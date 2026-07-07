В Тарусе покажут сундуки и наличники

Выставка «Забытые истории» откроется 1 августа в центре города, в купеческом доме на улице Луначарского, 9/7. Это тот же особняк конца XIX века, где зимой показывали коллекцию саней, а еще раньше, в самом начале реставрационных работ,— вернисаж художника-авангардиста и здешнего дачника Александра Петлюры. Но помимо смены экспозиции трансформируется и облик пространства выставки. Сейчас у него покрашен фасад, а внутри перебраны и отреставрированы полы. Восстановлением дома занимаются дизайнер Анастасия Монастырева и предприниматель Дмитрий Паршин. Они же — основатели тарусского гостевого дома «Частная территория».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Лабыгина Фото: Виктория Лабыгина

За выставочное пространство снова отвечает художница Женя Бондаренко. В этот раз она выбрала для рассказа линейный маршрут, который наполнят самые разные истории из прошлого. В собрании сундуков, которое будет представлено, есть образцы XVIII и XIX веков, их собирали по всей Тарусе и окрестным деревням. Многие — часть истории семей тарусян. Один из организаторов экспозиции Александр Петлюра рассказывает, как местные жители однажды принесли ему сундук «дяди Коли Заболоцкого», автора стихотворения «Городок» про девочку Марусю из Тарусы, которой «опротивели петухи да гуси».

А многие наличники, которые покажут на выставке, были сделаны больше 100 лет назад. И богатство их декоративных элементов при понимании этого тем более поражает. Восстановлением некоторых наличников занимался благотворительный фонд «Тарусское наследие».

А уехать без сувенира из Тарусы не позволят более 40 российских дизайнеров и представителей брендов, которые примут участие в маркете на площадке экспозиции.