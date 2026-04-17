|п| — продают и показывают

Ярмарка проходит в торговой галерее квартала «Золотой» на Софийской набережной. Этот ее выпуск посвящен роли галерей в формировании ценности художественных произведений. Зачем поднята и как раскрывается эта тема на ярмарке и кто уже стал ее триумфатором — в материале Weekend.

Текст: Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Даниил Прудников Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Даниил Прудников Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коля Казеев Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Денис Лапшин Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Антон Доников Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Денис Лапшин Следующая фотография 1 / 6 Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Даниил Прудников Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Даниил Прудников Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коля Казеев Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Денис Лапшин Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Антон Доников Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Денис Лапшин

Ярмарка современного искусства |catalog| инициирована и организована галеристами Александром Шаровым (11.12), Дмитрием Ханкиным (галерея «Триумф»), Алиной Крюковой (а—с—t—р—а), основателем ЦСИ «Винзавод» Софьей Троценко и проводится при поддержке Ассоциации галерей (АГА).

Первый выпуск ярмарки прошел в декабре 2023 года.

«Художник может сам участвовать в ярмарке? Снять стенд, продавать свое искусство?» — спрашивает меня коллега, выслушав рассказ о моем походе на |catalog| в рамках предпоказа для журналистов. Удивительно, но ярмарка современного искусства, открытая для широкой публики и коллекционеров с 17 по 19 апреля — в этом году в пятый раз, как раз подробно отвечает на этот вопрос. А именно — намерена говорить много и подробно про роль галерей в жизни художников и их произведений.

Тема ярмарки заявлена в виде формулы: вес + размер + хрупкость = ценность. Организаторы |catalog| еще на этапе анонсирования обращали внимание на то, что намерены акцентироваться на роли галерей в формировании этой самой ценности. А складывается она из публичности, читай — известности произведений, то есть присутствия на выставках, в музейных и частных коллекциях, из их освещения в прессе и литературе, из образа стоящего за ними художника или коллектива творцов и их присутствия в медиаполе. Именно решением всех этих задач и занимаются галереи.

Может ли все это делать сам автор произведений? Конечно да, ведь что ему мешает общаться с прессой, договариваться с площадками о выставках, выступать на публичных мероприятиях, ездить по стране и миру с работами? На первый взгляд, разве что количество часов в сутках. Но если начать разбираться, то всплывет многое: и недостаток контактов — в медиа, издательском и кураторском деле, музейной и фотографической среде,— и незнание законов рынка, и неосведомленность о подводных течениях и новых веяниях. И это при том, что за скобками оставлено время на само творчество. Вроде бы простейшие, очевидные вещи. Но если вопросы задают, значит, тема требует более детального освещения.

Ответы — практически на каждом стенде ярмарки, а их больше 50.

