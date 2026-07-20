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«Наши несовершенства делают нас уникальными и красивыми»

Жизель Бюндхен исполнилось 46 лет

20 июля 1980 года родилась Жизель Бюндхен — бразильская супермодель, которую Vogue связывал с завершением эпохи «героинового шика». Она в течение 15 лет возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых моделей Forbes, стала Послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде и автором двух бестселлеров. Как волейбол уступил место подиуму, а модельная карьера — экологическим и предпринимательским проектам,— в фотогалерее Weekend.
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На показе Victoria’s Secret в голливудском Kodak Theatre, 2006 год. «Для меня выход на подиум никогда не сводился только к одежде — он был про уверенность в себе»,— говорила Бюндхен. Этот показ стал для нее последним у бренда

На показе Victoria’s Secret в голливудском Kodak Theatre, 2006 год. «Для меня выход на подиум никогда не сводился только к одежде — он был про уверенность в себе»,— говорила Бюндхен. Этот показ стал для нее последним у бренда

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

С модельером Каролиной Эррерой и сотрудниками ее ателье на примерке осенней коллекции Carolina Herrera, 1996 год. Пятнадцатилетняя Бюндхен почти не говорила по-английски, Эррера перешла на испанский, чтобы ее поддержать

С модельером Каролиной Эррерой и сотрудниками ее ателье на примерке осенней коллекции Carolina Herrera, 1996 год. Пятнадцатилетняя Бюндхен почти не говорила по-английски, Эррера перешла на испанский, чтобы ее поддержать

Фото: George Chinsee / WWD / Penske Media / Getty Images

На показе осенней коллекции Zoomp в рамках Morumbi Fashion в Сан-Паулу, 2000 год. К этому моменту Бюндхен уже получила награду VH1/Vogue «Модель года», а за один выход на бразильский подиум ей, по данным Reuters, заплатили $30 тыс.

На показе осенней коллекции Zoomp в рамках Morumbi Fashion в Сан-Паулу, 2000 год. К этому моменту Бюндхен уже получила награду VH1/Vogue «Модель года», а за один выход на бразильский подиум ей, по данным Reuters, заплатили $30 тыс.

Фото: Reuters

На съемке фотографа Дэвида Симса для журнала i-D, 1998 год. В тот сезон Бюндхен также появилась на обложках британского Vogue и Vogue Paris. Годом позже американский Vogue представил ее как «возвращение сексуальной модели»: ее спортивная фигура и энергичная манера противопоставлялись господствовавшему в моде «героиновому шику»

На съемке фотографа Дэвида Симса для журнала i-D, 1998 год. В тот сезон Бюндхен также появилась на обложках британского Vogue и Vogue Paris. Годом позже американский Vogue представил ее как «возвращение сексуальной модели»: ее спортивная фигура и энергичная манера противопоставлялись господствовавшему в моде «героиновому шику»

Фото: David Sims / i-D

На показе весенне-летней коллекции Valentino в Париже, 1998 год. Прорывом для Бюндхен стал показ Александра Маккуина: после 42 отказов на лондонских кастингах дизайнер доверил ей пройти по мокрому подиуму с раскрашенной белой краской грудью

На показе весенне-летней коллекции Valentino в Париже, 1998 год. Прорывом для Бюндхен стал показ Александра Маккуина: после 42 отказов на лондонских кастингах дизайнер доверил ей пройти по мокрому подиуму с раскрашенной белой краской грудью

Фото: Alexis DUCLOS / Gamma-Rapho / Getty Images

На запуске рекламной кампании сандалий Ipanema в Сан-Паулу, 2002 год. Проект с Grendene стал отдельным источником дохода для модели

На запуске рекламной кампании сандалий Ipanema в Сан-Паулу, 2002 год. Проект с Grendene стал отдельным источником дохода для модели

Фото: Inacio Teixeira / Reuters

Со стилистом за кулисами показа Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2003 год. Пятилетний контракт модели с брендом оценивался Forbes в $25 млн и на момент подписания был крупнейшим в ее карьере

