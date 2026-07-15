«Не позволяйте моде завладеть вами»

Джанни Версаче в детстве, 1950-е годы. Он родился 2 декабря 1946 года в Реджо-ди-Калабрия в семье коммерческого агента Антонино Версаче и портнихи Франки Оландезе. В материнском ателье он научился кроить, шить и наблюдать за клиентками. Учебу в классическом лицее и техническом институте не закончил. В 1972-м переехал в Милан по приглашению создателей марки Florentine Flowers, а 28 марта 1978-го представил первую коллекцию под собственным именем

Фото: Из личного архива Джанни Версаче