Шах и мат, искусство

Шахматный набор скульптора Тома Фридмана (2005) — автопортрет в миниатюре, где каждая фигура отсылает к одному из его знаменитых произведений. Ладья выполнена в виде упаковки зубной пасты Crest (Фридман делал скульптуры из упаковок от бытовых товаров), пешка — опрокинутый пластиковый король, иронично обыгрывающий иерархию фигур, а сам художник представлен миниатюрным автопортретом из пенопласта

Фото: Gary Tatintsian Gallery