Участники |catalog| Галерея 11.12, Галерея 9Б (Нижний Новгород), 3L Gallery, галерея М2, а—с—t—р—а, «Арт-Объект» / Art Object (Владивосток), Artstory, галерея Anna Nova, Booroom, DiDi Gallery, Hidden Place, галерея Heritage, newnow, pop/off/art, галерея Pennlab, Sistema Gallery, Tomo, Yoomoota, «Арт&Брют» / Art&Brut, «АртЗИП», Askeri Gallery, Галерея Анастасии Постригай, галерея «Арка» (Владивосток), галерея «Березка» / Beriozka Gallery, «Восточная галерея», галерея «Вода» / Woda Gallery, галерея «Веллум», «Гридчинхолл», галерея «Голос» / Voice Gallery (Калуга), галерея «Грабарь», галерея «Джессика», «Е.К.АртБюро», Галерея Евгения Жудрова (Казань), Галерея Евгения Шутко, «ИнГаллери» / InGallery, «КГалерея» / KGallery, галерея «КультПроект», Крокин-галерея, Культурный проект «Союз», галерея «Луч», галерея «Люмьер», Галерея Марины Гисич, галерея «Мирас» (Уфа), НЭЙМ-галерея / NAMEgallery, Галерея Погодиной, галерея «Пальто», «ПиранезиЛаб», СЭТ / SET Projects, Галерея Тотибадзе, галерея «Триумф», «Тираж 1/1», галерея «Х.Л.А.М.» (Воронеж), галерея Школы дизайна НИУ ВШЭ / HSE Art Gallery, «Шмуклер», «Шифт» / Shift.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ярмарка современного искусства |catalog| 5. Лучший стенд выпуска — галерея «Триумф» Фото: Евгения Баранова Ярмарка современного искусства |catalog| 5. Лучший стенд выпуска — галерея «Триумф» Фото: Евгения Баранова Ярмарка современного искусства |catalog| 5. Лучший стенд выпуска — галерея «Триумф» Фото: Евгения Баранова Ярмарка современного искусства |catalog| 5. Лучший стенд выпуска — галерея «Триумф» Фото: Евгения Баранова Следующая фотография 1 / 4 Ярмарка современного искусства |catalog| 5. Лучший стенд выпуска — галерея «Триумф» Фото: Евгения Баранова Ярмарка современного искусства |catalog| 5. Лучший стенд выпуска — галерея «Триумф» Фото: Евгения Баранова Ярмарка современного искусства |catalog| 5. Лучший стенд выпуска — галерея «Триумф» Фото: Евгения Баранова Ярмарка современного искусства |catalog| 5. Лучший стенд выпуска — галерея «Триумф» Фото: Евгения Баранова

А имен представленных на них художников — число трехзначное. Среди них и творящие сегодня, совсем молодые и уже отмеченные признанием и премиями, и работавшие 100 лет назад, и те, кого относят к современным художникам, но их уже нет с нами.

Галерея Кристины Краснянской Heritage впечатляет творчеством художницы и экспериментатора эпохи оттепели Анны Андреевой, представительницы советского оп-арта. А pop/off/art Сергея Попова решила представить чуть более поздний период, потому на их стенде — Владимир Куприянов, Владимир Потапов, Михаил Рогинский, Альберт Солдатов, Ольга Чернышова. Она же есть и у «ПиранезиЛаб».

Sistema продвигает молодежь: Яков Хомич, Дарья Пасечник и Миша Бурый, а рядом вечно юный Сергей Бугаев-Африка. Яков Хомич есть и на стенде галереи Art&Brut, а рядом — керамика Алины Золотых и живопись Екатерины Пугачевой и других.

Аукционный дом ON впечатляет звездным списком: Никита Алексеев, Олег Васильев, Андрей Гросицкий, Анатолий Зверев, Лидия Мастеркова, Эрнст Неизвестный, Владимир Немухин, Василий Ситников и даже Виктор Цой с рисунком цветными ручками. Проект Алины Крюковой a—с—t—р—a — показывает уже звучащих на рынке Марину Бусел, Валентина Коржова.

Нижегородская галерея и арт-резиденция Галерея 9Б показывает молодежь: команду Bomse, Стаса Стима. Воронежская галерея современного искусства «Х.Л.А.М.» ограничилась масштабными картинами-макетами Ивана Горшкова. «Гридчинхолл» представляет удивительные мозаики Владимира Грига. В центре стенда галереи «Грабарь» — инсталляция с работами керамиста Веры Вальтер, а по стенам — Павел Пепперштейн, Александра Паперно, Мила Гущина, Юлия Вирко, Анна Быстрова.

Галерея «Люмьер» посвятила экспозицию движению в фотографии. А на стенде аукционного дома Vladey будто движется то, что совсем к тому не предназначено: гнутые рельсы Владимира Логутова словно танцуют в окружении полотен Олега Целкова, Валерия Чтака, Эрика Булатова, Петра Беленка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 6 Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Галерист Марина Гисич объясняет, как устроен стенд ее институции: «В этом году у ярмарки есть красивая и честная формула: “вес + размер + хрупкость = ценность“. Для нас ценность никогда не была внутри предмета — она всегда была в отношениях. Между художником и зрителем, между галереей и институцией, между прошлым и настоящим. И наш стенд — это попытка показать, как именно эта невидимая механика работает. Мы “распаковываем“ художников, с которыми давно и глубоко вместе: через выставки, резиденции, книги, долгий диалог с музеями. И в этот раз построили стенд как многослойную сцену». А на ней — Александр Шишкин-Хокусай, Никита Пирумов, Константин фон Рибен и многие другие.

