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Светская хроника

20–26 июля

Юбилей хореографа Бориса Эйфмана, презентация новой формы футбольного клуба «Динамо» и другие события — в фотогалерее Weekend.
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Директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина на праздновании 45-летия музея

Директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина на праздновании 45-летия музея

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор Государственного музея имени Л.Н. Толстого Владимир Толстой на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Генеральный директор Государственного музея имени Л.Н. Толстого Владимир Толстой на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор Государственного музея имени Л.Н. Толстого Владимир Толстой (в центре) и исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ), президент Российской академии художеств Василий Церетели (справа) на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Гендиректор Государственного музея имени Л.Н. Толстого Владимир Толстой (в центре) и исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ), президент Российской академии художеств Василий Церетели (справа) на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина, директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры России Иван Лыкошин и исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ) и президент Российской академии художеств Василий Церетели на мероприятии

Слева направо: директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина, директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры России Иван Лыкошин и исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ) и президент Российской академии художеств Василий Церетели на мероприятии

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Оперная певица Хибла Герзмава выступает на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Оперная певица Хибла Герзмава выступает на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Джазовый музыкант, руководитель Большого джазового оркестра Петр Востоков на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Джазовый музыкант, руководитель Большого джазового оркестра Петр Востоков на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Художница Александра Фролова на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Художница Александра Фролова на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина и первый зам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов на мероприятии

Слева направо: генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина и первый зам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов на мероприятии

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Банщикова на праздничном ужине в честь 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Актриса Анна Банщикова на праздничном ужине в честь 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Архитектор, художник Юрий Аввакумов (слева) на праздничном ужине в честь 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Архитектор, художник Юрий Аввакумов (слева) на праздничном ужине в честь 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Хореограф Борис Эйфман на своем юбилее, который прошел в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко

Хореограф Борис Эйфман на своем юбилее, который прошел в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор АНО «Общественное телевидение России» Виталий Игнатенко на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Гендиректор АНО «Общественное телевидение России» Виталий Игнатенко на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Мария Абашова на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Мария Абашова на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин (слева) и председатель правления ОАО «Альфа Банк» Андрей Соколов на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин (слева) и председатель правления ОАО «Альфа Банк» Андрей Соколов на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель гендиректора Первого канала, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Заместитель гендиректора Первого канала, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (в центре) и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (в центре) и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Табаков и кинопродюсер Ксения Ермоленко на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Актер Павел Табаков и кинопродюсер Ксения Ермоленко на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Александр Винокуров на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Бизнесмен Александр Винокуров на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Марина Зудина на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Актриса Марина Зудина на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель СТД России, худрук Московского театра Олега Табакова, директор театра «Современник» Владимир Машков на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Председатель СТД России, худрук Московского театра Олега Табакова, директор театра «Современник» Владимир Машков на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Хореограф Борис Эйфман на своем юбилее

Хореограф Борис Эйфман на своем юбилее

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров Российской экономической школы (РЭШ) Алексей Кудрин на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Председатель совета директоров Российской экономической школы (РЭШ) Алексей Кудрин на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Теннисистка Светлана Кузнецова на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Теннисистка Светлана Кузнецова на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (слева) и тренер Юрий Семин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (слева) и тренер Юрий Семин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Теннисистка Светлана Кузнецова и журналист Павел Камин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Теннисистка Светлана Кузнецова и журналист Павел Камин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух (слева) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух (слева) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Юлия Бордовских на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Телеведущая Юлия Бордовских на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Спортсмен Даниил Фомин (справа) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Спортсмен Даниил Фомин (справа) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Игроки команды «Динамо» на презентации новой спортивной формы

Игроки команды «Динамо» на презентации новой спортивной формы

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Участник комического театра «Квартет И» Камиль Ларин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Участник комического театра «Квартет И» Камиль Ларин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Главный тренер команды Сандро Шварц (в центре) и игрок Константин Тюкавин (справа) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Главный тренер команды Сандро Шварц (в центре) и игрок Константин Тюкавин (справа) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Наталья Медведева во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Актриса Наталья Медведева во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица Пелагея во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Певица Пелагея во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актриса Александра Ребенок во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Актриса Александра Ребенок во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Артем Ткаченко во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Актер Артем Ткаченко во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Телеведущая Яна Чурикова во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Продюсер Лина Арифулина во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Продюсер Лина Арифулина во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Справа налево: режиссер Денис Виленкин, певица Пелагея и актер Кирилл Зайцев во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Справа налево: режиссер Денис Виленкин, певица Пелагея и актер Кирилл Зайцев во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина на праздновании 45-летия музея

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор Государственного музея имени Л.Н. Толстого Владимир Толстой на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор Государственного музея имени Л.Н. Толстого Владимир Толстой (в центре) и исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ), президент Российской академии художеств Василий Церетели (справа) на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина, директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры России Иван Лыкошин и исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММСИ) и президент Российской академии художеств Василий Церетели на мероприятии

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Оперная певица Хибла Герзмава выступает на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Джазовый музыкант, руководитель Большого джазового оркестра Петр Востоков на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Художница Александра Фролова на праздновании 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина и первый зам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов на мероприятии

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Банщикова на праздничном ужине в честь 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Архитектор, художник Юрий Аввакумов (слева) на праздничном ужине в честь 45-летия музея Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Хореограф Борис Эйфман на своем юбилее, который прошел в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор АНО «Общественное телевидение России» Виталий Игнатенко на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Мария Абашова на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин (слева) и председатель правления ОАО «Альфа Банк» Андрей Соколов на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель гендиректора Первого канала, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (в центре) и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Табаков и кинопродюсер Ксения Ермоленко на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Александр Винокуров на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Марина Зудина на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель СТД России, худрук Московского театра Олега Табакова, директор театра «Современник» Владимир Машков на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Хореограф Борис Эйфман на своем юбилее

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров Российской экономической школы (РЭШ) Алексей Кудрин на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Теннисистка Светлана Кузнецова на юбилее хореографа Бориса Эйфмана

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (слева) и тренер Юрий Семин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Теннисистка Светлана Кузнецова и журналист Павел Камин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух (слева) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Юлия Бордовских на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Спортсмен Даниил Фомин (справа) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Игроки команды «Динамо» на презентации новой спортивной формы

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Участник комического театра «Квартет И» Камиль Ларин на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Главный тренер команды Сандро Шварц (в центре) и игрок Константин Тюкавин (справа) на презентации новой формы футбольного клуба «Динамо»

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Наталья Медведева во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица Пелагея во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актриса Александра Ребенок во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Артем Ткаченко во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Продюсер Лина Арифулина во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Справа налево: режиссер Денис Виленкин, певица Пелагея и актер Кирилл Зайцев во время съемки музыкальной комедии «Зубастая няня»

Фото: Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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