Что в Тарусе

В конце XIX — начале XX века здесь прятались от городской суеты и тревог, чтобы творить. Позже, во второй половине того же столетия, здесь оказывались в изоляции — и на свободе. Теперь сюда едут, чтобы понять, чем Таруса когда-то манила тех, кому сегодня тут стоят памятники. И насколько высокий берег Оки сохраняет свое очарование.

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Арт-адреса 1. Дом литераторов

ул. Веселая, 23 Проект Фонда Исмаила Ахметова объединяет музей, галерею и концертный зал под одной крышей: мозаики Марко Бравура во дворе и на фасаде, большой зал с роялем и камерный оркестр — все это часть тарусского маршрута. Здесь проходит выставка «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе». Дом Литераторов

Фото: Пресс-служба Музея AZ 2. Мастерская Эдуарда Штейнберга

Проект ГМИИ им. А.С. Пушкина в доме художника

ул. Паустовского, 15 Штейнберг — один из ключевых мастеров второй волны русского авангарда; рабочее пространство сохранено почти таким, каким оно было при нем. Летом здесь бывают концерты под открытым небом и лекции. Мастерская Эдуарда Штейнберга

Фото: Пресс-служба Музея AZ 3. Тарусская картинная галерея

ул. Ленина, 1А Небольшая, но с характером: коллекция Николая Ракицкого, работы анималиста Василия Ватагина, отдельный зал Эдуарда Штейнберга и сменные выставки. Тарусская картинная галерея и Петропавловский собор

Фото: Фотобанк Лори 4. Дом творчества МСХ

ул. Комсомольская, 25 Арт-резиденция Союза художников: мастерская, постоянные выставки и маленькая гостиница. До набережной Оки — три минуты пешком. Дом творчества Московского союза художников

Фото: Дом творчества МСХ 5. Выставочное пространство на Луначарского

ул. Луначарского, 9/7 Деревянный особняк XIX века принимает экспозиции относительно недавно. Прошлым летом тут выставлялся Александр Петлюра, зимой показывали коллекцию саней, в августе обещают новый проект. Выставочное пространство на Луначарского

Фото: Виктория Лабыгина

Литературные адреса 1. Музей семьи Цветаевых

ул. Розы Люксембург, 30 Сердце литературной Тарусы. Детство Марины Цветаевой прошло на семейной даче «Песочное», и любовь к этим местам она пронесла через всю жизнь. Предыдущая фотография Памятник Марине Цветаевой на набережной Оки Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ / купить фото Музей семьи Цветаевых Фото: Калужский объединённый музей-заповедник Музей семьи Цветаевых Фото: Калужский объединённый музей-заповедник Следующая фотография 1 / 3 2. Дом-музей Константина Паустовского

ул. Пролетарская, 2 Маленький деревянный дом с садом и видом на реку Тарусу, где писатель жил в последние годы. Именно Паустовский в свое время заступился за город и фактически помог сохранить его от безликой застройки. Дом-музей Константина Паустовского

Фото: Музей К. Г. Паустовского 3. Сад и дом-музей Николая Ракицкого

ул. Шмидта, 38 Тот самый сад, ради которого в Тарусу можно приехать отдельно,— редкие растения и очень тихая красота. Тут же дом, восстановленный с любовью. Ракицкий — ученый-агроном и ботаник, изучал вопросы акклиматизации растений. А еще был страстным коллекционером и выступил инициатором создания в Тарусе картинной галереи. Предыдущая фотография Сад и дом-музей Николая Ракицкого Фото: Пресс-служба Музея AZ Сад и дом-музей Николая Ракицкого Фото: Пресс-служба Музея AZ Следующая фотография 1 / 2

Городские достопримечательности 1. Соборная площадь и собор Петра и Павла

ул. Ленина, 1в Центр города: белокаменный собор конца XVIII века и памятник Ленину напротив. На табличках площадь зовется и Соборной, и площадью Ленина — местный парадокс, который многих умиляет. Мозаики на фасаде и внутри собора — работа Ирины Старженецкой, а каменный резной иконостас выполнил Анатолий Комелин. Собор святых апостолов Петра и Павла

Фото: Фотобанк Лори 2. Воскресенская церковь

ул. Ефремова, 13а Одна из старейших церквей Тарусы: первое упоминание относится к 1572 году. В Воскресенской церкви бывали многие известные люди, связанные с Тарусой: Поленовы, Цветаевы, Ватагины, Виктор Борисов-Мусатов, Алексей Толстой и другие. Современное оформление храма выполнили тарусские художники Ирина Старженецкая, Анатолий Комелин, Евгений Утенков, реставратор Ирина Ватагина и другие. Церковь Воскресения Христова

Фото: iStock 3. Набережная Оки Лучшая смотровая точка в городе — высокий берег у памятника Марине Цветаевой работы Владимира Соскиева. Рядом — памятник Белле Ахмадулиной по эскизам Бориса Мессерера, а чуть дальше, за Воскресенской церковью,— цветаевский кенотаф с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Готовая прогулка на полчаса — особенно красиво на закате. Предыдущая фотография Памятник = писателю Константину Паустовскому на берегу Оки Фото: Фотобанк Лори Памятник Белле Ахмадулиной на набережной реки Оки Фото: Фотобанк Лори Цветаевский кенотаф с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева Фото: Анна Черникова / Коммерсантъ Набережная Оки Фото: iStock Следующая фотография 1 / 4

