Мерил Стрип и Анна Винтур могут быть родственницами

Звезда «Дьявола носит Prada» и экс-главред журнала Vogue, чей образ лег в основу культовой роли,— возможно, кровные родственницы. Генеалогический анализ, проведенный компанией Ancestry, подтвердил, что 76-летние женщины являются шестиюродными сестрами — у них общие прапрапрадедушка и -бабушка. Представители знаменитостей пока не комментировали эту новость.

Мерил Стрип в 2024 году Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Анна Винтур в 2024 году Фото: Andrew Kelly / Reuters

Стрип выросла в Нью-Джерси, а Винтур — в Лондоне, однако корни их семей ведут в Пенсильванию. Именно там жили предки актрисы по материнской линии, а также бабушка Винтур. По иронии судьбы Лорен Вайсбергер, автор книги «Дьявол носит Prada», тоже родом из этого штата. Стрип вернется к роли редактора Миранды Пристли в сиквеле, который выйдет в мировой прокат 1 мая.

Милена Двойченкова