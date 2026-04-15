Зеркала из квартиры Сен-Лорана оценили в $15 млн

Коллекция из 15 зеркал, которую Клод Лаланн создавала для модельера Ива Сен-Лорана на протяжении 10 лет, будет продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 22 апреля. Каждое зеркало заключено в раму из позолоченной бронзы с гальванизированными листьями, сорванными в саду художницы. Оценочная стоимость лота составляет от $10 млн до $15 млн.

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Владельцы собрания Жан и Терри де Гинзбург приобрели зеркала в 2009 году на знаменитой распродаже имущества модельера за $2,4 млн, однако за 15 лет так и не нашли для них места ни в одном из своих домов. Теперь коллекция, ставшая частью аукциона дизайна, перейдет к новым владельцам.

Клод Лаланн — французская художница, чьи ботанические фантазии из ювелирных украшений и посуды переросли в монументальные скульптуры. Заказ Сен-Лорана, сделанный в 1974 году для его парижской квартиры, превратил зеркало в визитную карточку Лаланн. Рынок работ супругов Лаланн резко вырос: в декабре бар в виде бегемота ушел за $31,4 млн, а одно из зеркал Vegetale ранее было продано за $3,5 млн.

Милена Двойченкова

Ив Анри Дона Матье Сен-Лоран родился в 1936 году в Алжире, который тогда был французской колонией. Семейным занятием Сен-Лоранов была юриспруденция, однако юный Ив в 1954 году поступил в школу при Синдикате высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture school) в Париже

Фото: AP

В 1955 году Ив Сен-Лоран, когда он ассистировал Диору, создал свой первый вечерний туалет. В 19 лет на конкурсе молодых дизайнеров завоевал первую премию одновременно с молодым Карлом Лагерфельдом за дизайн вечернего платья

Фото: AP

Скончавшийся в 1957 году Кристиан Диор оставил во главе своего дома мод юного Ива Сен-Лорана, которому был всего 21 год. Молодой дизайнер получил в наследство целую империю, а потом создал и утвердил свой собственный стиль «чувственной элегантности»

Фото: AP

«Диор научил меня любить нечто иное, чем мода или стилизм,— истинное благородство профессии модельера. Я думаю, что создатель моделей, который не способен сам их выполнять, который не овладел самыми тонкими секретами практического изготовления своих моделей, похож на скульптора, который отдает свои рисунки другому мастеру для их воплощения в скульптуре. Этот незавершенный творческий процесс для художника всегда будет равнозначен прерванному любовному акту, и его стиль всегда будет нести клеймо ущербности и неполноценности», - писал позднее Сен-Лоран в мемуарах

Фото: AP / Jean Jacques Levy

Из Christian Dior Сен-Лорана уволили с денежной компенсацией за прерванный контракт. На полученные средства в 1961 году он вместе со своим другом Пьером Берже создал собственный дом высокой моды. Через пять лет появился первый магазин Yves Saint Laurent Rive Gauche

Фото: AP / Jean Jacques Levy

Всемирную известность Сен-Лорану принесла первая самостоятельная коллекция сезона весна-лето 1958 года «Трапеция» — свободные, легкие, развевающиеся наряды. Но затем юного дизайнера призвали в армию, отправили воевать в родной Алжир, и в результате уже через три недели Сен-Лоран с нервным истощением и дистрофией оказался в больнице

Фото: AP

В 1983 году Ив Сен-Лоран стал первым в мире модельером, которого приравняли к художникам — его ретроспектива прошла в музее Метрополитен. Он создавал коллекции, посвященные художникам — Мондриану, Матиссу, Пикассо и Уорхолу, и ввел в моду ткани с художественными принтами

Фото: AP

Именно Сен-Лоран сделал черный цвет универсальным, пригодным в любое время суток. Он одним из первых оценил потенциал уличной моды и вывел на подиум студенчески-левацкие кожаные косухи. В 1971 году он представил коллекцию «40`s», вызвавшую шквал негодования и сравнений с тряпками, найденными на блошином рынке. В результате блошиные рынки и винтажная одежда и сейчас весьма популярны у модников всего мира

