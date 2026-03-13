«Яндекс» оцифрует два миллиона черновиков Льва Толстого

Компания «Яндекс» выступит генеральным цифровым партнером международного фонда «Наследие Л.Н. Толстого». В рамках сотрудничества, которое приурочили к 200-летию классика в 2028 году, планируют оцифровать рукописный фонд музея-заповедника «Ясная Поляна», насчитывающий около 2 млн листов.

Фото: Владимир Чертков / Государственный музей Л. Н. Толстого

Материалы используют при создании музея рукописей Толстого. «Яндекс» и фонд также займутся разработкой цифровой экосистемы наследия писателя: с помощью искусственного интеллекта обработают фотографии из архива, синтезируют голос классика, а также создадут виртуальный мир по мотивам его произведений. В компании отметили, что благодаря этому проекту уникальные документы из музейных архивов станут доступны онлайн.

Основой для экосистемы станет проект «Слово Толстого» — цифровой путеводитель по наследию писателя, созданный на основе полного 90-томного собрания сочинений. Ресурс обеспечивает удобную навигацию по объемному корпусу текстов, поиск по произведениям, а также содержит справочные материалы для исследователей и широкой аудитории. В 2024 году на сайте появилась цифровая хроника жизни Толстого в формате интерактивного таймлайна.

Подробнее об обстоятельствах ухода Толстого из Ясной Поляны — в совместном материале Weekend и сайта «Слово Толстого».

Милена Двойченкова