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Светская хроника

29 июня — 5 июля

Вручение премии «Хрустальная Турандот», открытии фестиваля «Горький фест» и другие мероприятия — в фотогалерее Weekend.
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Слева направо: актер Антон Шагин, режиссер Алла Сурикова, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Слева направо: актер Антон Шагин, режиссер Алла Сурикова, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Алла Сурикова на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Режиссер Алла Сурикова на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Маковецкий (в центре) на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Актер Сергей Маковецкий (в центре) на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер, режиссер, президент премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький на вручении премии

Продюсер, режиссер, президент премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький на вручении премии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, продюсер Борис Беленький и певица Нина Шацкая на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Слева направо: главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, продюсер Борис Беленький и певица Нина Шацкая на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Павел Каплевич на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Художник Павел Каплевич на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и актер Иван Агапов на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Слева направо: художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и актер Иван Агапов на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Юрий Шлыков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Актер Юрий Шлыков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Захарова (слева), актер Иван Агапов (второй справа) и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Актриса Александра Захарова (слева), актер Иван Агапов (второй справа) и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Андрей Соколов на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Актер Андрей Соколов на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Александринского театра Валерий Фокин (в центре) и актер Антон Ескин на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Президент Александринского театра Валерий Фокин (в центре) и актер Антон Ескин на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Владислав Флярковский (слева) и художник Максим Обрезков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Телеведущий Владислав Флярковский (слева) и художник Максим Обрезков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков (справа), ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе (второй справа) и режиссер Алла Сурикова (слева) на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков (справа), ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе (второй справа) и режиссер Алла Сурикова (слева) на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Александринского театра Валерий Фокин на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Президент Александринского театра Валерий Фокин на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Сергей Степанченко, Александра Захарова, Иван Агапов, Антон Шагин, Андрей Соколов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Слева направо: актеры Сергей Степанченко, Александра Захарова, Иван Агапов, Антон Шагин, Андрей Соколов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шахматист, основатель школы ChessMaster Максим Омариев (слева) и член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Анатолий Карпов (справа) на открытии шахматного клуба MOVE

Шахматист, основатель школы ChessMaster Максим Омариев (слева) и член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Анатолий Карпов (справа) на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Анатолий Карпов (справа) и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на открытии шахматного клуба MOVE

Анатолий Карпов (справа) и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гроссмейстер Сергей Карякин и его супруга Галия Камалова на открытии шахматного клуба MOVE

Гроссмейстер Сергей Карякин и его супруга Галия Камалова на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин (слева) на открытии шахматного клуба MOVE

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин (слева) на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Анатолий Карпов (второй справа) и ресторатор Антон Пинский (слева) на открытии шахматного клуба MOVE

Анатолий Карпов (второй справа) и ресторатор Антон Пинский (слева) на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (слева) и ресторатор Антон Пинский на открытии шахматного клуба MOVE

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (слева) и ресторатор Антон Пинский на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шоумен Тимур Родригез и его супруга, актриса Екатерина Кабак, на открытии фестиваля «Горький фест»

Шоумен Тимур Родригез и его супруга, актриса Екатерина Кабак, на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Президент фестиваля «Горький фест», актер Михаил Пореченков на открытии фестиваля

Президент фестиваля «Горький фест», актер Михаил Пореченков на открытии фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Актриса Лянка Грыу (справа) на открытии фестиваля «Горький фест»

Актриса Лянка Грыу (справа) на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Продюсер Наталья Гнеушева и актер Владислав Прохоров на открытии фестиваля «Горький фест»

Продюсер Наталья Гнеушева и актер Владислав Прохоров на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Елена Подкаминская на открытии фестиваля «Горький фест»

Актриса Елена Подкаминская на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Режиссер и сценарист Александр Велединский на открытии фестиваля «Горький фест»

Режиссер и сценарист Александр Велединский на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Ангелина Никонова на открытии фестиваля «Горький фест»