На фото: Ив Сен-Лоран вместе с Барброй Стрейзанд

Фото: AP

Дефиле моделей Сен-Лорана постоянно сопровождали скандалы — так было и с закрытыми, но при этом практически обнажающими женское тело полупрозрачными шифоновыми платьями, и блузами в оборках и бантах

Фото: AP

В 1964 году Сен-Лоран выпустил первые духи под брендом Y, в 1971 году — духи «Рив Гош», названные в честь богемной части Парижа, в 1977 году — духи «Опиум», которые стали самым известным ароматом, выпущенным под его именем

Фото: AP

«Сен-Лоран создает одежду для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять чуждому миру. Некоторая мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к конфликтным встречам. Но вечером, когда женщина встречается со своим избранником, Сен-Лоран делает ее соблазнительной»,— говорила о модельере Катрин Денев. Актриса была одной из любимейших клиенток модного дома. За костюмы для фильма «Дневная красавица» (с Денев в главной роли) Сен-Лоран получил премию «Оскар»

На фото: Ив Сен-Лоран вместе с Катрин Денев (слева) и Майей Плисецкой

Фото: AP / Jean Jacques Levy

Ив Сен-Лоран говорил, что жалеет только о том, что не он изобрел джинсы. Но сейчас кажется, что все остальное из современного женского гардероба изобрел именно он: и повседневный брючный костюм в полоску, и вечерний женский смокинг, и шорты-бермуды. В коллекциях Yves Saint Laurent впервые появились, для того чтобы стать неизменной и повторяющейся из сезона в сезон классикой, вещи в стиле сафари и всевозможные этнические наряды

Фото: AP

Ив Сен-Лоран вдохновлялся искусством Китая, Перу, Марокко, Экваториальной Африки, карнавальной Венецией и боярской Россией

Фото: AP / Lionel Cironneau

«Я предпочитаю сказать &quot;прощай&quot; моей профессии. Следующее дефиле, которое должно состояться 22 января 2002 года, будет последним»,— пообещал Сен-Лоран и сдержал свое слово

Фото: AP / Lionel Cironneau

Вклад Сен-Лорана в индустрию моды, как и его влияние на образ женщины ХХ века, ставит его в один ряд с величайшими модельерами ушедшего столетия — Коко Шанель, Кристобалем Баленсиагой и Кристианом Диором. При этом сам Сен-Лоран повторял, что одежда не должна затмевать женщину, и создавал вещи удобные и практичные, всегда приспособленные к современности

Фото: AP / Remy de la Mauviniere

Незадолго до кончины Ив Сен-Лоран заключил однополый союз со своим спутником жизни и бизнес-партнером Пьером Берже. Модельер умер 1 июня 2008 года у себя дома в Париже на 72-м году жизни. По словам Пьера Берже, он умер после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в парижской церкви Сен-Рош

Фото: AP / Thibault Camus

Ив Анри Дона Матье Сен-Лоран родился в 1936 году в Алжире, который тогда был французской колонией. Семейным занятием Сен-Лоранов была юриспруденция, однако юный Ив в 1954 году поступил в школу при Синдикате высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture school) в Париже

Фото: AP

В 1955 году Ив Сен-Лоран, когда он ассистировал Диору, создал свой первый вечерний туалет. В 19 лет на конкурсе молодых дизайнеров завоевал первую премию одновременно с молодым Карлом Лагерфельдом за дизайн вечернего платья

Фото: AP

Скончавшийся в 1957 году Кристиан Диор оставил во главе своего дома мод юного Ива Сен-Лорана, которому был всего 21 год. Молодой дизайнер получил в наследство целую империю, а потом создал и утвердил свой собственный стиль «чувственной элегантности»

Фото: AP

«Диор научил меня любить нечто иное, чем мода или стилизм,— истинное благородство профессии модельера. Я думаю, что создатель моделей, который не способен сам их выполнять, который не овладел самыми тонкими секретами практического изготовления своих моделей, похож на скульптора, который отдает свои рисунки другому мастеру для их воплощения в скульптуре. Этот незавершенный творческий процесс для художника всегда будет равнозначен прерванному любовному акту, и его стиль всегда будет нести клеймо ущербности и неполноценности», - писал позднее Сен-Лоран в мемуарах

