Светская хроника

Слева направо: генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина и первый зам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов на мероприятии

Фото: Ирина Бужор / купить фото