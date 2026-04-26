Зеркала из квартиры Сен-Лорана продали за $33,5 млн

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 22 апреля продали уникальную композицию из 15 зеркал работы Клод Лаланн за $33,5 млн — это вдвое выше изначальной верхней оценки в $15 млн. Сам лот стал не только новым аукционным рекордом для художницы, но и самым дорогим произведением дизайна в истории торгов.

Зеркала из позолоченной бронзы с гальванизированными листьями из сада Лаланн были заказаны в 1974 году Ивом Сен-Лораном для музыкального салона его парижской квартиры. К 1985 году ансамбль разросся до 15 штук, превратившись в визитную карточку художницы. До нынешних торгов коллекция принадлежала Жану и Терри де Гинзбург, которые приобрели ее в 2009 году на распродаже наследия Сен-Лорана за $2,4 млн.

Помимо зеркал с молотка ушли другие работы супругов Лаланн: пара «овечек» Франсуа-Ксавье — за $2,3 и $2,4 млн, золотое яблоко Клод «Pomme d’Hiver» (2009) — за $8,7 млн. Рост цен на произведения Les Lalanne продолжается: в декабре 2025-го бар в виде бегемота работы Франсуа-Ксавье установил предыдущий рекорд в $31,4 млн.

Милена Двойченкова