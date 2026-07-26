Светская хроника

Гендиректор Государственного музея имени Л.Н. Толстого Владимир Толстой (в центре) и исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ), президент Российской академии художеств Василий Церетели (справа) на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства
Слева направо: директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина, директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры России Иван Лыкошин и исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ) и президент Российской академии художеств Василий Церетели на мероприятии
Слева направо: генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина и первый зам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов на мероприятии