Режиссер Ангелина Никонова на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Алексей Герман-младший на открытии фестиваля «Горький фест»

Режиссер Алексей Герман-младший на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Александра Ревенко на открытии фестиваля «Горький фест»

Актриса Александра Ревенко на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Куратор выставки Кирилл Данелия (второй слева), музыкант Евгений Маргулис и его супруга Анна (вторая справа) на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Куратор выставки Кирилл Данелия (второй слева), музыкант Евгений Маргулис и его супруга Анна (вторая справа) на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин (справа) на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин (справа) на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Куратор выставки Кирилл Данелия на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Куратор выставки Кирилл Данелия на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин (справа) и искусствовед Марина Лошак на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин (справа) и искусствовед Марина Лошак на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Юлия Рутберг на праздничном концерте в честь закрытия 105-го сезона Театра имени Евгения Вахтангова

Актриса Юлия Рутберг на праздничном концерте в честь закрытия 105-го сезона Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Слева направо: актрисы Полина Рафеева, Анна Антонова и Полина Кузьминская на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Слева направо: актрисы Полина Рафеева, Анна Антонова и Полина Кузьминская на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Певица Лариса Долина на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Певица Лариса Долина на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Актер Алексей Гуськов на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Актер Алексей Гуськов на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев на праздничном концерте театра

Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев на праздничном концерте театра

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на праздничном концерте театра

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на праздничном концерте театра

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на торжественном собрании в честь выпускников-отличников 2026 года

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на торжественном собрании в честь выпускников-отличников 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Слева направо: актер Антон Шагин, режиссер Алла Сурикова, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Алла Сурикова на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Маковецкий (в центре) на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер, режиссер, президент премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький на вручении премии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, продюсер Борис Беленький и певица Нина Шацкая на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Павел Каплевич на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и актер Иван Агапов на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Юрий Шлыков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Захарова (слева), актер Иван Агапов (второй справа) и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Андрей Соколов на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Александринского театра Валерий Фокин (в центре) и актер Антон Ескин на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Владислав Флярковский (слева) и художник Максим Обрезков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков (справа), ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе (второй справа) и режиссер Алла Сурикова (слева) на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Александринского театра Валерий Фокин на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Сергей Степанченко, Александра Захарова, Иван Агапов, Антон Шагин, Андрей Соколов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шахматист, основатель школы ChessMaster Максим Омариев (слева) и член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Анатолий Карпов (справа) на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Анатолий Карпов (справа) и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гроссмейстер Сергей Карякин и его супруга Галия Камалова на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин (слева) на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Анатолий Карпов (второй справа) и ресторатор Антон Пинский (слева) на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (слева) и ресторатор Антон Пинский на открытии шахматного клуба MOVE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шоумен Тимур Родригез и его супруга, актриса Екатерина Кабак, на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Президент фестиваля «Горький фест», актер Михаил Пореченков на открытии фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Актриса Лянка Грыу (справа) на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Продюсер Наталья Гнеушева и актер Владислав Прохоров на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Елена Подкаминская на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Режиссер и сценарист Александр Велединский на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Ангелина Никонова на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Алексей Герман-младший на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Александра Ревенко на открытии фестиваля «Горький фест»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Куратор выставки Кирилл Данелия (второй слева), музыкант Евгений Маргулис и его супруга Анна (вторая справа) на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин (справа) на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Куратор выставки Кирилл Данелия на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин (справа) и искусствовед Марина Лошак на пресс-показе выставки «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Юлия Рутберг на праздничном концерте в честь закрытия 105-го сезона Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Слева направо: актрисы Полина Рафеева, Анна Антонова и Полина Кузьминская на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Певица Лариса Долина на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Актер Алексей Гуськов на праздничном концерте Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев на праздничном концерте театра

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на праздничном концерте театра

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бобров

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на торжественном собрании в честь выпускников-отличников 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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