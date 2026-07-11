Таруса в несвободной стране

Выставка «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» открылась в Доме литераторов в начале июля. Это первая из двух частей проекта московского Музея AZ. Вторая обещана осенью в столице. А пока Weekend съездил окунуться в художественную жизнь у Оки и прохладные воды реки.

Текст: Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» Фото: Николай Казеев Генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева Фото: Николай Казеев Куратор выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» Елена Каменская Фото: Николай Казеев Координатор выставочных и издательских проектов, главный хранитель Музея AZ Наталья Волкова Фото: Николай Казеев Следующая фотография 1 / 4 Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» Фото: Николай Казеев Генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева Фото: Николай Казеев Куратор выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» Елена Каменская Фото: Николай Казеев Координатор выставочных и издательских проектов, главный хранитель Музея AZ Наталья Волкова Фото: Николай Казеев

Дом литераторов отреставрирован меценатом и поклонником Тарусы бизнесменом Исмаилом Ахметовым. Здание на высоком склоне Оки построено ступенями. В верхней части проводят выставки, обустроены концертный зал, кафе, библиотека. В нижней — мастерская итальянского художника-мозаичиста Марко Бравуро. Его работы — во дворе, на фасаде, на подпорных стенках. Он творит тут уже больше десяти лет — с тех пор, как оказался в Тарусе вместе с женой и понял, что нашел место, чтобы остаться. Жена при нем — смуглая итальянка, она строго смотрит из-под полей эффектной шляпы, и сразу понимаешь, что в обиду мужа она не даст. Но обижать его и в мыслях ни у кого нет: он сам по себе уже давно местная достопримечательность.

«Вы говорите по-русски?» — уточняю я у него аккуратно после его продолжительного монолога о том, как в сезон уборки урожая российские поля вдохновили его на создание золотых и серебряных рулонов — будто из сена. «Совсем немного,— почти без акцента отвечает он.— Но могу понять основное». Например, он понял, что воплощенные в осколках золотого и серебряного стекла мотки сена — очень многозначный образ, говорящий о глубине и широте понятия «ценность». А поток воды, вдохновленный видом здешней реки Оки, он и вовсе изобразил в ювелирной традиции — золотой лентой с инкрустациями. Она застыла тут же, перед Домом литератора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Рулон сена» на реставрации в мастерской мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Мастерская мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Мастерская мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 8 «Рулон сена» на реставрации в мастерской мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Мастерская мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Мастерская мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы мозаичиста Марко Бравуро в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

У художников, которые оказались в Тарусе в 1950–1960-е, такой свободы экспонирования не было. Но желание показывать то, что они делают, конечно, присутствовало. И потому летом 1961-го в местном Доме культуры открылась их выставка. Она продлилась меньше недели: едва о ней узнали в Москве, как организаторам вынесли выговор, картины сняли. Списка работ не сохранилось. Но имена участников известны: Валентин Воробьев, Игорь Вулох, Михаил Гробман, Владимир Каневский, Анатолий Коновалов, Михаил Одноралов, Борис Свешников, Владимир Пятницкий, Аркадий и Эдуард Штейнберги, Владимир Яковлев и другие. Попали они все в Тарусу разными путями. Кто-то оказался тут по предписанию советских властей — после заключения по политической статье им было запрещено проживать в крупных городах и ближе чем за 100 км от Москвы. Кто-то приехал к друзьям и захотел осесть, кто-то полюбопытствовал, что же за полвека до этого притягивало в эти места семейство Цветаевых, Виктора Борисова-Мусатова, и оценил красоты. Работы троих, Гробмана, Пятницкого и Яковлева, привезли в Тарусу ценители и приятели, сами они сюда так и не добрались. Зато, кстати, доехали некоторые именитые советские искусствоведы — и обрушили на авторов свой праведный гнев.

Однако выставкой в 1961-м дело не закончилось. Можно осудить и запретить творческий вечер, но не порыв. И художники продолжали работать. Осенью 1961-го в Тарусе по приглашению Бориса Свешникова оказался Дмитрий Плавинский. Он обустроил себе тут мастерскую, а потом приобрел дом, где провел два летних сезона. Время на Оке он считал поворотным моментом в творчестве: «Таруса сблизила меня как художника с природой. До 1963 года я занимался абстрактным искусством...»

