Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» посвятят Шостаковичу

Музыкальный фестиваль в девятый раз пройдет в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре с 8 по 12 июля. Тема этого года — 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. «Мы постарались объединить в программах концертов произведения Шостаковича с произведениями композиторов, которые играли важнейшую роль в становлении и развитии творчества Дмитрия Дмитриевича. Вы услышите музыку Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Хиндемита, Стравинского в исполнении лучших российских оркестров, солистов и дирижеров»,— рассказал художественный руководитель фестиваля дирижер Дмитрий Юровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко, директор музея «Новый Иерусалим» Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим» Дмитрий Юровский, художественный руководитель фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим» Максим Дунаевский, народный артист России, президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко, директор музея «Новый Иерусалим» Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим» Дмитрий Юровский, художественный руководитель фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим» Максим Дунаевский, народный артист России, президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Фото: Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

К участию в фестивале в программе заявлены Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижировать будут Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский. Среди солистов — виолончелист Александр Рудин, скрипачки Ольга Волкова и Елена Таросян, пианисты Станислав Корчагин и Абисал Гергиев.

По традиции перед концертами зрители смогут посетить выставки и постоянную экспозицию музея «Новый Иерусалим».

О новой выставке «(НЕ)известный. Константин Горбатов» в музее «Новый Иерусалим», посвященной забытому импрессионисту, — в материале Weekend.