Со стилистом за кулисами показа Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2003 год. Пятилетний контракт модели с брендом оценивался Forbes в $25 млн и на момент подписания был крупнейшим в ее карьере

Фото: Reuters

С актером Леонардо Ди Каприо на вручении «Оскара»: он претендовал на награду за главную роль в фильме «Авиатор» (2004). Бюндхен и Ди Каприо встречались около пяти лет и расстались вскоре после этого выхода

С актером Леонардо Ди Каприо на вручении «Оскара»: он претендовал на награду за главную роль в фильме «Авиатор» (2004). Бюндхен и Ди Каприо встречались около пяти лет и расстались вскоре после этого выхода

Фото: Mike Blake / Reuters

В окружении активистов PETA на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2002 год. Они протестовали против контракта Бюндхен с меховой маркой Blackglama. Модель позднее извинилась перед организацией, отказалась от рекламы меха и называла эпизод поворотным

В окружении активистов PETA на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2002 год. Они протестовали против контракта Бюндхен с меховой маркой Blackglama. Модель позднее извинилась перед организацией, отказалась от рекламы меха и называла эпизод поворотным

Фото: Mike Segar / Reuters

На специальной репетиции школы самбы Mangueira в Рио-де-Жанейро, 2004 год. Бюндхен танцевала с одной из старейших школ города, но сам парад смотрела из VIP-ложи

На специальной репетиции школы самбы Mangueira в Рио-де-Жанейро, 2004 год. Бюндхен танцевала с одной из старейших школ города, но сам парад смотрела из VIP-ложи

Фото: Bruno Domingos / Reuters

С игроком в американский футбол Томом Брэди на балу Met Gala «Модель как муза: воплощая моду», 2009 год. Они поженились за два месяца до события; в браке родились сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк, спустя 13 лет супруги развелись

С игроком в американский футбол Томом Брэди на балу Met Gala «Модель как муза: воплощая моду», 2009 год. Они поженились за два месяца до события; в браке родились сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк, спустя 13 лет супруги развелись

Фото: Lucas Jackson / Reuters

На вечере Vogue Brasil в Сан-Паулу, посвященном десятилетию модельной карьеры, 2005 год. На заднем плане — первая обложка Бюндхен для журнала. Позднее она говорила: «Я не модель. Моделинг — это работа, которой я занимаюсь»

На вечере Vogue Brasil в Сан-Паулу, посвященном десятилетию модельной карьеры, 2005 год. На заднем плане — первая обложка Бюндхен для журнала. Позднее она говорила: «Я не модель. Моделинг — это работа, которой я занимаюсь»

Фото: Victor R. Caivano / AP

После пресс-конференции в Нью-Йорке, где Бюндхен представили послом доброй воли программы ООН по окружающей среде, 2009 год. В этом статусе она работала в Бразилии и Кении и продвигала кампании против вырубки лесов, загрязнения воды и незаконной торговли животными

После пресс-конференции в Нью-Йорке, где Бюндхен представили послом доброй воли программы ООН по окружающей среде, 2009 год. В этом статусе она работала в Бразилии и Кении и продвигала кампании против вырубки лесов, загрязнения воды и незаконной торговли животными

Фото: Eric Thayer / Reuters

С участницей парада школы Unidos de Vila Isabel на карнавале в самбодроме Рио-де-Жанейро, 2011 год. Бюндхен танцевала на финальной платформе, а школа по итогам конкурса заняла четвертое место

С участницей парада школы Unidos de Vila Isabel на карнавале в самбодроме Рио-де-Жанейро, 2011 год. Бюндхен танцевала на финальной платформе, а школа по итогам конкурса заняла четвертое место

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В витрине C&amp;A в Сан-Паулу на презентации собственной коллекции, 2011 год. Бюндхен выступила консультантом линейки из 100 предметов одежды, обуви и аксессуаров и за восемь минут показала покупателям два образа

