Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

«Яндекс» оцифрует два миллиона черновиков Льва Толстого

Компания «Яндекс» выступит генеральным цифровым партнером международного фонда «Наследие Л.Н. Толстого». В рамках сотрудничества, которое приурочили к 200-летию классика в 2028 году, планируют оцифровать рукописный фонд музея-заповедника «Ясная Поляна», насчитывающий около 2 млн листов.

Фото: Владимир Чертков / Государственный музей Л. Н. Толстого

Фото: Владимир Чертков / Государственный музей Л. Н. Толстого

Материалы используют при создании музея рукописей Толстого. «Яндекс» и фонд также займутся разработкой цифровой экосистемы наследия писателя: с помощью искусственного интеллекта обработают фотографии из архива, синтезируют голос классика, а также создадут виртуальный мир по мотивам его произведений. В компании отметили, что благодаря этому проекту уникальные документы из музейных архивов станут доступны онлайн.

Основой для экосистемы станет проект «Слово Толстого» — цифровой путеводитель по наследию писателя, созданный на основе полного 90-томного собрания сочинений. Ресурс обеспечивает удобную навигацию по объемному корпусу текстов, поиск по произведениям, а также содержит справочные материалы для исследователей и широкой аудитории. В 2024 году на сайте появилась цифровая хроника жизни Толстого в формате интерактивного таймлайна.

Подробнее об обстоятельствах ухода Толстого из Ясной Поляны — в совместном материале Weekend и сайта «Слово Толстого».

Милена Двойченкова

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года в дворянской семье Толстых, их род известен с 1351 года. В возрасте 16 лет он поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, затем перевелся на юридический факультет, где проучился неполных два года: занятия не вызывали у него интереса

Фото: РИА НОВОСТИ

Толстой два года воевал на Кавказе, был офицером в Дунайской армии, участвовал в сражении при Ольтенице и в осаде Силистрии, но литературную славу ему принесла служба в осажденном Севастополе в 1855 году. «Севастопольские рассказы», напечатанные в издаваемом Николаем Некрасовым журнале «Современнике», стали главным литературным событием года. Первый же рассказ был замечен императором Александром II, тот велел беречь талантливого офицера и дать ему возможность писать о ходе военных действий

Фото: Bibliotheque nationale de France

После отставки Лев Толстой вернулся в родовое имение Ясная Поляна, занялся хозяйством, выкупил окрестные земли. К 1860 году в Ясной Поляне содержали более 300 свиней, десятки коров, сотни породистых овец, имелись пасека, винокурня и огромный фруктовый сад. Особенно бойко продавалась продукция местной маслобойни. Прибыль Толстой использовал для покупки земель. И не прогадал — все затраты с лихвой окупили позднее урожаи зерна

Фото: РИА НОВОСТИ

«Непротивление злу насилием», а также всепрощение, любовь, самосовершенствование стали основой толстовского учения. Писатель читал церковные тексты в оригинале, для чего изучил древнегреческий и древнееврейский языки. В России возникло множество коммун толстовцев. Влияние учения Толстого испытали на себе Иван Бунин, Николай Лесков, Махатма Ганди. В 1897 году толстовство в России было объявлено сектой, позже Синод объявил об отлучении Льва Толстого от церкви

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Свои переживания и моральные терзания Лев Толстой откровенно описывал в «Дневниках». Из них мы узнаем, что в 16 лет Толстой расстался с невинностью в публичном доме, а позже забавлялся с яснополянскими крестьянками (об одной из них написана повесть «Дьявол»). А его «Крейцерова соната» послужила поводом к широкому обсуждению вопросов половой морали. Последний ребенок у Льва Толстого родился, когда писателю было 60 лет, но умер в детстве. Все же у него было 14 детей
На фото Лев Толстой и его сын Лев Львович

Фото: Софья Толстая/ Фотоархив журнала «Огонек»

Со своей женой Софьей Берс Лев Толстой познакомился, когда ей было семнадцать, а ему тридцать четыре. Софья родила Толстому 13 детей, из которых 5 умерли в юном возрасте. В 2010 году в мире насчитывалось более 350 потомков графа Толстого
На фото: Лев Толстой с дочерью Татьяной

