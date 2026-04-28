В ЦСИ AZART пройдет выставка Ани Жёлудь

5 июня в московском Центре современного искусства AZART откроется выставка «Не тот горизонт», посвященная творчеству Ани Жёлудь — участницы Венецианской биеннале и лауреата премии «Инновация». Дата открытия приурочена к годовщине смерти художницы (4 июня 2025 года).

Выставка объединит живопись, арт-объекты и инсталляции, охватывающие четверть века творческого пути художницы,— в том числе ранее не экспонировавшиеся картины 2000–2001 годов. В основе проекта — произведения из собрания Музея AZ и коллекции Сергея Александрова. Экспозиция проследит эволюцию метода художницы: от насыщенных, «многоголосых» натюрмортов — через строгие монохромные пейзажи — к бесцветным работам и металлическим инсталляциям, где линия металлического прута напоминает графический рисунок. Куратором проекта выступит Ирина Горлова, архитектором экспозиции — Алексей Подкидышев.

Три зала выставки посвящены трем периодам жизни и художественным стратегиям. Первый — миру дома, населенному предметами быта и «портретами» одиноких вещей. Второй — дороге и горизонту, постепенному растворению деталей и цвета в почти абстрактном пространстве. Третий — линии как главному средству выразительности: живописные работы соседствуют здесь с металлическими объектами и фрагментами инсталляций. Завершит экспозицию последняя большая работа художницы «В студии» (2024) — мастерская, нарисованная в воздухе из металлических прутьев.

Выставка будет открыта до 23 августа.