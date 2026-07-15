Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

«Не позволяйте моде завладеть вами»

Каким был Джанни Версаче

15 июля 1997 года возле собственного особняка в Майами был убит двумя выстрелами в голову итальянский дизайнер Джанни Версаче. Он основал дом Versace, превратил металлическую сетку в материал высокой моды, помог сделать супермоделей звездами поп-культуры, создавал костюмы для Ла Скала и Элтона Джона, получил Международную премию Совета модельеров Америки и стал командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Жизнь и главные работы дизайнера — в фотогалерее Weekend.
Предыдущая фотография
Джанни Версаче с эскизами в своем кабинете в Италии, 1985 год. «Каждый сезон я делаю почти тысячу эскизов и отбираю сто, которые нравятся мне больше всего»,— рассказывал модельер

Джанни Версаче с эскизами в своем кабинете в Италии, 1985 год. «Каждый сезон я делаю почти тысячу эскизов и отбираю сто, которые нравятся мне больше всего»,— рассказывал модельер

Фото: Angelo Deligio / Mondadori / Getty Images

Джанни Версаче в детстве, 1950-е годы. Он родился 2 декабря 1946 года в Реджо-ди-Калабрия в семье коммерческого агента Антонино Версаче и портнихи Франки Оландезе. В материнском ателье он научился кроить, шить и наблюдать за клиентками. Учебу в классическом лицее и техническом институте не закончил. В 1972-м переехал в Милан по приглашению создателей марки Florentine Flowers, а 28 марта 1978-го представил первую коллекцию под собственным именем

Джанни Версаче в детстве, 1950-е годы. Он родился 2 декабря 1946 года в Реджо-ди-Калабрия в семье коммерческого агента Антонино Версаче и портнихи Франки Оландезе. В материнском ателье он научился кроить, шить и наблюдать за клиентками. Учебу в классическом лицее и техническом институте не закончил. В 1972-м переехал в Милан по приглашению создателей марки Florentine Flowers, а 28 марта 1978-го представил первую коллекцию под собственным именем

Фото: Из личного архива Джанни Версаче

Джанни Версаче на вручении премий Совета модельеров Америки в Линкольн-центре в Нью-Йорке, 1993 год. Здесь он получил Международную премию CFDA за 1992 год — награду, которую современная пресса называла «американским Оскаром моды»

Джанни Версаче на вручении премий Совета модельеров Америки в Линкольн-центре в Нью-Йорке, 1993 год. Здесь он получил Международную премию CFDA за 1992 год — награду, которую современная пресса называла «американским Оскаром моды»

Фото: Darleen Rubin / WWD / Penske Media / Getty Images

С американской моделью Дженнифер Флавин на показе осенне-зимней коллекции высокой моды в Париже, 1990 год. Первый технологический прорыв Версаче совершил в 1982-м, когда превратил металлическую сетку в мягко драпирующийся материал. Коллекция принесла ему первую премию L’Occhio d’Oro. В 1989-м он запустил линию высокой моды Atelier Versace

С американской моделью Дженнифер Флавин на показе осенне-зимней коллекции высокой моды в Париже, 1990 год. Первый технологический прорыв Версаче совершил в 1982-м, когда превратил металлическую сетку в мягко драпирующийся материал. Коллекция принесла ему первую премию L’Occhio d’Oro. В 1989-м он запустил линию высокой моды Atelier Versace

Фото: AP

Слева направо: модели Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Клаудия Шиффер, Надеж дю Боспертюс, Карен Мюлдер, Карла Бруни, Ясмин Гаури, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Джанни Версаче (в центре) на показе высокой моды в Париже, 1991 год

Слева направо: модели Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Клаудия Шиффер, Надеж дю Боспертюс, Карен Мюлдер, Карла Бруни, Ясмин Гаури, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Джанни Версаче (в центре) на показе высокой моды в Париже, 1991 год

Фото: PIERRE GUILLAUD / AFP

Джанни Версаче с сестрой, модельером и деловым партнером Донателлой Версаче и американским фотографом Ричардом Аведоном на открытии выставки Versace в Музее Института технологии моды в Нью-Йорке, 1992 год. Аведон снимал кампании дома с 1979-го. Сотрудничество продолжалось почти до смерти модельера

