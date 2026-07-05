Светская хроника

Слева направо: актер Антон Шагин, режиссер Алла Сурикова, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков (справа), ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе (второй справа) и режиссер Алла Сурикова (слева) на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Слева направо: актеры Сергей Степанченко, Александра Захарова, Иван Агапов, Антон Шагин, Андрей Соколов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков на вручении премии «Хрустальная Турандот»