Это сильнее меня

На этой неделе, помимо арт-хита «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном, можно посмотреть еще три очень разных фильма о столкновениях с более сильными сущностями.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Северная станция». Режиссер Сергей Овечко, 2025

Фото: K24 Кадр из фильма «Северная станция». Режиссер Сергей Овечко, 2025

Фото: K24

«Северная станция»

Режиссер Сергей Овечко

Примерная студентка биофака Света (Дарья Алыпова) проходит выездную практику под руководством высокомерного, но проявляющего к ней недвусмысленный интерес Рудина (Максим Севриновский). Годы спустя к нечастной, нереализовавшейся и не любящей ворошить прошлое Свете обращаются с предложением осудить Рудина, обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах.

Режиссерский дебют Сергея Овечко вызывал споры и конфликты еще с момента питчинга на сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют» в 2022 году. Фестивальные показы проходили тоже шумно и нервно: но, несмотря на возмущения критиков (в первую и единственную очередь этической стороной: «Режиссер-мужчина оправдывает харассмент?», «А за кого болеет автор?»), наград и призов у картины уже хватит на целую полочку. Теперь же хочется, чтобы свой вердикт высказали зрители. Только они умеют разнимать драки между критиками и кинематографистами.

«Вампиры-зомби... из космоса!»

Режиссер Майкл Стасько

В 1957-м был запущен первый искусственный спутник на околоземную орбиту, но примерно тогда же случилось и куда более важное для нашей популяции событие. Граф Дракула планировал коварный план по превращению жителей американского городка Марлоу в армию зомбированных кровососов. Жаль, что в учебники истории это так и не попало.

Треш-кино имеет одну очень важную и недооцененную функцию — оно объединяет людей. Если вы хоть раз были в компании, дружно хохочущей над дешевыми спецэффектами, нарочито идиотским сюжетом и дурными отыгрышами артистов, то повторить такой опыт вам захочется не раз. Черно-белые, микробюджетные, но при этом сделанные с душой, озорством и огромной любовью к кино «Вампиры-зомби... из космоса!» —идеальный повод выбраться в кинотеатр с друзьями.

«Королек моей любви»

Режиссер Марюс Вайсберг

Бравый полисмен Рамаш (Демис Карибидис) следит за порядком в его родной Хурмаде. Но все меняется с приходом опасного бандита Шамара (Михаил Галустян), сумевшего не просто навести шуму, но и опорочить славное имя Рамаша. Кто бы знал, что Шамар является братом Рамаша, а также пешкой в хитром плане алчного покровителя Сандурлая (Артур Ваха)...

Вам не показалось: это пародия на болливудское кино. Но созданная с огромной любовью к этой сокровищнице мировой культуры и постановочным размахом голливудского кино. Последний раз комедиограф Марюс Вайсберг был в такой режиссерской форме и творил с таким вдохновением, работая над недооцененным и недопонятым фильмом «Гитлер, капут!» (2008). Вряд ли «Королек моей любви» столь же эффектно состарится с годами, но упускать это произведение из виду уж точно не стоит. Нечасто на больших экранах показывают драку человека с акулой, использование фруктов в качестве огнестрела, а также уничтожение автомобиля голыми руками. Хорошая хурма, надо брать.