Джанни Версаче с сестрой, модельером и деловым партнером Донателлой Версаче и американским фотографом Ричардом Аведоном на открытии выставки Versace в Музее Института технологии моды в Нью-Йорке, 1992 год. Аведон снимал кампании дома с 1979-го. Сотрудничество продолжалось почти до смерти модельера

Фото: Ron Frehm / AP

Слева направо: модели Карен Мюлдер, Линда Евангелиста и Карла Бруни с модельером Джанни Версаче на показе высокой моды в отеле Ritz в Париже, 1992 год. Для шоу Atelier Versace бассейн отеля накрывали настилом и превращали в подиум, зал вмещал около 350 зрителей

Слева направо: модели Карен Мюлдер, Линда Евангелиста и Карла Бруни с модельером Джанни Версаче на показе высокой моды в отеле Ritz в Париже, 1992 год. Для шоу Atelier Versace бассейн отеля накрывали настилом и превращали в подиум, зал вмещал около 350 зрителей

Фото: Foc Kan / WireImage / Getty Images

Джанни Версаче передает букет певице Мадонне после показа Atelier Versace в Париже, 1995 год. Через несколько дней певица снялась в Милане у фотографа Марио Тестино для новой кампании дома; часть кадров использовали для обложки ее сборника Something to Remember

Джанни Версаче передает букет певице Мадонне после показа Atelier Versace в Париже, 1995 год. Через несколько дней певица снялась в Милане у фотографа Марио Тестино для новой кампании дома; часть кадров использовали для обложки ее сборника Something to Remember

Фото: Pierre Vauthey / Sygma / Sygma / Getty Images

С моделями Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой после осенне-зимнего показа Atelier Versace в Париже, 1996 год. В тот период модельер лечился от рака левого уха, а часть решений по работе дома взяла на себя его сестра, модельер Донателла Версаче. К показам он вернулся после лечения

С моделями Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой после осенне-зимнего показа Atelier Versace в Париже, 1996 год. В тот период модельер лечился от рака левого уха, а часть решений по работе дома взяла на себя его сестра, модельер Донателла Версаче. К показам он вернулся после лечения

Фото: Thomas Coex / AFP

С моделью Кейт Мосс в свадебном платье после показа осенне-зимней коллекции Atelier Versace в Париже, 1995 год. Почти все модели на подиуме были одеты в белое

С моделью Кейт Мосс в свадебном платье после показа осенне-зимней коллекции Atelier Versace в Париже, 1995 год. Почти все модели на подиуме были одеты в белое

Фото: Lionel Cironneau / AP

С моделью Наоми Кэмпбелл на показе линии Istante весна—лето в Милане, 1996 год. Более доступную вторую линию Версаче запустил в 1985-м. На тот момент продажи товаров с маркой Versace, включая лицензии, оценивались примерно в $1 млрд, выручка самой группы — примерно в $500 млн

С моделью Наоми Кэмпбелл на показе линии Istante весна—лето в Милане, 1996 год. Более доступную вторую линию Версаче запустил в 1985-м. На тот момент продажи товаров с маркой Versace, включая лицензии, оценивались примерно в $1 млрд, выручка самой группы — примерно в $500 млн

Фото: Luca Bruno / AP

Джанни Версаче с сестрой, итальянским модельером и вице-президентом компании Донателлой Версаче, на показе в Нью-Йорке, 1994 год. В семейной компании Джанни отвечал за дизайн, его брат, предприниматель Санто Версаче,— за финансы и управление, а Донателла была советницей Джанни и руководила молодежной линией Versus

Джанни Версаче с сестрой, итальянским модельером и вице-президентом компании Донателлой Версаче, на показе в Нью-Йорке, 1994 год. В семейной компании Джанни отвечал за дизайн, его брат, предприниматель Санто Версаче,— за финансы и управление, а Донателла была советницей Джанни и руководила молодежной линией Versus

Фото: Mark Lennihan / AP

Модель целует Джанни Версаче на показе осенне-зимней коллекции Atelier Versace в отеле Ritz в Париже, 1997 год. Это было последнее шоу дизайнера. Металлические платья, кожа и византийские кресты отсылали к выставке «Слава Византии» в Метрополитен-музее, через девять дней Версаче убили

