«Не позволяйте моде завладеть вами»
Каким был Джанни Версаче
15 июля 1997 года возле собственного особняка в Майами был убит двумя выстрелами в голову итальянский дизайнер Джанни Версаче. Он основал дом Versace, превратил металлическую сетку в материал высокой моды, помог сделать супермоделей звездами поп-культуры, создавал костюмы для Ла Скала и Элтона Джона, получил Международную премию Совета модельеров Америки и стал командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Жизнь и главные работы дизайнера — в фотогалерее Weekend.
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