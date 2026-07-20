«Наши несовершенства делают нас уникальными и красивыми»

На Met Gala, приуроченном к выставке «Карл Лагерфельд: линия красоты», 2023 год. Бюндхен пришла в свадебном платье Chanel Haute Couture из весенней коллекции Карла Лагерфельда, в котором уже снималась 16 лет назад. Сейчас она замужем за инструктором по джиу-джитсу Жоакимом Валенте, у пары растет сын. Всего у модели трое детей

Фото: Evan Agostini / Invision / AP