. Ленина, 4

Премиальный бутик-отель в купеческом доме 1890 года, окнами на собор и площадь. В некоторых номерах — изразцовые печи, антиквариат и завтраки с цветаевским пирогом.

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Отель «Красный угол»

Отель «Красный угол»

Фото: пресс-служба отеля

Отель «Красный угол»

Отель «Красный угол»

Фото: пресс-служба отеля

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2. «Хоромы»
ул. Октябрьская, 4

Камерный отель в купеческом особняке 1887 года: десять авторских номеров, посвященных тарусским дачникам — Цветаевой, Рихтеру, Ахмадулиной. До набережной Оки — около ста метров.

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Бутик-отель «Хоромы»

Бутик-отель «Хоромы»

Фото: пресс-служба отеля

Бутик-отель «Хоромы»

Бутик-отель «Хоромы»

Фото: пресс-служба отеля

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3. «Частная территория»
ул. Володарского, 10А

Авторский гостевой дом в самом центре в эстетике писательских дач. Можно снять дом целиком или один из трех номеров; до площади и Оки — пять минут пешком. Можно жить с животными.

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Гостевой дом «Частная территория»

Гостевой дом «Частная территория»

Фото: Пресс-служба Музея AZ

Гостевой дом «Частная территория»

Гостевой дом «Частная территория»

Фото: Пресс-служба Музея AZ

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4. «Онегин»
ул. Октябрьская, 5

Небольшой бутик-отель у самой набережной, в шаге от Соборной площади. Тихо, уютно и по-домашнему.

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Бутик-отель «Онегин»

Бутик-отель «Онегин»

Фото: пресс-служба отеля

Бутик-отель «Онегин»

Бутик-отель «Онегин»

Фото: пресс-служба отеля

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5. Welna Eco Spa Resort
Серпуховское ш., 69

Спа-резорт чуть за городом: бассейны, сауны и японский сад. Для тех, кто хочет добавить к поездке несколько дней неспешного отдыха вдали от суеты.

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СПА-отель Welna Eco Spa Resort

СПА-отель Welna Eco Spa Resort

Фото: пресс-служба отеля

СПА-отель Welna Eco Spa Resort

СПА-отель Welna Eco Spa Resort

Фото: пресс-служба отеля

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6. «Серебряный век»
ул. Маяковского, 5

Дом отдыха на берегу Оки: коттеджи в сосновом лесу, тишина и вид на реку.

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Дом отдыха «Серебряный век»

Дом отдыха «Серебряный век»

Фото: пресс-служба дома отдыха

Дом отдыха «Серебряный век»

Дом отдыха «Серебряный век»

Фото: пресс-служба дома отдыха

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1. «Голубчики»
ул. Ленина, 22

Провинциальная французская кухня в доме, который художник Лаврентий Бруни спас от разрушения и вернул к жизни вместе с архитектором Александром Бродским. Пожалуй, самое атмосферное место в городе.

Ресторан «Голубчики»

Ресторан «Голубчики»

Фото: пресс-служба ресторана

2. «Маруся»
Соборная пл., 4

Кафе в центре, у собора: европейская кухня, завтраки и летняя веранда для тех, кто хочет остаться на площади еще ненадолго.

Ресторан «Маруся»

Ресторан «Маруся»

Фото: пресс-служба ресторана

3. «Дядя Дымов»
ул. Розы Люксембург, 20/11

Кафе рядом с музеем Цветаевых. Хвалят борщ с уткой и черносливом. На выходных бывает людно — стоит бронировать.

Ресторан «Дядя Дымов»

Ресторан «Дядя Дымов»

Фото: пресс-служба ресторана

4. «Где-то здесь»
Октябрьская, 6

Уютное кафе у площади. Здесь делают цветаевский пирог — местный специалитет, который стоит попробовать именно тут.

Кафе «Где-то здесь»

Кафе «Где-то здесь»

Фото: пресс-служба кафе

5. Кондитерская «Провинция»
Октябрьская, 14

Сюда — за чашкой кофе или чая и куском пирога. Просто, спокойно и по-тарусски.

Кондитерская «Провинция»

Кондитерская «Провинция»

Фото: пресс-служба кондитерской

Почитать в поездке или заранее

  • Георгий Апазидис. «Тарусой полна голова» — книга о городе и его людях.
  • Галина Маневич. «Цвет прошедшего времени» и «Опыт благодарения»: воспоминания вдовы Эдуарда Штейнберга о Тарусе, художниках-нонконформистах и времени, которое их свело.
  • «Тарусские страницы» (1961) — легендарный альманах оттепели.
  • Белла Ахмадулина. «Тарусский цикл», а также цикл «101-й километр»
  • Марина Цветаева. Ранние стихи и очерк «Хлыстовки».
  • Константин Паустовский. Малая проза и «Повесть о жизни».
  • Николай Заболоцкий. Тарусский цикл, в том числе «Вечер на Оке».

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Галина Маневич, «Цвет прошедшего времени». Аграф, 2010

Галина Маневич, «Цвет прошедшего времени». Аграф, 2010

Фото: Аграф

Галина Маневич, «Опыт благодарения». Аграф, 2009

Галина Маневич, «Опыт благодарения». Аграф, 2009

Фото: Аграф

Константин Паустовский, «Повесть о жизни». Издательство АСТ

Константин Паустовский, «Повесть о жизни». Издательство АСТ

Фото: АСТ

Георгий Апазидис, «Тарусой полна голова». Издательство AZ музей, 2020

Георгий Апазидис, «Тарусой полна голова». Издательство AZ музей, 2020

Фото: AZ музей

Альманах «Тарусские страницы». Калужское книжное издательство, 1961

Альманах «Тарусские страницы». Калужское книжное издательство, 1961

Фото: Калужское книжное издательство

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