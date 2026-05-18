Из чего сделан «Шрек»

Почему мультфильмом были недовольны и в Англии, и в США — и за что его полюбили

25 лет назад, 18 мая 2001 года, в прокат вышел первый фильм франшизы о влюбленном людоеде и его многослойном внутреннем мире. «Шрека» обвиняли в том, что он разрушил дух сказки, опустив его до физиологических шуток и политкорректного отказа от гламура. И в том, что, напротив, прикрывшись сатирой на жанр, он протащил сказку и ее устаревшую идеологию в новый век. Как бы там ни было, «Шрек» стал сенсацией — первой лентой, получившей «Оскара» как лучший анимационный фильм, и абсолютным хитом проката. Вспоминаем, с чего все начиналось и из чего сформирован мир «Шрека».

Текст: Ульяна Волохова

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

1
Сначала была печать. В 1990 году 83-летний американский иллюстратор и художник Уильям Стейг издал детскую книгу «Шрек!». Это была короткая иллюстрированная сказка об уродливом чудовище, которое борется за такую же уродливую принцессу. Рисунки в книге были нарочито небрежными, почти детскими. Виртуозно владевший художественным мастерством Стейг на закате карьеры решил поучиться у сына, джазового скрипача, мастерству импровизации. Над иллюстрациями к «Шреку» он работал без эскизов и набросков, периодически завязывал себе глаза или рисовал левой рукой. Мир зеленого монстра получился грубоватым и примитивистским. Детям такая эстетика понравилась, родителям показалась неприятной и отталкивающей, а Стивен Спилберг решил, что из истории выйдет отличный мультипликационный фильм, и купил права на экранизацию.

Обложка книги «Шрек!». Автор Уильям Стейг. Издательство Farrar, Straus and Giroux, 1990

Фото: Farrar, Straus and Giroux

Иллюстрация из книги «Шрек!». Автор Уильям Стейг. Издательство Farrar, Straus and Giroux, 1990

Фото: Farrar, Straus and Giroux

Фото: Farrar, Straus and Giroux

Фото: Farrar, Straus and Giroux

2
Шрек получил имя из идиша, а сущность — из европейского фольклора. Стейг родился в США, в семье еврейских эмигрантов из Австро-Венгрии. Дома говорили и по-английски, и на идише. И именно из последнего пришло имя его героя: слово «шрек» на идише означает «страх» или «ужас».

А сам персонаж восходит к фигуре огра — существа из европейских сказок и легенд: человекоподобного великана-людоеда, грубого, сильного и, как правило, не слишком умного обитателя болот.

Джованни Ланфранко. «Норадин и Луцина обнаружили огра», 1624

Фото: Galleria Borghese

Поль Гюстав Доре. Иллюстрация к сказке «Кот в сапогах», 1862

Фото: Частная коллекция

Фото: Galleria Borghese

Фото: Частная коллекция

3
Настоящий Шрек был ужасным, и ему это нравилось. В книге огр тоже был грубым, страшным, мастерски пугал людей и никак не переживал по этому поводу: это составляло суть его существования. Но на студии DreamWorks Animation, сооснователем которой был Спилберг и которой он передал права на экранизацию сказки, Шрек превратился в более сложного персонажа с внутренним конфликтом. Он самоизолируется от общества, будучи уверенным, что его уродство обрекает его на одиночество и отвержение, и страдает. А весь путь, пройденный Шреком в мультфильме,— это процесс выстраивания близких и доверительных отношений вместо избегания.

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

4
Фиона разрушила канон идеальных принцесс. Создать новую сказочную героиню в индустрии, заполненной диснеевскими красавицами, было сложной задачей. Поэтому к образу Фионы создатели «Шрека» подошли особенно внимательно. Характер героини долго конструировался на основе психологических концепций, ее реакции и поступки тестировались на фокус-группах, а пластику и мимику для Фионы позаимствовали у озвучивавшей ее Камерон Диас. В результате получилась принцесса, которая сначала полностью воспроизводит канон — ждет спасения и буквально требует соблюдения сказочных ритуалов. Но затем стремительно его разрушает: дерется, отказывается от изнурительной изящности и не готова подчиняться чужим решениям. Все это принесло ей славу феминистской мульт-иконы и принцессы-воительницы.

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

5
Правами Осла озаботились в Стэнфорде (признан нежелательным в России). Чтобы создать мультипликационную версию спутника Шрека, болтливого, активного и ранимого Осла, художники наблюдали за настоящим карликовым осликом, жившим в парке Корнелиуса Бола в Калифорнии. Его звали Перри, он был харизматичным и фотогеничным, чем и привлек художников. За несколько часов, которые осел позировал аниматорам, его владелец получил от студии $75. Больше никак вклад Перри в мультфильм отмечен не был. В 2020-х студенты юридического факультета Стэнфордского университета и зоозащитники запустили кампанию, требуя, чтобы DreamWorks Animation признала Перри моделью для Осла и указала его в титрах, однако студия проигнорировала требования. В 2025 году Перри был усыплен из-за тяжелой болезни копыт, так и не получив официального признания.