Модель целует Джанни Версаче на показе осенне-зимней коллекции Atelier Versace в отеле Ritz в Париже, 1997 год. Это было последнее шоу дизайнера. Металлические платья, кожа и византийские кресты отсылали к выставке «Слава Византии» в Метрополитен-музее, через девять дней Версаче убили

Фото: Michel Euler / AP

Полицейские криминалисты ищут улики у залитых кровью ступеней виллы Casa Casuarina в Майами-Бич, где был убит Джанни Версаче, 1997 год. Утром 15 июля серийный убийца Эндрю Кьюненен, уже разыскивавшийся ФБР за четыре других убийства, дважды выстрелил модельеру в голову у ворот дома. Версаче было 50 лет

Полицейские криминалисты ищут улики у залитых кровью ступеней виллы Casa Casuarina в Майами-Бич, где был убит Джанни Версаче, 1997 год. Утром 15 июля серийный убийца Эндрю Кьюненен, уже разыскивавшийся ФБР за четыре других убийства, дважды выстрелил модельеру в голову у ворот дома. Версаче было 50 лет

Фото: Colin Braley / Reuters

Судмедэксперты вывозят тело 27-летнего серийного убийцы Эндрю Кьюненена из плавучего дома в Майами-Бич, 1997 год. Разыскивавшийся за убийство Версаче и еще четырех человек Кьюненен покончил с собой после восьмидневной облавы. Следствие так и не установило мотив нападения на модельера

Судмедэксперты вывозят тело 27-летнего серийного убийцы Эндрю Кьюненена из плавучего дома в Майами-Бич, 1997 год. Разыскивавшийся за убийство Версаче и еще четырех человек Кьюненен покончил с собой после восьмидневной облавы. Следствие так и не установило мотив нападения на модельера

Фото: Colin Braley / Reuters

Слева направо: певец Стинг его жена, актриса и продюсер Труди Стайлер, принцесса Уэльская Диана и певец Элтон Джон на поминальной мессе по Джанни Версаче в Миланском соборе, 1997 год. Проститься с дизайнером пришли более 2 тыс. человек. Стинг и Элтон Джон исполнили католический гимн на основе 23-го псалома

Слева направо: певец Стинг его жена, актриса и продюсер Труди Стайлер, принцесса Уэльская Диана и певец Элтон Джон на поминальной мессе по Джанни Версаче в Миланском соборе, 1997 год. Проститься с дизайнером пришли более 2 тыс. человек. Стинг и Элтон Джон исполнили католический гимн на основе 23-го псалома

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Британская модель Кейт Мосс за кулисами показа коллекции Versace осень—зима, 1996 год

Британская модель Кейт Мосс за кулисами показа коллекции Versace осень—зима, 1996 год

Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images

Следующая фотография
1 / 17

Джанни Версаче с эскизами в своем кабинете в Италии, 1985 год. «Каждый сезон я делаю почти тысячу эскизов и отбираю сто, которые нравятся мне больше всего»,— рассказывал модельер

Фото: Angelo Deligio / Mondadori / Getty Images

Джанни Версаче в детстве, 1950-е годы. Он родился 2 декабря 1946 года в Реджо-ди-Калабрия в семье коммерческого агента Антонино Версаче и портнихи Франки Оландезе. В материнском ателье он научился кроить, шить и наблюдать за клиентками. Учебу в классическом лицее и техническом институте не закончил. В 1972-м переехал в Милан по приглашению создателей марки Florentine Flowers, а 28 марта 1978-го представил первую коллекцию под собственным именем

Фото: Из личного архива Джанни Версаче

Джанни Версаче на вручении премий Совета модельеров Америки в Линкольн-центре в Нью-Йорке, 1993 год. Здесь он получил Международную премию CFDA за 1992 год — награду, которую современная пресса называла «американским Оскаром моды»

Фото: Darleen Rubin / WWD / Penske Media / Getty Images

С американской моделью Дженнифер Флавин на показе осенне-зимней коллекции высокой моды в Париже, 1990 год. Первый технологический прорыв Версаче совершил в 1982-м, когда превратил металлическую сетку в мягко драпирующийся материал. Коллекция принесла ему первую премию L’Occhio d’Oro. В 1989-м он запустил линию высокой моды Atelier Versace