В витрине C&A в Сан-Паулу на презентации собственной коллекции, 2011 год. Бюндхен выступила консультантом линейки из 100 предметов одежды, обуви и аксессуаров и за восемь минут показала покупателям два образа

Фото: Andre Penner / AP

У штаб-квартиры ЮНЕП в Найроби Бюндхен поливает посаженное дерево, 2012 год. Это был финал ее пятидневной поездки по Кении, где она знакомилась с малыми проектами гидро- и ветроэнергетики, биогаза и экономичных печей

У штаб-квартиры ЮНЕП в Найроби Бюндхен поливает посаженное дерево, 2012 год. Это был финал ее пятидневной поездки по Кении, где она знакомилась с малыми проектами гидро- и ветроэнергетики, биогаза и экономичных печей

Фото: Ben Curtis / AP

На презентации фотоальбома Gisele о 20-летней карьере в Сан-Паулу, 2015 год. В 536-страничное издание Taschen вошли более 300 снимков. Тысяча подписанных экземпляров по $700 была распродана еще до официального выхода

На презентации фотоальбома Gisele о 20-летней карьере в Сан-Паулу, 2015 год. В 536-страничное издание Taschen вошли более 300 снимков. Тысяча подписанных экземпляров по $700 была распродана еще до официального выхода

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

С дочерью Вивиан на Супербоуле после победы New England Patriots над Atlanta Falcons, 2017 год. Отец девочки, игрок в американский футбол Том Брэди, завоевал свой пятый титул и в четвертый раз был признан самым ценным игроком финала

С дочерью Вивиан на Супербоуле после победы New England Patriots над Atlanta Falcons, 2017 год. Отец девочки, игрок в американский футбол Том Брэди, завоевал свой пятый титул и в четвертый раз был признан самым ценным игроком финала

Фото: Matthew Emmons / USA TODAY Sports / Reuters

На Met Gala, приуроченном к выставке «Карл Лагерфельд: линия красоты», 2023 год. Бюндхен пришла в свадебном платье Chanel Haute Couture из весенней коллекции Карла Лагерфельда, в котором уже снималась 16 лет назад. Сейчас она замужем за инструктором по джиу-джитсу Жоакимом Валенте, у пары растет сын. Всего у модели трое детей

На Met Gala, приуроченном к выставке «Карл Лагерфельд: линия красоты», 2023 год. Бюндхен пришла в свадебном платье Chanel Haute Couture из весенней коллекции Карла Лагерфельда, в котором уже снималась 16 лет назад. Сейчас она замужем за инструктором по джиу-джитсу Жоакимом Валенте, у пары растет сын. Всего у модели трое детей

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

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На показе Victoria’s Secret в голливудском Kodak Theatre, 2006 год. «Для меня выход на подиум никогда не сводился только к одежде — он был про уверенность в себе»,— говорила Бюндхен. Этот показ стал для нее последним у бренда

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

С модельером Каролиной Эррерой и сотрудниками ее ателье на примерке осенней коллекции Carolina Herrera, 1996 год. Пятнадцатилетняя Бюндхен почти не говорила по-английски, Эррера перешла на испанский, чтобы ее поддержать

Фото: George Chinsee / WWD / Penske Media / Getty Images

На показе осенней коллекции Zoomp в рамках Morumbi Fashion в Сан-Паулу, 2000 год. К этому моменту Бюндхен уже получила награду VH1/Vogue «Модель года», а за один выход на бразильский подиум ей, по данным Reuters, заплатили $30 тыс.