В среде художников рос и Алексей Паустовский — сын писателя. А сам Константин Паустовский и вовсе выступил осенью 1961-го редактором альманаха «Тарусские страницы», который выпустило вскоре после выставки Калужское книжное издательство. Инициатором публикации стал сотрудник издательства Николай Панченко, составителем значился писатель и драматург Николай Оттен. Но фактически подготовкой книги занимался Константин Паустовский — при участии Панченко, Оттена, а еще калужского писателя Владимира Кобликова и переводчика и художника Аркадия Штейнберга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 14 Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Аркадий Штейнберг впервые оказался в Тарусе еще перед Великой Отечественной войной, а после окончания военных действий и отбытия срока по политической статье обосновался там с женой и сыном Эдуардом, так как не имел права жить в Москве. Второй сын Аркадия, Борис, родился в Тарусе. Оба стали художниками. Старший с отцом были участниками выставки 1961-го в местном ДК. Младший позже участвовал в «бульдозерной выставке» в Москве.

В альманах были включены произведения авторов, которые по цензурным соображениям не взяли в печать московские издательства. Это стихи Евгения Винокурова, Николая Заболоцкого, Наума Коржавина, Владимира Корнилова, Николая Панченко, Давида Самойлова, Бориса Слуцкого, Марины Цветаевой и Аркадия Штейнберга. Это проза Бориса Балтера, Фрида Вигдорова, Юрия Казакова, Владимира Максимова, Надежды Мандельштам, Булата Окуджавы, Константина Паустовского, Юрия Трифонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом в Тарусе, где жил Эдуард Штейнберг, а сейчас проживает его вдова Галина Маневич Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Эдуард Штейнберг с женой Галиной Маневич — фото на стене их дома в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 2 Дом в Тарусе, где жил Эдуард Штейнберг, а сейчас проживает его вдова Галина Маневич Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Эдуард Штейнберг с женой Галиной Маневич — фото на стене их дома в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Альманах прошел мимо столичной цензуры и был выпущен тиражом в 35 тыс. экземпляров. Снова скандал. Главный редактор издательства потерял работу, директор и секретарь обкома получили выговоры, напечатанные экземпляры изымали. Продолжения инициатива в советское время не получила.

Но приезжать в Тарусу и работать здесь писатели и художники продолжали. И сегодня в Доме литераторов показывают работы тех, кто был в числе участников выставки 1961-го и оказался вовлечен в создание альманаха. А еще — тех, кто рос в атмосфере событий 1960-х: Алексея Паустовского и Бориса Штейнберга. А также тех, кто работал в Тарусе в 1960-е, но уже после выставки — Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Александра Харитонова.

Работы для экспозиции собирали по самым разным институциям и коллекциям, активный организатор ее совместно с Музеем AZ — Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. А мастерская Эдуарда Штейнберга в Тарусе — его филиал: так решила вдова художника Галина Маневич. Сама она по-прежнему живет по соседству с мастерской в уютном деревянном доме в тени старых яблонь и изредка пускает к себе в гости поклонников творчества мужа. Крошечная, с живыми глазами, она с удовольствием вспоминает о Тарусе 1960-х, посиделках и похождениях.

Воспоминания о творческой атмосфере Тарусы и об обстановке 1960-х и 1970-х в СССР, о знакомстве с художниками-нонконформистами оставила и искусствовед Мария Плавинская, спутница Алексея Паустовского, а потом Дмитрия Плавинского. «Жить свободно можно было только в своем духовном мире,— пишет она.— Искусство нонконформистов — это духовный опыт людей, живших в несвободной стране».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мемориальный камень на тропе Цветаевой в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Могила художника Виктора Борисова-Мусатова в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Оксана Савоскул, председатель фонда «Тарусское наследие», на выставке «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Творчество тарусских дачников сегодня Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 4 Мемориальный камень на тропе Цветаевой в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Могила художника Виктора Борисова-Мусатова в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Оксана Савоскул, председатель фонда «Тарусское наследие», на выставке «За сто первым километром. Нонконформисты в Тарусе» в Доме литераторов Фото: Николай Казеев Творчество тарусских дачников сегодня Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Добраться за 101-й километр в Тарусу сегодня чуть проще, чем 65 лет назад, но дорога по-прежнему занимает часа два с половиной. Однако отправиться стоит — чтобы увидеть искания и откровения, ощутить метания и волнения художников всего чуть больше чем полвека назад. А потом спуститься от Дома литератора по крутым ступенькам к Оке, войти в ее прохладные воды, почувствовать их свежесть и силу потока. А потом подняться по крутому берегу, пройти тропой Цветаевой к кафе «Ока», где по-прежнему кормят обедами, как в советской столовой. Разговориться с местными и узнать, что они предпочитают купаться в реке Тарусе, впадающей тут в Оку. И что художники по-прежнему работают здесь — и даже открывают двери своих мастерских. Но чтобы заглянуть к ним, точно нужно тут остаться на подольше.

