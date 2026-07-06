Переписку Альбера Камю с актрисой Марией Казарес впервые перевели на английский

Книга вышла в издательстве Penguin Classics и включает 865 писем о любви, войне, литературе, политике и повседневной жизни. Переписка французского писателя с актрисой охватывает 15 лет, с 1944 по 1959 год, с перерывом длиной в четыре года, когда пара рассталась и позже случайно встретилась на бульваре Сен-Жермен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Penguin Classics Фото: Penguin Classics

Камю и Казарес познакомились в Париже 6 июня 1944 года, в этот день произошла высадка в Нормандии. В третьем письме, отправленном спустя всего несколько дней после встречи, писатель признавался: «Мое сердце переполнено любовью к тебе». Часть переписки пришлась на время немецкой оккупации Франции: тогда Камю активно участвовал в Сопротивлении, а последнее письмо он отправил незадолго до гибели в автокатастрофе в январе 1960 года, договариваясь с Казарес об ужине по возвращении в Париж.

После смерти Камю его друг и сосед Рене Шар забрал письма Казарес из парижской студии писателя и вернул их актрисе. Она хранила их до начала 1990-х, а затем передала дочери Камю Катрин, которая написала предисловие к изданию.

О самом известном романе писателя, недавно экранизированном Франсуа Озоном, — в тексте Weekend.