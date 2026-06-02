Фонтаны-лягушки Лаланна выставят на Christie’s

Четыре бронзовые лягушки-фонтана, созданные Франсуа-Ксавье Лаланном в тандеме с женой Клод (дуэт Les Lalanne), возглавят июньские торги Christie’s Design в Нью-Йорке. Набор из сада коллекционера Александры Маршалл в Хьюстоне оценили в $2,5–3,5 млн.

Маршалл познакомилась с Лаланнами в парижских галереях Artcurial в 1981 году. Увидев стул-жабу, она заметила: «Если вы можете сделать кресло, то, вероятно, сумеете превратить и лягушку в фонтан». Лаланн изготовил бирюзовых земноводных с подвижными ртами, встроив их в водоснабжение бассейна. Вместе с лягушками на торги выставят бронзового барана 2008 года (эстимейт $800 тыс.— 1,2 млн) и витраж «Водопады» студии Tiffany 1898 года с оценкой в $1,5–2 млн.

Интерес к лягушкам подогрели недавние аукционные рекорды. В апреле 2026-го 15 зеркал Клод Лаланн ушли на Sotheby’s за $33,5 млн — абсолютный рекорд для дизайна. В декабре 2025-го «Бар-бегемот» Франсуа-Ксавье принес $31,4 млн.

Милена Двойченкова