Многолетние дачники-тарусяне художница Ирина Старженецкая и скульптор Анатолий Комелин рады гостям. У Ирины Старженецкой творческое пространство устроено прямо на участке — есть отдельная мастерская, а есть «выставочный зал», как она сама говорит,— беседка неправильной формы из стекла и дерева с высоким сводом. Анатолий Комелин иногда тоже работает прямо тут, на лужайке,— вот рядом с мастерской жены лежит камень. «Это муж делает себе надгробие,— поясняет Ирина Старженецкая.— Понимаете, к нему все время приходят вдовы его друзей-художников. И он не может им отказать. А теперь подумал: «Сделаю себе, чтобы после моей смерти не надо было кого-то просить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Николай Казеев Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Николай Казеев Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Николай Казеев Художница Ирина Старженецкая в своей мастерской на их с мужем — скульптором Анатолием Комелиным, даче в Тарусе Фото: Николай Казеев Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Скульптор Анатолий Комелин и его мастерская в Тарусе Фото: Николай Казеев Работы скульптора Анатолия Комелина на их с женой — художницей Ириной Старженецкой, даче в Тарусе Фото: Николай Казеев Работы скульптора Анатолия Комелина на их с женой — художницей Ириной Старженецкой, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Выставочный зал художницы Ирины Старженецкой на их с мужем — скульптором Анатолием Комелиным, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Мастерская художницы Ирины Старженецкой на их с мужем — скульптором Анатолием Комелиным, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Художница Ирина Старженецкая в своей мастерской на их с мужем — скульптором Анатолием Комелиным, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы скульптора Анатолия Комелина на их с женой — художницей Ириной Старженецкой, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 13 Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Николай Казеев Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Николай Казеев Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Николай Казеев Художница Ирина Старженецкая в своей мастерской на их с мужем — скульптором Анатолием Комелиным, даче в Тарусе Фото: Николай Казеев Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Скульптор Анатолий Комелин и его мастерская в Тарусе Фото: Николай Казеев Работы скульптора Анатолия Комелина на их с женой — художницей Ириной Старженецкой, даче в Тарусе Фото: Николай Казеев Работы скульптора Анатолия Комелина на их с женой — художницей Ириной Старженецкой, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Мастерская скульптора Анатолия Комелина в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Выставочный зал художницы Ирины Старженецкой на их с мужем — скульптором Анатолием Комелиным, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Мастерская художницы Ирины Старженецкой на их с мужем — скульптором Анатолием Комелиным, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Художница Ирина Старженецкая в своей мастерской на их с мужем — скульптором Анатолием Комелиным, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы скульптора Анатолия Комелина на их с женой — художницей Ириной Старженецкой, даче в Тарусе Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Но основное рабочее пространство Комелина — в десяти минутах на машине от Тарусы, на краю большого поля. Огромный ангар с полупрозрачными стенами ему подарил Исмаил Ахметов. Дверь-створка по всю ширину ангара откатывается. И внутри в почти стерильном пространстве стоят, сидят, лежат, нависают скульптуры. Между ними бродит смешно постриженная кошка, помахивая пушистой кисточкой на лысом хвосте. Еще в ангар повадились залетать птицы: «Думают, что им такой прекрасный огромный скворечник построили»,— шутит художник. С ними он вынужден вести борьбу за пространство. А все остальное время он тут творит. Вокруг поле, по его краю смешанный лес, два-три дома новых тарусян. Посреди поля, словно специально для идеальной картинки, стоит красный трактор. Вокруг лежат мотки сена — не мозаичные, самые настоящие, во всей их тарусской красоте и ценности.