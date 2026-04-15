Зеркала из квартиры Сен-Лорана оценили в $15 млн

Коллекция из 15 зеркал, которую Клод Лаланн создавала для модельера Ива Сен-Лорана на протяжении 10 лет, будет продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 22 апреля. Каждое зеркало заключено в раму из позолоченной бронзы с гальванизированными листьями, сорванными в саду художницы. Оценочная стоимость лота составляет от $10 млн до $15 млн.

Владельцы собрания Жан и Терри де Гинзбург приобрели зеркала в 2009 году на знаменитой распродаже имущества модельера за $2,4 млн, однако за 15 лет так и не нашли для них места ни в одном из своих домов. Теперь коллекция, ставшая частью аукциона дизайна, перейдет к новым владельцам.

Клод Лаланн — французская художница, чьи ботанические фантазии из ювелирных украшений и посуды переросли в монументальные скульптуры. Заказ Сен-Лорана, сделанный в 1974 году для его парижской квартиры, превратил зеркало в визитную карточку Лаланн. Рынок работ супругов Лаланн резко вырос: в декабре бар в виде бегемота ушел за $31,4 млн, а одно из зеркал Vegetale ранее было продано за $3,5 млн.

Милена Двойченкова