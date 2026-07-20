Шах и мат, искусство

Шахматный набор из моржового клыка (Скандинавия или Восточная Англия, ок. 1150–1200). Фигуры высотой около 8 см изображают королевский двор XII века. Найдены в 1831 году в подземной камере вместе с другими предметами — предположительно, это был груз затонувшего судна
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The Trustees of the British Museum
Набор иранских шахмат XII века из камня, выполненный в персидской средневековой технике шатрандж. Так как ислам запрещает изображать человеческие фигуры и животных, здесь фигуры различаются лишь символическими намеками
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FIDE
Деревянный шахматный набор африканского народа канури (северо-восток Нигерии), 1912–1926 годы. Сохраняя особенности исламской шахматной традиции, набор отличается лишь символическим обозначением короля — белым кусочком ткани вокруг «шеи»
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The Trustees of the British Museum
Бронзовый шахматный набор из Буркина-Фасо (бывшая Верхняя Вольта), подаренный Шахматной федерации СССР в 1972 году. Фигуры изображают неизвестных божеств и странных животных — их смысл до сих пор остается загадкой для антропологов
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FIDE
Шахматный набор, подаренный лидером Китая Мао Цзэдуном профессору Владимиру Василенко в 1952 году, был конфискован при аресте его владельца по «делу врачей». В конце 1950-х врача освободили и вернули набор. В 2014 году благодаря гроссмейстеру Юрию Авербаху он стал частью музейной коллекции
Фото:
FIDE
Шахматный набор, подаренный лидером Китая Мао Цзэдуном профессору Владимиру Василенко в 1952 году
Фото:
FIDE
Шахматный набор «Селена» (СССР, сандаловое дерево). Такое название получил один из первых стандартизированных дизайнов шахматных фигур — по трактату герцога Брауншвейг-Люнебургского, изданному в 1616 году под псевдонимом Густав Селенус. Фигуры — изящные, вытянутые, с ажурными узорами, за что их называли «садовыми» или «тюльпановыми»
Фото:
FIDE
Шахматы Barleycorn (Англия, слоновая или коровья кость) — классический английский стиль, популярный в первой половине XIX века, предшествовавший появлению стаунтоновского дизайна. Главная особенность — характерный орнамент «ячменное зерно»: вертикальные насечки и стилизованные листья, покрывающие фигуры. Короли достигали высоты 12,5 см
Фото:
FIDE
Коллекционный набор шахмат Мана Рэя (Германия, бук) — дизайн, разработанный художником-дадаистом в 1920 году как посвящение его другу, художнику и шахматисту Марселю Дюшану
Фото:
MoMA Design Store
Шахматы скульптора Йозефа Хартвига (Германия, дерево, 1923–1924) — образец стиля баухаус, где форма каждой фигуры отражает ее ход на доске. Слоны — крестообразные, кони — Г-образные, король — куб с повернутым верхом. По одной из версий, на идею дизайна Хартвига вдохновил шахматист и психоаналитик Григорий Зильбур
Фото:
Schaakengo.nl
Шахматный набор американского художника-авангардиста Мана Рэя (серебрение и оксидированная латунь, 1926), одного из основателей дадаизма. Фигуры предельно минималистичны: короли — пирамиды, ферзи — конусы, пешки — сферы
Фото:
Man Ray Trust / ARS, New York / ADAGP, Paris
Шахматный набор для игры в невесомости (СССР, 1970-е). Создан для первого в истории матча Земля — космос 9 июня 1970 года между экипажем «Союза-9» и наземными участниками. Инженер Михаил Клевцов спроектировал систему желобов и рельс вместо магнитов — чтобы фигуры не разлетались и не мешали работе оборудования корабля
Фото:
FIDE
Шахматная игра «Виктрикс» (СССР, фанера, 1928) — радикальная попытка «революционизировать» древнюю игру. Вместо монархических фигур — символы Красной Армии, доска на 100 клеток, а вместо классических короля и ферзя — «бывший король» и «бывший ферзь». В набор входят три новые фигуры с уникальными ходами: аэроплан, танк и пулемет
Фото:
FIDE
Фигуры для игры «Виктрикс»
Фото:
FIDE
Шахматный набор из медной проволоки (СССР, Воркута, 1970-е). Изготовлен заключенными в трудовых лагерях и тюрьмах региона
Фото:
FIDE
Шахматный набор Питера Ганина (США, 1939). Грузинско-американский скульптор прославился именно шахматными наборами, первым за сто лет введя в дизайн человеческие лица вместо абстрактных фигур. В 1960-х готические наборы стали культовыми в США
Фото:
Chess Antiques
Фигуры из набора «Classic» Питера Ганина (1961) использовались в сериале «Звездный путь» для трехмерных шахмат. В одной из фигур в виде человеческой головы узнается авторский почерк скульптора
Фото:
Paramount Television
Доска для трехмерной версии была изготовлена специально для сериала. Правила игры разработали позже: в 1975 году их предложил художник Франц Джозеф, а год спустя разработчик настольных игр Эндрю Бартмесс выпустил брошюру с руководством
