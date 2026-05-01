Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе

На площадке GWS Auctions в Южной Калифорнии появятся девять личных вещей Майкла Джексона, включая черные лоферы Florsheim Imperial с его подписью и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика «Майкл», который за первый уикенд собрал в США и Канаде $97 млн, а по всему миру — $217,4 млн, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из ажиотажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GWS Auctions Фото: GWS Auctions

Торги стартуют 2 мая. Начальная цена лоферов — $7,5 тыс. Согласно сопроводительной записке помощницы Джексона от апреля 1999 года на бланке MJJ Productions, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Именно в таких лоферах Джексон впервые исполнил лунную походку на съемках «Motown 25» в 1983 году. Ранее похожие пары уходили за $30,9 тыс. (2009) и $32 тыс. (2014).

Главные лоты торгов — трое золотых часов от A. Lange & Sohne, Patek Philippe и Richard Mille — стартуют от $60–70 тыс. Другой аукцион с 50 вещами Джексона в июне может принести $1 млн. Всего на нынешних торгах представлено 734 лота, и все они происходят из коллекции принца Лоренцо де Медичи — дальнего потомка знаменитой итальянской династии.

Милена Двойченкова