Окрестные достопримечательности 1. Усадьба Истомино Около 8 км от центра Тарусы. Восстановленная церковь Успения, грот и усадебный дом, где проходят выставки. Тихо, красиво и уже совсем другое дыхание окрестностей. Усадьба Истомино

Фото: Shakko / wikipedia.org 2. Музей-заповедник Василия Поленова Страхово, через Оку. Дом-музей художника, парк и пляж на Оке; летом можно приплыть на лодке. Отличная идея для тех, кто остается в Тарусе на два дня. Важно: это уже другой регион — Тульская область, а Таруса относится к Калужской. Музей-заповедник Василия Поленова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Переночевать 1. «Красный угол»

ул. Ленина, 4 Премиальный бутик-отель в купеческом доме 1890 года, окнами на собор и площадь. В некоторых номерах — изразцовые печи, антиквариат и завтраки с цветаевским пирогом. Предыдущая фотография Отель «Красный угол» Фото: пресс-служба отеля Отель «Красный угол» Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 2 2. «Хоромы»

ул. Октябрьская, 4 Камерный отель в купеческом особняке 1887 года: десять авторских номеров, посвященных тарусским дачникам — Цветаевой, Рихтеру, Ахмадулиной. До набережной Оки — около ста метров. Предыдущая фотография Бутик-отель «Хоромы» Фото: пресс-служба отеля Бутик-отель «Хоромы» Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 2 3. «Частная территория»

ул. Володарского, 10А Авторский гостевой дом в самом центре в эстетике писательских дач. Можно снять дом целиком или один из трех номеров; до площади и Оки — пять минут пешком. Можно жить с животными. Предыдущая фотография Гостевой дом «Частная территория» Фото: Пресс-служба Музея AZ Гостевой дом «Частная территория» Фото: Пресс-служба Музея AZ Следующая фотография 1 / 2 4. «Онегин»

ул. Октябрьская, 5 Небольшой бутик-отель у самой набережной, в шаге от Соборной площади. Тихо, уютно и по-домашнему. Предыдущая фотография Бутик-отель «Онегин» Фото: пресс-служба отеля Бутик-отель «Онегин» Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 2 5. Welna Eco Spa Resort

Серпуховское ш., 69 Спа-резорт чуть за городом: бассейны, сауны и японский сад. Для тех, кто хочет добавить к поездке несколько дней неспешного отдыха вдали от суеты. Предыдущая фотография СПА-отель Welna Eco Spa Resort Фото: пресс-служба отеля СПА-отель Welna Eco Spa Resort Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 2 6. «Серебряный век»

ул. Маяковского, 5 Дом отдыха на берегу Оки: коттеджи в сосновом лесу, тишина и вид на реку. Предыдущая фотография Дом отдыха «Серебряный век» Фото: пресс-служба дома отдыха Дом отдыха «Серебряный век» Фото: пресс-служба дома отдыха Следующая фотография 1 / 2

Подкрепиться 1. «Голубчики»

ул. Ленина, 22 Провинциальная французская кухня в доме, который художник Лаврентий Бруни спас от разрушения и вернул к жизни вместе с архитектором Александром Бродским. Пожалуй, самое атмосферное место в городе. Ресторан «Голубчики»

Фото: пресс-служба ресторана 2. «Маруся»

Соборная пл., 4 Кафе в центре, у собора: европейская кухня, завтраки и летняя веранда для тех, кто хочет остаться на площади еще ненадолго. Ресторан «Маруся»

Фото: пресс-служба ресторана 3. «Дядя Дымов»

ул. Розы Люксембург, 20/11 Кафе рядом с музеем Цветаевых. Хвалят борщ с уткой и черносливом. На выходных бывает людно — стоит бронировать. Ресторан «Дядя Дымов»

Фото: пресс-служба ресторана 4. «Где-то здесь»

Октябрьская, 6 Уютное кафе у площади. Здесь делают цветаевский пирог — местный специалитет, который стоит попробовать именно тут. Кафе «Где-то здесь»

Фото: пресс-служба кафе 5. Кондитерская «Провинция»

Октябрьская, 14 Сюда — за чашкой кофе или чая и куском пирога. Просто, спокойно и по-тарусски. Кондитерская «Провинция»

Фото: пресс-служба кондитерской

Почитать в поездке или заранее Георгий Апазидис. «Тарусой полна голова» — книга о городе и его людях.

Галина Маневич. «Цвет прошедшего времени» и «Опыт благодарения»: воспоминания вдовы Эдуарда Штейнберга о Тарусе, художниках-нонконформистах и времени, которое их свело.

«Тарусские страницы» (1961) — легендарный альманах оттепели.

Белла Ахмадулина. «Тарусский цикл», а также цикл «101-й километр»

Марина Цветаева. Ранние стихи и очерк «Хлыстовки».

Константин Паустовский. Малая проза и «Повесть о жизни».

Николай Заболоцкий. Тарусский цикл, в том числе «Вечер на Оке».