Раскрыто название первого фильма по «Игре престолов»

Студия Warner Bros. на презентации CinemaCon в Лас-Вегасе раскрыла рабочее название первого полнометражного фильма по мотивам саги Джорджа Р.Р. Мартина — «Игра престолов: Завоевание Эйгона». Проект вошел в блок анонсов на 2027 год и далее.

Картина будет посвящена Эйгону I Таргариену, легендарному завоевателю, который объединил Семь Королевств Вестероса и создал Железный трон. Сценарий поручен Бо Уиллимону — шоураннеру «Карточного домика» и автору сериала «Андор» по «Звездным войнам». Иных деталей, включая режиссера и актерский состав, студия пока не сообщила.

Франшиза продолжает развиваться: летом ожидается третий сезон приквела «Дом Дракона», а HBO уже заказал второй сезон «Рыцаря Семи Королевств». История Эйгона ранее была описана Мартином в книге «Пламя и кровь».

Милена Двойченкова