Фото: AP / Jean Jacques Levy

Из Christian Dior Сен-Лорана уволили с денежной компенсацией за прерванный контракт. На полученные средства в 1961 году он вместе со своим другом Пьером Берже создал собственный дом высокой моды. Через пять лет появился первый магазин Yves Saint Laurent Rive Gauche

Фото: AP / Jean Jacques Levy

Всемирную известность Сен-Лорану принесла первая самостоятельная коллекция сезона весна-лето 1958 года «Трапеция» — свободные, легкие, развевающиеся наряды. Но затем юного дизайнера призвали в армию, отправили воевать в родной Алжир, и в результате уже через три недели Сен-Лоран с нервным истощением и дистрофией оказался в больнице

Фото: AP

В 1983 году Ив Сен-Лоран стал первым в мире модельером, которого приравняли к художникам — его ретроспектива прошла в музее Метрополитен. Он создавал коллекции, посвященные художникам — Мондриану, Матиссу, Пикассо и Уорхолу, и ввел в моду ткани с художественными принтами

Фото: AP

Именно Сен-Лоран сделал черный цвет универсальным, пригодным в любое время суток. Он одним из первых оценил потенциал уличной моды и вывел на подиум студенчески-левацкие кожаные косухи. В 1971 году он представил коллекцию «40`s», вызвавшую шквал негодования и сравнений с тряпками, найденными на блошином рынке. В результате блошиные рынки и винтажная одежда и сейчас весьма популярны у модников всего мира
На фото: Ив Сен-Лоран вместе с Барброй Стрейзанд

Фото: AP

Дефиле моделей Сен-Лорана постоянно сопровождали скандалы — так было и с закрытыми, но при этом практически обнажающими женское тело полупрозрачными шифоновыми платьями, и блузами в оборках и бантах

Фото: AP

В 1964 году Сен-Лоран выпустил первые духи под брендом Y, в 1971 году — духи «Рив Гош», названные в честь богемной части Парижа, в 1977 году — духи «Опиум», которые стали самым известным ароматом, выпущенным под его именем

Фото: AP

«Сен-Лоран создает одежду для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять чуждому миру. Некоторая мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к конфликтным встречам. Но вечером, когда женщина встречается со своим избранником, Сен-Лоран делает ее соблазнительной»,— говорила о модельере Катрин Денев. Актриса была одной из любимейших клиенток модного дома. За костюмы для фильма «Дневная красавица» (с Денев в главной роли) Сен-Лоран получил премию «Оскар»
На фото: Ив Сен-Лоран вместе с Катрин Денев (слева) и Майей Плисецкой

Фото: AP / Jean Jacques Levy

Ив Сен-Лоран говорил, что жалеет только о том, что не он изобрел джинсы. Но сейчас кажется, что все остальное из современного женского гардероба изобрел именно он: и повседневный брючный костюм в полоску, и вечерний женский смокинг, и шорты-бермуды. В коллекциях Yves Saint Laurent впервые появились, для того чтобы стать неизменной и повторяющейся из сезона в сезон классикой, вещи в стиле сафари и всевозможные этнические наряды

Фото: AP

Ив Сен-Лоран вдохновлялся искусством Китая, Перу, Марокко, Экваториальной Африки, карнавальной Венецией и боярской Россией

Фото: AP / Lionel Cironneau

«Я предпочитаю сказать "прощай" моей профессии. Следующее дефиле, которое должно состояться 22 января 2002 года, будет последним»,— пообещал Сен-Лоран и сдержал свое слово

Фото: AP / Lionel Cironneau

Вклад Сен-Лорана в индустрию моды, как и его влияние на образ женщины ХХ века, ставит его в один ряд с величайшими модельерами ушедшего столетия — Коко Шанель, Кристобалем Баленсиагой и Кристианом Диором. При этом сам Сен-Лоран повторял, что одежда не должна затмевать женщину, и создавал вещи удобные и практичные, всегда приспособленные к современности

Фото: AP / Remy de la Mauviniere

Незадолго до кончины Ив Сен-Лоран заключил однополый союз со своим спутником жизни и бизнес-партнером Пьером Берже. Модельер умер 1 июня 2008 года у себя дома в Париже на 72-м году жизни. По словам Пьера Берже, он умер после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в парижской церкви Сен-Рош

Фото: AP / Thibault Camus