Фото: РИА НОВОСТИ

В отношениях с издателями Лев Толстой был прагматичен. Он сам определял сумму гонораров, требовал их вперед и расторгал договоры, если был чем-то недоволен. Вместе с женой, которая помогала ему работать над рукописями (неизвестно, сколько раз Софья переписала «Войну и мир» — от 6 до 14 раз), вела бухгалтерию, вычитывала типографские гранки. Толстой образовал сверхприбыльное литературное предприятие. За свое собрание сочинений в 11 частях он получил 25 тыс. рублей
На фото: Лев Толстой играет в шахматы с сыном своего друга и издателя Владимира Черткова

Фото: РИА НОВОСТИ

В старости Лев Толстой пренебрежительно отзывался обо всем написанном за годы творчества, говоря, что его главное произведение — азбука для яснополянской школы

Фото: РИА НОВОСТИ

Школа для крестьянских детей в Ясной Поляне, которую Лев Толстой открыл в 1859 году, стала событием общественной жизни России. Народная школа, считал Толстой, должна давать детям знание грамоты, учить счету и Закону Божьему. Сам писатель преподавал математику, физику, историю.
На фото: Лев Толстой с внуками Соней и Ильей

Фото: РИА НОВОСТИ

Стареющий Толстой скептически относился к своим романам, в том числе к «Войне и миру». В 1871 году он отправил Афанасию Фету письмо: «Как я счастлив, что писать дребедени многословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану». Запись в его дневнике в 1908 году гласит: «Люди любят меня за те пустяки — „Война и мир“ и т. п., которые им кажутся очень важными»

Фото: РИА НОВОСТИ

Лев Толстой был первым русским писателем, сделавшим частную жизнь достоянием общественности. В присутствии корреспондентов Толстой косит, пашет, обличает государство и церковь, кается в дворянском происхождении, выступает против смертной казни. В газетах тех лет было напечатано огромное число отчетов о посещении Толстым школ, психиатрических лечебниц и художественных выставок. Для писателя подобная деятельность была способом популяризации его учения
На фото: Лев Толстой и секретарь Толстого Валентин Булгаков

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Лев Толстой был вегетарианцем. Свой выбор он объяснял так: «Как можно надеяться, что на земле воцарится мир и процветание, если наши тела являются живыми могилами, в которых погребены убитые животные?» В 1910 году уже незадолго о смерти писатель неоднократно выражал надежду на то, что через 80 лет все люди станут вегетарианцами и что на мясоедение будут смотреть с таким же отвращением, как и на людоедство

Фото: РИА НОВОСТИ

В 1906 году Толстой, узнавший о том, что он выдвинут на получение Нобелевской премии, отказался от нее. Свое нежелание писатель объяснял так: «Во-первых, это избавило меня от большого затруднения – распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых»

Фото: AP

Считается, что именно Толстой изобрел «толстовку» — широкую рубаху навыпуск. Современники вспоминали, что во время университетских каникул писатель гостил в Ясной Поляне, где ходил в каком-то «парусиновом балахоне». Позже «толстовки» стала шить его жена Софья. Они были в двух вариантах летнем и зимнем — соответственно из белого хлопка и темной шерсти

Фото: Agence de presse Meurisse

Захватившая Толстого ближе к зрелым годам идея опрощения — возврата к народной жизни, породила множество мифов и анекдотов и шуток. Современники с недоумением рассказывали, что граф ходит босой, пашет и косит, кладет печи в крестьянских домах, рубит дрова и шьет сапоги. Сам же Толстой очень серьезно и возвышенно относился к физическому труду, именуя писательство «барской забавой»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Лев Толстой был крайне азартен. Ему даже приписывают проигрыш в карты родовой усадьбы Ясная Поляна. На самом деле, фамильный дом он продал соседу под разбор и вывоз из-за отсутствия средств на его содержание. И семья в дальнейшем жила во флигеле, постепенно его расширяя. Но деньги от продажи Толстой, действительно, проиграл

Фото: РИА НОВОСТИ

Лев Толстой умер 20 ноября 1910 года на станции Астапово, где оказался, уйдя из дома после ссоры с женой. В пути Толстой заболел воспалением легких. Его похороны 22 ноября в Ясной Поляне прошли не по православному обряду из-за его конфликта с церковью

Фото: Сергей Прокудин-Горский

Следующая фотография
1 / 17

Смотреть