Александр Петрелли на стенде своей галереи «Пальто» сделал копию себя — фигуру с выдающимся носом и распахнутым пальто, на подкладке которого экспонирует работы. Но некоторые представленные им художники на одежду не помещаются и потому оказались на стенах: Константин Звездочетов, Франциско Инфанте-Арана, Ирина Корина, Валерий Кошляков. А в центре, конечно, «Любовь» Сергея Шеховцова.

Петербургская Anna Nova привезла уже известных художников с невских берегов — Александру Гарт и Дениса Патракеева, объединив живопись и скульптуру. Еще одна институция Северной столицы, DiDi Gallery, заходит с тканей — у них много вышивки Саши Браулова, но также есть живопись и малая пластика Данила Дэге. А KGallery с набережной Мойки показывает рядом художников, между работами которых 100 лет: Мстислава Добужинского и Максима Савву. Ребята из питерской галереи «Паразит» продают сами себя — это пример, когда художники создали объединение для самопродвижения. На стенде меня встретил Коля Садовник. «Вот работаем, продаем. Трудно».

Коллекционер и блогер Татьяна Столяр на следующий день после предпоказа ярмарки вывешивает в сети фотографию себя, лежащей дома на полу без сил,— она впервые выступила как галерист и продавала часть своей коллекции. И признается, что нагрузка при общении с гостями непомерная — она такой не ожидала.

Тому, какая работа скрыта за формированием той самой ценности произведений, которой заняты галереи, посвящена и событийная программа ярмарки. Наталья Григорьева-Литвинская представит издательскую программу галереи «Люмьер», Ad Marginem с галеристом Сергеем Поповым поговорят, как устроены арт-издательства. А маркетолог галереи Anna Nova Мария Ковалева расскажет о том, как документируются современное искусство и художественные процессы в формате кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 6 Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Ярмарка современного искусства |catalog| 5 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Инициатива этого года на ярмарке |catalog| — программы поддержки инициатив галерей |с| — след. «Ярмарка как бы обрастает различными формами взаимодействия, поддержки и расширения сообщества, что, конечно, свидетельствует о ее развитии. Этот год уже показал, что экономически будет непростым, поэтому логично, что ярмарка как ключевой инструмент арт-рынка наравне с галереями ищет и находит варианты поддержки. У этих инициатив есть символический капитал, который позволяет чувствовать себя увереннее и понимать, что твои усилия получили высокую оценку профессионального сообщества»,— говорит Софья Троценко.

В рамках программы выбираются победители в двух номинациях: «Лучший стенд выпуска» — тут отмечается галерея, которая наиболее интересно экспозиционно проявилась на ярмарке, и «Вклад в развитие художественной среды» — так оценивается галерея, которая своей программной деятельностью создала значимое для всех событие либо запустила позитивные изменения в развитии индустрии за последние полгода. В обоих случаях лидеров выявляет голосование галерей — участниц ярмарки. И лучшим стендом апрельского выпуска-2026 уже признана галерея «Триумф» — победитель был объявлен на старте ярмарки в день предпоказа. Награду получило кураторское высказывание об отношении к неизвестному, собранное в затемненном пространстве из работ шести художников. В центре — керамическая инсталляция Эльзы Гийом в традиции вундеркамер; вокруг — живопись Гён Су Ана из проекта «Ночь коротка», фотографические объекты Димы Филиппова, графика Николая Онищенко, скульптура Матильды Альбуи и потайная комната с кинетической звуковой инсталляцией Сергея Филатова.