Фото:
Paramount Television
Коллекция исторических шахматных наборов (слева направо): английский из слоновой кости по мотивам битвы при Константинополе; сиамский расписной, подаренный Людовику XIV в 1686 году; японский и китайский (король императора Тао-Кванга высотой почти 14 см); индийский XIX века; немецкий по иллюстрациям из книги Селена; французский полихромный 1750 года с королями в виде Луиса XI и Чарльза Лысого; керамический набор Питера Ганина 1940-х годов
Фото:
Life
Шахматный стол американского скульптора Исаму Ногути (1944), вдохновленный японским искусством и каллиграфией, собран без гвоздей и клея. Вместо клеток — поле из красных точек и полупрозрачных дисков. Создан для сюрреалистической выставки «Образы шахмат и позже выпускался компанией Herman Miller
Фото:
Christie`s
Шахматные фигуры к этому столу выполнены из плексигласа — красные и зеленые, вдохновленные индийскими наборами с рубинами и изумрудами. Каждая фигура — миниатюрная скульптура, ставшая прототипом для последующих работ художника Исаму Ногути
Фото:
Seattle Art Museum
Шахматы запаха японской художницы Такэко Сайто. Все 32 фигуры — одинаковые деревянные кубики, и игрок может определить их только по запаху: внутри каждой спрятана своя специя
Фото:
Christie`s
Шахматный набор «Иное Королевство: Дихотомия» художника Taras Yoom был представлен на выставке в Париже в 2025 году. Концепция набора разыгрывает борьбу Света и Тьмы
Фото:
Yanko Design
Все фигуры созданы с помощью 3D-печати и ручной росписи в строгих черно-белых тонах. По замыслу автора, в этом мире нет места полутонам, и каждый ход становится этическим выбором — «или свет, или тьма»
Фото:
Yanko Design
«Современный набор шахмат» английской художницы Рэйчел Уитред, 2008 год. Вместо классических фигур — точные слепки с миниатюрной мебели и бытовых предметов 1950-х годов. Игровая доска выполнена из лоскутов цветного линолеума и ковролина, а сама концепция превращает шахматную партию в битву полов, где домашний мир становится ареной борьбы
Фото:
Gary Tatintsian Gallery
Шахматный набор братьев Чапман (Jake & Dinos Chapman). Классическая битва белых и черных фигур превращена в расово-политическое высказывание: все фигуры выполнены в виде их культовых манекенов «fuckface»
Фото:
Christie`s
Набор шахматистки Трейси Эмин (2008). Дорожный набор из мягкой сшитой доски и вышитого мешочка, отсылающий к вышитым доскам, в которые играли французские дворяне XVIII века в каретах
Фото:
@women__textileartists
Шахматный набор японской художницы Яёи Кусамы «Тыквенные шахматы» — вся партия спрятана внутри большой белой кожаной тыквы, раскрывающейся подобно шкатулке. Поле и 32 фигуры выполнены из расписного фарфора фабрики Villeroy & Boch: одна армия золотая, другая — красно-белая. Вместо классических силуэтов — абстрактные формы, покрытые знаменитым горохом Кусамы
Фото:
Gary Tatintsian Gallery
«Тыквенные шахматы» Яёи Кусамы
Фото:
Gary Tatintsian Gallery
Шахматный набор американского дизайнера Барбары Крюгер «Untitled (You Feel Comfortable Losing)» (2006) — доска представляет собой крупный план лица, поверх которого нанесена сетка игрового поля. Фигуры выполнены из прочного материала Corian, а внутри каждой спрятан миниатюрный динамик
Фото:
Gary Tatintsian Gallery
Это первые в мире говорящие шахматы: при каждом ходе фигура произносит фирменные едкие вопросы Крюгер — «What's up with your hair?» (Что с твоей прической?) или «Do you feel comfortable losing?» (Тебе комфортно проигрывать?)
Фото:
Gary Tatintsian Gallery
Шахматный набор скульптора Тома Фридмана (2005) — автопортрет в миниатюре, где каждая фигура отсылает к одному из его знаменитых произведений. Ладья выполнена в виде упаковки зубной пасты Crest (Фридман делал скульптуры из упаковок от бытовых товаров), пешка — опрокинутый пластиковый король, иронично обыгрывающий иерархию фигур, а сам художник представлен миниатюрным автопортретом из пенопласта
Фото:
Gary Tatintsian Gallery
Шахматный набор художника Мэтью Ронай (2000-е). В нем высокое искусство шахмат сталкивается с бытовой реальностью
Фото:
Gary Tatintsian Gallery
Шахматный набор Cartier Geometrique — доска из лакированного дерева темно-синего и светло-синего цвета с золотой отделкой. Фигуры выполнены из лакированного дерева и замши
Фото:
Cartier
Skyline Chess — проект дизайнеров Ian Flood и Chris Prosser (2017). Наборы вдохновлены архитектурой 12 городов мира, включая Нью-Йорк, Париж, Дубай и Рим
Фото:
Skyline Chess
Магнитный мини-шахматный набор Hermes выполнен из красного дерева и кассии. Съемный ремешок из кожи тауриллон позволяет использовать крышку в качестве подставки для игры
Фото:
Hermes
Шахматный кейс Louis Vuitton. На внешней поверхности нанесена шахматная сетка, превращающая футляр в игровое поле. Внутри 32 фигуры из бука и ореха