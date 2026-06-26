Осел из «Шрека» удостоился фильма

Киностудии Universal и DreamWorks выпустят спин-офф «Осел», посвященный персонажу, которого озвучивал Эдди Мёрфи. Актер также вернется к своей знаковой роли. Режиссерами станут Чарли Бин и Мэтт Флинн («Лего Фильм: Бэтмен», «Леди и Бродяга»), продюсером выступит Ребекка Хантли («Кунг-фу Панда — 4», «Плохие парни»). «Осел» выйдет в прокат 30 июня 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dreamworks, Paramount Pictures Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Годом раньше, летом 2027-го, выйдет «Шрек-5» с Майком Майерсом, Мёрфи и Камерон Диас в главных ролях, а также Зендеей — она озвучит Фелицию, дочь Шрека и Фионы. Режиссерами пятой части станут все те же — Конрад Вернон и Уолт Дорн.

Оригинальный «Шрек» вышел в 2001 году и собрал почти $500 млн в мировом прокате, став первым в истории обладателем «Оскара» за лучший анимационный фильм.

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