Фото: Reuters

На съемке фотографа Дэвида Симса для журнала i-D, 1998 год. В тот сезон Бюндхен также появилась на обложках британского Vogue и Vogue Paris. Годом позже американский Vogue представил ее как «возвращение сексуальной модели»: ее спортивная фигура и энергичная манера противопоставлялись господствовавшему в моде «героиновому шику»

Фото: David Sims / i-D

На показе весенне-летней коллекции Valentino в Париже, 1998 год. Прорывом для Бюндхен стал показ Александра Маккуина: после 42 отказов на лондонских кастингах дизайнер доверил ей пройти по мокрому подиуму с раскрашенной белой краской грудью

Фото: Alexis DUCLOS / Gamma-Rapho / Getty Images

На запуске рекламной кампании сандалий Ipanema в Сан-Паулу, 2002 год. Проект с Grendene стал отдельным источником дохода для модели

Фото: Inacio Teixeira / Reuters

Со стилистом за кулисами показа Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2003 год. Пятилетний контракт модели с брендом оценивался Forbes в $25 млн и на момент подписания был крупнейшим в ее карьере

Фото: Reuters

С актером Леонардо Ди Каприо на вручении «Оскара»: он претендовал на награду за главную роль в фильме «Авиатор» (2004). Бюндхен и Ди Каприо встречались около пяти лет и расстались вскоре после этого выхода

Фото: Mike Blake / Reuters

В окружении активистов PETA на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке, 2002 год. Они протестовали против контракта Бюндхен с меховой маркой Blackglama. Модель позднее извинилась перед организацией, отказалась от рекламы меха и называла эпизод поворотным

Фото: Mike Segar / Reuters

На специальной репетиции школы самбы Mangueira в Рио-де-Жанейро, 2004 год. Бюндхен танцевала с одной из старейших школ города, но сам парад смотрела из VIP-ложи

Фото: Bruno Domingos / Reuters

С игроком в американский футбол Томом Брэди на балу Met Gala «Модель как муза: воплощая моду», 2009 год. Они поженились за два месяца до события; в браке родились сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк, спустя 13 лет супруги развелись

Фото: Lucas Jackson / Reuters

На вечере Vogue Brasil в Сан-Паулу, посвященном десятилетию модельной карьеры, 2005 год. На заднем плане — первая обложка Бюндхен для журнала. Позднее она говорила: «Я не модель. Моделинг — это работа, которой я занимаюсь»

Фото: Victor R. Caivano / AP

После пресс-конференции в Нью-Йорке, где Бюндхен представили послом доброй воли программы ООН по окружающей среде, 2009 год. В этом статусе она работала в Бразилии и Кении и продвигала кампании против вырубки лесов, загрязнения воды и незаконной торговли животными

Фото: Eric Thayer / Reuters

С участницей парада школы Unidos de Vila Isabel на карнавале в самбодроме Рио-де-Жанейро, 2011 год. Бюндхен танцевала на финальной платформе, а школа по итогам конкурса заняла четвертое место

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В витрине C&A в Сан-Паулу на презентации собственной коллекции, 2011 год. Бюндхен выступила консультантом линейки из 100 предметов одежды, обуви и аксессуаров и за восемь минут показала покупателям два образа

Фото: Andre Penner / AP

У штаб-квартиры ЮНЕП в Найроби Бюндхен поливает посаженное дерево, 2012 год. Это был финал ее пятидневной поездки по Кении, где она знакомилась с малыми проектами гидро- и ветроэнергетики, биогаза и экономичных печей

Фото: Ben Curtis / AP

На презентации фотоальбома Gisele о 20-летней карьере в Сан-Паулу, 2015 год. В 536-страничное издание Taschen вошли более 300 снимков. Тысяча подписанных экземпляров по $700 была распродана еще до официального выхода

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

С дочерью Вивиан на Супербоуле после победы New England Patriots над Atlanta Falcons, 2017 год. Отец девочки, игрок в американский футбол Том Брэди, завоевал свой пятый титул и в четвертый раз был признан самым ценным игроком финала

Фото: Matthew Emmons / USA TODAY Sports / Reuters

На Met Gala, приуроченном к выставке «Карл Лагерфельд: линия красоты», 2023 год. Бюндхен пришла в свадебном платье Chanel Haute Couture из весенней коллекции Карла Лагерфельда, в котором уже снималась 16 лет назад. Сейчас она замужем за инструктором по джиу-джитсу Жоакимом Валенте, у пары растет сын. Всего у модели трое детей

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Показы

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