Фото: AP

Слева направо: модели Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Клаудия Шиффер, Надеж дю Боспертюс, Карен Мюлдер, Карла Бруни, Ясмин Гаури, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Джанни Версаче (в центре) на показе высокой моды в Париже, 1991 год

Фото: PIERRE GUILLAUD / AFP

Джанни Версаче с сестрой, модельером и деловым партнером Донателлой Версаче и американским фотографом Ричардом Аведоном на открытии выставки Versace в Музее Института технологии моды в Нью-Йорке, 1992 год. Аведон снимал кампании дома с 1979-го. Сотрудничество продолжалось почти до смерти модельера

Фото: Ron Frehm / AP

Слева направо: модели Карен Мюлдер, Линда Евангелиста и Карла Бруни с модельером Джанни Версаче на показе высокой моды в отеле Ritz в Париже, 1992 год. Для шоу Atelier Versace бассейн отеля накрывали настилом и превращали в подиум, зал вмещал около 350 зрителей

Фото: Foc Kan / WireImage / Getty Images

Джанни Версаче передает букет певице Мадонне после показа Atelier Versace в Париже, 1995 год. Через несколько дней певица снялась в Милане у фотографа Марио Тестино для новой кампании дома; часть кадров использовали для обложки ее сборника Something to Remember

Фото: Pierre Vauthey / Sygma / Sygma / Getty Images

С моделями Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой после осенне-зимнего показа Atelier Versace в Париже, 1996 год. В тот период модельер лечился от рака левого уха, а часть решений по работе дома взяла на себя его сестра, модельер Донателла Версаче. К показам он вернулся после лечения

Фото: Thomas Coex / AFP

С моделью Кейт Мосс в свадебном платье после показа осенне-зимней коллекции Atelier Versace в Париже, 1995 год. Почти все модели на подиуме были одеты в белое

Фото: Lionel Cironneau / AP

С моделью Наоми Кэмпбелл на показе линии Istante весна—лето в Милане, 1996 год. Более доступную вторую линию Версаче запустил в 1985-м. На тот момент продажи товаров с маркой Versace, включая лицензии, оценивались примерно в $1 млрд, выручка самой группы — примерно в $500 млн

Фото: Luca Bruno / AP

Джанни Версаче с сестрой, итальянским модельером и вице-президентом компании Донателлой Версаче, на показе в Нью-Йорке, 1994 год. В семейной компании Джанни отвечал за дизайн, его брат, предприниматель Санто Версаче,— за финансы и управление, а Донателла была советницей Джанни и руководила молодежной линией Versus

Фото: Mark Lennihan / AP

Модель целует Джанни Версаче на показе осенне-зимней коллекции Atelier Versace в отеле Ritz в Париже, 1997 год. Это было последнее шоу дизайнера. Металлические платья, кожа и византийские кресты отсылали к выставке «Слава Византии» в Метрополитен-музее, через девять дней Версаче убили

Фото: Michel Euler / AP

Полицейские криминалисты ищут улики у залитых кровью ступеней виллы Casa Casuarina в Майами-Бич, где был убит Джанни Версаче, 1997 год. Утром 15 июля серийный убийца Эндрю Кьюненен, уже разыскивавшийся ФБР за четыре других убийства, дважды выстрелил модельеру в голову у ворот дома. Версаче было 50 лет

Фото: Colin Braley / Reuters

Судмедэксперты вывозят тело 27-летнего серийного убийцы Эндрю Кьюненена из плавучего дома в Майами-Бич, 1997 год. Разыскивавшийся за убийство Версаче и еще четырех человек Кьюненен покончил с собой после восьмидневной облавы. Следствие так и не установило мотив нападения на модельера

Фото: Colin Braley / Reuters

Слева направо: певец Стинг его жена, актриса и продюсер Труди Стайлер, принцесса Уэльская Диана и певец Элтон Джон на поминальной мессе по Джанни Версаче в Миланском соборе, 1997 год. Проститься с дизайнером пришли более 2 тыс. человек. Стинг и Элтон Джон исполнили католический гимн на основе 23-го псалома

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Британская модель Кейт Мосс за кулисами показа коллекции Versace осень—зима, 1996 год

Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images

Показы

Предыдущий слайд
Следующий слайд