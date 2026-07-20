«Наши несовершенства делают нас уникальными и красивыми»
Жизель Бюндхен исполнилось 46 лет
20 июля 1980 года родилась Жизель Бюндхен — бразильская супермодель, которую Vogue связывал с завершением эпохи «героинового шика». Она в течение 15 лет возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых моделей Forbes, стала Послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде и автором двух бестселлеров. Как волейбол уступил место подиуму, а модельная карьера — экологическим и предпринимательским проектам,— в фотогалерее Weekend.
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