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Осел Перри

Фото: Barron Park

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: Barron Park

6
Лорд Фаркуад — порождение мести. Ходят слухи, что прототипом главного антагониста «Шрека», коротышки и самодура лорда Фаркуада, был Майкл Айснер, глава The Walt Disney Company. Руководитель студии DreamWorks Animation Джеффри Катценберг когда-то работал под его началом, спродюсировав для Disney главные хиты 1980–1990-х — «Русалочку», «Аладдина» и «Красавицу и чудовище». Однако расстались Катценберг и Айснер врагами после управленческого конфликта. Если развивать эту интерпретацию, то вотчина Фаркуада — город Дюлок, праздничный и идеальный, на первый взгляд, но строго регламентированный и наполненный запретами,— выглядит как модель диснеевского мира: безупречного, радостного, но полностью подчиненного тираническим правилам.

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

7
«Шрек» высмеивает диснеевские мультфильмы. О сходстве лорда Фаркуада с реальным человеком говорят лишь голливудские сплетники, но то, что создатели «Шрека» поиздевались практически над каждым крупным диснеевским мультфильмом,— подтвержденный факт. Всё, что в диснеевских мультфильмах давало зрителям ощущение гармонии, в «Шреке» подвергается деконструкции. Вместо прекрасного принца героиня получает ужасного огра; спасение принцессы из башни превращается из возвышенного подвига в неуклюжую операцию; дракон оказывается не опасным, а несчастным; дуэт принцессы с птичкой оборачивается не прекрасной арией, как у Золушки или Белоснежки, а комической гибелью животного; благородные разбойники выглядят самодовольными позерами; волшебное зеркало оказывается телевизором, транслирующим токсичное развлекательное шоу. А счастливый финал становится почти психотерапевтическим моралите: любовь не нужно заслуживать исправлением и самосовершенствованием.

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Кадр из анимационного фильма «Белоснежка и семь гномов», 1937

Фото: Walt Disney Productions

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: Walt Disney Productions

8
«Шрек» — это плотный постмодернистский коллаж. Мультфильм устроен как набор цитат: каждая сцена отсылает к уже существующим историям, фильмам и культурным клише. Фиона дерется как герои «Матрицы», Питер Пэн продает фею Динь-Динь, а папа Карло — Пиноккио, Дракон пародирует Кинг-Конга и Годзиллу, пряничный человечек цитирует фильм «Чужой».

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

9
Пряничный человечек — это Колобок либо зельц. Большая часть героев «Шрека» заимствована из авторских историй или народных сказок Европы. И только Пряничный человечек — персонаж, со стоической иронией переносящий пытки, — был взят из американского фольклора. В 1875 году в журнале St. Nicholas была опубликована сказка о том, как старуха испекла печенье в виде человечка, оно ожило и отправилось в путешествие, убегая от всех, кто хотел его поймать,— но в конце концов все же было съедено лисой. Женщина, приславшая эту историю в журнал, утверждала, что услышала ее от няни своих детей, а та — в детстве от пожилой женщины. Насколько широко этот сюжет был распространен до публикации, судить сложно, но после нее он прочно вошел в фольклор США. А вот место рождения сюжета трудно назвать американским. Истории об оживших и сбежавших от своих создателей хлебных (и не только) изделиях широко распространены в разных культурах: в восточнославянской традиции это Колобок, в германской — Большой блин, а в венгерской — кусок зельца.

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Иллюстрация из книги «Погоня за имбирным человечком», 1918

Фото: New York Public Library

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: New York Public Library

10
Робин Гуд вызвал исторические споры. Все персонажи мультфильма говорят с разными акцентами: Шрек — с шотландским, Три слепых мышонка — с британским, Три поросенка — с немецким, Кот в сапогах — с латиноамериканским. Такое многоголосие было одним из решений создателей «Шрека», подчеркивающим разнообразие существ волшебного мира. Робин Гуда озвучивал Венсан Кассель и передал персонажу свой французский акцент. Такое прочтение благородного английского разбойника озадачило часть зрителей в Великобритании, а обновленный образ защитника обездоленных показался им искаженным и даже оскорбительным. Но нашлись те, кто вспомнил, что Робин Гуду часто приписывается благородное происхождение, а появление легенды о нем относят ко времени после нормандского завоевания Англии, когда языком знати был французский. В этом смысле создатели «Шрека», возможно, оказались исторически точнее, чем ожидали.

Кадр из анимационного фильма «Шрек». Режиссеры Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures

Фото: Dreamworks, Paramount Pictures