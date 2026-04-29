Байопик Майкла Джексона побил рекорд кассовых сборов

Фильм «Майкл» студии Lionsgate заработал $97 млн в США и Канаде за первый уикенд, а общемировые сборы достигли $217,4 млн. Это лучший старт в истории для биографических лент о музыкантах: предыдущий рекорд принадлежал фильму «Голос улиц» ($60 млн в 2015 году).

Картина обогнала даже «Богемскую рапсодию», которая стартовала с $51 млн, а затем собрала $910 млн по всему миру. При этом «Майкл» получил всего 38% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, однако зрители поставили ему «А-» по шкале CinemaScore. 61% покупателей билетов составили женщины, 66% — зрители старше 25 лет.

Режиссером выступил Антуан Фукуа, а главную роль исполнил племянник музыканта Джаафар Джексон. Бюджет картины составил около $200 млн: из-за юридических ограничений, связанных с делом о сексуальном насилии 1994 года, создателям пришлось переснимать часть фильма, что заметно увеличило расходы. Лента заканчивается туром «Bad» в 1988 году.

